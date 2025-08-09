“El Gobierno no ha dejado de persistir en el diálogo”: Delegado en mesa con Clan del Golfo

Jiménez afirma que con el Clan del Golfo se tratará también el tema de la migración por el Darién. Foto: Santiago Ramírez

Durante un evento de entrega de tierras en Tierralta, Córdoba, el presidente Gustavo Petro dijo que inició conversaciones con el Clan del Golfo fuera del país. En su discurso, el mandatario señaló que las condiciones para dialogar o hacer un trato con este grupo armado están sujetas al marco jurídico que presentó el Ministerio de Justicia, en cabeza de Eduardo Montealegre, al Congreso.

“Hemos iniciado conversaciones fuera de Colombia con el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (como se autodenomina el Clan del Golfo) (...) La condición para hacer un trato que tiene que ver con el mundo jurídico, por eso se llama socio jurídico no depende tanto de mí, se ha presentado un proyecto de ley que ojalá el Congreso de la República estudie a profundidad”, anunció el mandatario.

Si bien no entregó mayores detalles, el jefe de la delegación de Gobierno en ese proceso, Álvaro Jiménez, explicó que siempre y cuando se den avances en los diálogos, los van a entregar a la sociedad.

“Lo que dice el presidente es lo que es. Para nadie es un secreto que desde el inicio de este gobierno ha habido una decisión de persistir, de insistir en el diálogo, de tratar de construir, de avanzar en medio de todas las tormentas y dificultades que tiene una sociedad donde se expresan los fenómenos de la violencia y de la criminalidad transnacional, este gobierno ha decidido siempre persistir en construir una solución a esas violencias. Y cuando tengamos resultados de beneficio para las comunidades que mostrar, los vamos a compartir con la sociedad”, dijo Jiménez.

De acuerdo con Jiménez, desde diciembre del 2023, tanto el como el comisionado de paz, Otty Patiño, han “desarrollado un trabajo particular” con el Clan del Golfo, aunque no adelantó mayores detalles.

La última vez que se anunció un avance en este proceso fue el pasado 4 de febrero cuando se dio a conocer que se empezaría un diálogo exploratorio. Ese día también se reveló un video en el que Jiménez aparecía con Jobanis de Jesús Ávila, conocido como ‘Chiquito Malo’ y máximo jefe del grupo ilegal, durante uno de esos encuentros.

Según pudo conocer Colombia+20, las reuniones previas se han desarrollado en regiones como el sur de Bolívar y el Urabá antioqueño, donde ha participado la sociedad civil con propuestas ante una eventual instalación de una mesa de diálogos.

Uno de los puntos clave en estas conversaciones es justamente que Chiquito Malo, fue excluido por el Gobierno de ese proceso de paz, por lo que no podría estar en los espacios de diálogo. El Gobierno también sacó de la mesa de negociación a otros dos principales cabecillas de esa estructura criminal identificados como José González Sánchez (Gonzalito) y José Miguel Demoya Hernández, (Chirimoya).

Preguntado por este diario sobre con quién se está dialogando, Jiménez no especificó y señaló que hablan “con el grupo mismo, con todos ellos”.

Agregó que todo hasta ahora se está adelantando de manera discreta. “Desde el inicio de este Gobierno ha habido distintos escenarios y cuando tengamos resultados concretos vamos a compartirle a la sociedad todo lo que se ha venido haciendo. Todo se está construyendo de manera discreta y de manera confidencial en una búsqueda de construir los resultados que se requieren”.

El comisionado Patiño, ya había explicado en entrevista con este diario que sí se están adelantando los diálogos e incluso llegando a acuerdos.

“El Clan del Golfo es la organización que más ha avanzado en población, en territorio, en miembros, en economía y entonces con ello se empezó a hablar. Estamos llegando a un punto de unos primeros acuerdos que a su debido tiempo los daremos a conocer”, dijo.

El comisionado añadió que lo ideal fue realizar los diálogos fuera del territorio nacional porque en Colombia se mantiene la ofensiva contra el Clan del Golfo.

“Sabemos que es muy difícil porque el gobierno hizo una gran ofensiva sobre el Clan del Golfo, todavía se mantiene esa ofensiva y entonces hablar con ellos aquí en el territorio nacional, comprometer la seguridad de quienes hablan gobierno, pero también ellos. Pensamos que hay que buscar una manera de poder hablar con ellos sin que se suspenda la ofensiva, pero al mismo tiempo buscando una salida”, dijo.

La noticia se dio el mismo día en que se conoció que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump firmó una orden ejecutiva que autoriza al Pentágono y al Ejército de Estados Unidos a desplegar operaciones militares directas contra carteles de la droga extranjeros que figuren en la lista de Organizaciones Terroristas Extranjeras (Foreign Terrorist Organization, FTO en inglés, OTE en español) del Departamento de Estado.

La orden ejecutiva, sustentada en la ampliación del uso de la figura Organización Terrorista Extranjera (OTE) a estructuras criminales, incluye de forma explícita a tres actores armados de Colombia: el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las disidencias de las FARC —en sus facciones de la Segunda Marquetalia, de Iván Márquez y del Estado Mayor Central, de Iván Mordisco— y el Clan del Golfo.

Según el documento oficial, todos ellos representan “una amenaza directa a la seguridad nacional y a la salud pública” de Estados Unidos por su rol en el tráfico internacional de drogas y actividades asociadas como el lavado de activos y la corrupción transnacional.

Con este contexto a bordo, se está a la espera de que se conozca el país en el que se adelantan las conversaciones entre el Gobierno y el Clan del Golfo.

