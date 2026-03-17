“La tensión con Ecuador puede impactar la seguridad y la paz en Nariño”: gobernador Escobar

Gobernador de Nariño, en entrevista Foto: Óscar Pérez

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La tensión entre Colombia y Ecuador atraviesa uno de sus momentos más delicados en años. Las denuncias del presidente Gustavo Petro sobre presuntos bombardeos en zona fronteriza —que Quito niega— se suman a una escalada que mezcla operaciones militares, cooperación con Estados Unidos y una disputa comercial que ha deteriorado las relaciones bilaterales.

En paralelo, el conflicto armado en la frontera se ha vuelto cada vez más regional, sobre todo por estructuras como los Comandos de Frontera operan entre Colombia, Ecuador y Perú.

Este escenario ya está teniendo efectos directos en la política de paz total. Varias Zonas de Ubicación Temporal —clave para la desmovilización de grupos armados— están en vilo, y algunas mesas de negociación han entrado en pausa en medio de la incertidumbre.

El gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, uno de los principales defensores de la paz territorial, habló con Colombia+20 sobre los riesgos, las tensiones diplomáticas y el impacto real en las comunidades de frontera.

Estamos viendo cómo se incrementa la tensión entre Ecuador y Colombia, al punto de afirmaciones sobre bombardeos en territorio colombiano. Usted está llegando a la Presidencia a una reunión con el Comisionado de paz, ¿qué sabe de ello?

Nos atenemos a las afirmaciones del presidente Gustavo Petro. En el territorio se vienen dando, como usted lo dice, una serie de tensiones, que por supuesto nos preocupan. Esperamos que se abra un diálogo que permita que los dos países puedan aclarar lo que de allí resulte y encontrar un camino para para que el entendimiento, desde el punto de vista de seguridad militar, pero también comercial, y se puedan generar condiciones para que los dos países avancemos en ese territorio de frontera en la lucha contra la criminalidad.

¿Usted tiene contacto con autoridades del Ecuador?

Sí, entre los dos gobiernos territoriales tenemos contactos y estamos preocupados de ambos lados. Planteamos una necesidad de que los gobiernos nacionales, Quito y Bogotá, puedan tener un canal permanente de diálogo.

En materia comercial, ayer tuvimos reunión con la Canciller y los distintos Ministerios para evaluar, y estamos avanzando en la posibilidad de que se cree una Zona de Intervención Especial de Frontera, de acuerdo con el artículo 17 de la ley de fronteras, que permite establecer medidas para contener los efectos de esta guerra arancelaria que inició Ecuador.

Y creo que en términos de una especie de emergencia económica nos vendría bien al departamento de Nariño. El 25 y el 26 habrá una reunión en Lima, citada entre los dos gobiernos, en la que esperamos nosotros como gobiernos territoriales acompañar a nuestro Gobierno Nacional.

¿Le preocupa el despliegue de tropas de Estados Unidos y la reactivación de la base militar en Manta?

Yo lo que creo es que Colombia, a través de la historia y más ahora ha tenido diálogo militar con Ecuador y también con Estados Unidos en términos de colaboración en la lucha contra el narcotráfico y todas formas de ilegalidad. Este debe ser el momento en que el diálogo diplomático entre los países, en este caso, Estados Unidos, Ecuador y Colombia, siga manteniéndose para esta lucha frontal contra el narcotráfico.

Entendiendo que aquí hay una doctrina que ha planteado el señor presidente y que nosotros compartimos, y es que la lucha contra el narcotráfico no se puede afectar a los campesinos cocaleros, sino a las cadenas elevadas de la cadena de valor del narcotráfico.

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¿Cómo han vivido esta tensión las comunidades que viven en la zona fronteriza?

Creo y hay que poner los datos como son. En Nariño, la situación de violencia se ha disminuido de una manera considerable gracias a algunos procesos de paz que tenemos, y eso hay que cuidarlo con mucho celo. Pero el foco y el reflector del Ecuador alrededor de la lucha contra el narcotráfico se ha puesto sobre Nariño, pero las evidencias muestran que la frontera con Ecuador tiene menos violencia que otras zonas de ese país.

Eso significa que algo está pasando allí, pero el reflector está sobre Colombia. Para mí lo más importante no es poner el foco donde no está la violencia, sino sobre la economía del narcotráfico, porque el 80 % del tráfico de cocaína sale por puertos ecuatorianos. Ahí hay que centrar la discusión realmente.

¿Le preocupa que decisiones de seguridad que se estén tomando a nivel de Ministerio de Defensa y fuera del país impacten directamente en su territorio?

Sin duda, son decisiones que, desde el punto de vista militar se toman sin tener las en cuenta las condiciones que se están dando en la construcción de paz en el territorio y afecten la seguridad de un territorio como el departamento de Nariño. Por eso, nosotros instamos a nuestro gobierno y al gobierno del Ecuador a tener caminos de diálogos diplomáticos permanentemente abiertos.

Esa es nuestra apuesta. No hay otra salida. Las naciones en las fronteras deben dialogar para construir en materia de seguridad y en materia de transformación territorial en las zonas de frontera. El próximo Presidente o Presidenta de la República, debe tener un conocimiento real de sus fronteras, tanto en la de Venezuela como en la de Ecuador, que es donde está la mitad del problema de las economías ilegales.

Hay 60 mil hectáreas de coca en el Catatumbo y 65 mil en Nariño. Ahí está la mitad de la coca del mundo, y, por supuesto, la mitad de las problemáticas ilegales, principalmente porque las fronteras son corredores estratégicos de la ilegalidad.

Si uno entiende muy bien como Presidente de la República los fenómenos de la ilegalidad, entenderá que hablar de los pactos por la transformación territorial para la vida y la paz en estos dos territorios significa empezar a construir el escenario para que las fronteras sean escenario de prosperidad y no de conflicto.

Y en las dos fronteras debe haber zonas económicas especiales de frontera con tributación y condiciones arancelarias distintas para que la prosperidad, las empresas, las empresas legales lleguen al territorio y podamos transformar estos territorios. De lo contrario, estamos pensando en un país del centro, sino el país de la frontera, donde debemos entender que ahí es donde está la mayor parte de la riqueza del país.

Usted ha sido uno de los más abanderados del tema de paz total y específicamente de los procesos de paz que se llevan en su territorio con la disidencia Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB) y Comuneros del Sur. ¿Cree que puede haber un impacto de esto que está ocurriendo en la frontera y de esas operaciones en esos procesos de paz? … De hecho, hace una semana bombardearon un campamento que sería de los Comandos de Frontera.

Primero, no tengo conocimiento de que haya habido un bombardeo hacia alguna posición de estructuras de Comandos de Frontera. Dos, creo que en el departamento de Nariño la expresión de la paz total como una estrategia territorial, tiene su expresión en la paz territorial en dos procesos de paz que se dan, que han mostrado una efectividad en la desescalamiento del conflicto, y, por supuesto, en unos acuerdos con las comunidades sobre sustitución.

Al menos en Nariño, se están proyectando la sustitución de 20 mil hectáreas de cultivos de uso ilícito. Y, por supuesto, también en el tema de formalización de la economía minera a través de tres distritos.

Lo más importante es que la expresión de esto está en una desescalamiento del conflicto, en donde se han reducido en 10 puntos el indicador de asesinatos por cada 100 mil habitantes, de 26 a nivel nacional, y de 16 en Nariño. Eso muestra que en dos años o en tres años de gobierno esto ha caído de manera significativa, y eso nos da posibilidades a que hoy estamos en el en el marco de los procesos de paz, en la definición de Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) conforme a la ley.

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Y esperamos que haya, allí lleguen los combatientes, llegarán desarmados, llegarán para desmovilizarse, como está contemplado tanto en el Putumayo unas 100 personas, y en Nariño otras 100.

Lo que nos preocupa, sin duda, es que sí esto que denuncia el presidente se está dando, sí podría obstaculizar el avance en estos procesos. Por eso creo que el camino es determinar la veracidad exacta de la situación y, conforme a ello, abrir los canales diplomáticos que permitan encontrar que los dos países sean los que generen la lucha frontal, los dos países contra la ilegalidad y el terrorismo en estos, en este punto de la frontera.

Le insisto en esta pregunta porque justamente el tema de la Zona de Ubicación Temporal tiene que tener unas medidas de seguridad y garantías para quienes entran ahí. El lunes ese proceso se puso en pausa en la negociación con la disidencia Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano. ¿No cree que esto puede agravar un poco esa situación?

El tema de seguridad se ha discutido mucho. Por supuesto, se necesita que de parte del Ministerio de Defensa se den las garantías para que haya una Zona de Ubicación Temporal, se den las garantías de seguridad para que los combatientes de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, que están en el Putumayo y que hacen parte de Comandos de Frontera, puedan entrar con de seguridad. Pero si hay un factor externo, seguramente también eso preocuparía en términos de seguridad. Por eso deben debe esclarecerse al máximo los orígenes y detalles de la denuncia que se hace de estos artefactos.

Esperamos que haya resultados de eso. Por lo pronto, yo creo que la alerta que hace el presidente nos lleva necesariamente a tener unas declaraciones prudentes para no acrecentar el problema diplomático que hoy hay entre Ecuador y Colombia, que está teniendo unos efectos muy importantes en materia comercial en la frontera del departamento de Nariño, pero también de Putumayo y del otro lado del Ecuador.

¿Esta reunión que tiene con el comisionado de Paz, Otty Patiño, ya estaba en la agenda o se dio por la pausa con el proceso con la disidencia de Walter Mendoza y esta tensión con Ecuador?

No, ya estaba agendada. Son reuniones programadas porque el ciclo con la Coordinadora Nacional está suspendido y eso nos demanda dialogar sobre cómo reanudarlo. En estos son diálogos tenemos permanentemente con el comisionado de paz. Es posible que uno hable con el presidente, pero principalmente nuestros temas en esta reunión están relacionados con la paz y la sustitución de cultivos.

Gobernador, ¿usted cree que se puede quitarle la pausa a ese proceso? O sea, que se puede subsanar esto que ha pasado con la Coordinadora.

Sí, sin duda, creo que se recogieron las anotaciones que hacía la Coordinadora Nacional, que son información que el alto comisionado consulta con el presidente, y con base en eso creo que se puede avanzar en estos términos de la confianza de la mesa de negociación. Nosotros lo que hacemos es acompañar al Gobierno Nacional y a las comunidades para que se avance en estos diálogos que le han traído mucha calma en términos de desescalamiento del conflicto al departamento de Nariño y, por supuesto, en el turismo, en la reactivación económica, como lo vemos en Tumaco, con pacto, y donde gusten, queremos seguir gozando de esta tranquilidad que nos da tener dos procesos de paz activos.

¿Cómo se puede sostener los diálogos sin el marco jurídico?

Hacemos un llamado de verdad a que el Congreso de la República entienda que es importante discutir ya el marco jurídico para el tránsito de estos combatientes a la vida civil.

También hacemos el llamado también a que los candidatos presidenciales no hagan de manera irresponsable comentarios sobre que al otro día que sean presidentes acabarán con la paz total, porque la paz es un derecho y un deber de todo mandatario. Pueden llamarlo como lo quiera llamar, paz estratégica, paz, lo que quiera, pero la paz en un derecho. Yo los invito a los candidatos presidenciales a que conozcan lo que está pasando en Nariño y no hagan conclusiones y aseveraciones sin conocer la realidad de lo que pasa en Nariño y en el Putumayo, en el marco de los procesos.

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