Lanzan concurso para conocer las memorias de mujeres paramilitares en la guerra

Desmovilización del Bloque Mineros en Tarazá, Enero de 2006 Foto: LUIS BENAVIDES

“A mí me raparon la parte de abajo del cabello, yo no me lo quería cortar, yo no era de cabello corto, me obligaron a cambiar de caminado, caminar como hombre y a ser más fuerte, cargar más peso, cosas así que no cargaba yo antes. Cuando me raparon el cabello, eso sí fue traumático para mí porque que le quiten un pedazo de cabello y la dejen como hombre para mí fue duro”.

Este es uno de los 1.604 testimonios de mujeres exparamilitares recogidos por la Dirección de Acuerdos para la Verdad (DAV) del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) a lo largo de sus 12 años de trabajo en la reconstrucción de la verdad y la memoria sobre la violencia paramilitar en Colombia. A pesar de que el 11% del acervo testimonial que recogió esta organización corresponde a historias de mujeres, la realidad de lo que vivieron en las filas y dentro de las organizaciones paramilitares, no es muy conocida.

Diversidad de historias: el rol de las mujeres en las Auc

Según un informe de la DAV, la mayoría de las mujeres de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) “cumplieron el papel de relacionistas, financistas, extorsionistas, gestoras sociales o informantes”. De hecho, el 33% de las labores logísticas de la organización eran realizadas por mujeres. Pero como se evidencia en las investigaciones de esta dependencia del CNMH, el rol podía variar dependiendo del Bloque y frente del que hicieran parte.

Por ejemplo, en el Bloque Calima que operaba en Cauca, Quindío, Huila y Antioquia, algunas mujeres que se acogieron al Mecanismo no Judicial de Contribución a la Verdad y a la Memoria Histórica -con el que la DAV recoge los testimonios de excombatientes de los grupos paramilitares-, afirmaban que el trato en el grupo era igual para hombres y mujeres. Debían dormir en las mismas condiciones, cargar el mismo peso y realizar las mismas tareas.

En cambio, en el Bloque Norte, que operó en el Caribe, los comandantes afirmaron en algunas declaraciones de Justicia y Paz que no les gustaba que las mujeres fueran combatientes porque podían causar rencillas entre hombres por “enamoramientos”. Por eso, en esa estructura, era más común que las mujeres fueran vigilantes en zonas civiles, o se encargaran de logística y finanzas.

Pero en esta región, personas entrevistadas en informes de memoria histórica también relatan los horrores perpetrados por algunas mujeres que llegaron a tener liderazgo en el Bloque Norte. Una de ellas fue Edelmira Esther Pérez Méndez alias ‘la mona’, una de las responsables de la masacre de Playón de Orozco en 1999 en la que paramilitares asesinaron a 30 personas en la plaza de este corregimiento de Magdalena. Según la Fiscalía 50 del Tribunal de Justicia y Paz, 128 mujeres eximiembros de las Auc habrían cometido delitos graves.

Violencia sexual en las filas

La DAV también documentó la situación de vulnerabilidad que sufrieron varias mujeres en las filas de las Auc. Una mujer que perteneció al Bloque Centauros relata que, en los entrenamientos, las mujeres tenían que superar pruebas físicas muy duras y someterse a malos tratos y golpes. El 54% de ellas entraron a las autodefensas por factores socioeconómicos en sus hogares: necesitaban ingresos o estaban escapando otras situaciones de violencia.

Además, algunas mujeres en los informes de la DAV relataron haber sido víctimas de violencia basada en género y violencia sexual. “Si fuera algún muchacho que la china le hizo sonrisa en el día y estaba coqueteando o algo así, por la noche le llegaba al cambuche”, se lee en uno de los informes. Algunas situaciones relatadas llegaron a ser tan graves para algunas mujeres, que escaparon del grupo, poniendo en riesgo su vida: “También la violaba, entonces la china como que se voló, ella del desespero como que se voló y como que la mataron después porque la cogieron”, agrega la personas entrevistada.

Las investigaciones revelan que la impunidad por estos hechos dentro de los grupos paramilitares, donde estos comportamientos no eran castigados, era muy alta. Más aún, algunas de las mujeres entrevistadas contaban que los mismos jefes de los frentes y Bloques fueron responsables de casos de abuso sexual a mujeres combatientes.

Leer para Escribir: Memorias de Mujeres en la Guerra

Como parte del deber de socialización de la memoria que tiene el CNMH, la DAV abrió una convocatoria para que estas y muchas otras historias de mujeres exparamilitares sean conocidas por la sociedad. El concurso, que estará abierto a inscripciones hasta el 1 de junio, invita a mujeres creadoras de distintas disciplinas y formatos, a presentar sus propuestas sobre cómo narrarían estas historias.

Las mujeres interesadas deberán llenar un formulario y adjuntar una propuesta creativa en una de las siguientes cuatro categorías: 2.000 palabras para comprender, en la que se recibirán propuestas de escritura de ensayos, cuentos, relatos o guiones; 10 versos para transformar, para propuestas de canciones o poemas; 5 dibujos para ilustrar, para crear una serie de cinco ilustraciones que se relacionan gráficamente entre sí; y 1 obra para evocar, para la elaboración de piezas de pintura, escultura o video performance.

A las propuestas seleccionadas se les enviarán 100 testimonios seleccionados por la DAV para que ellas lo representen en formas creativas y su trabajo sea publicado en las plataformas del CNMH y medios aliados de esta institución.

Las bases completas de la convocatoria se pueden consultar aquí.