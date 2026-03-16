Disidencia de Mendoza declara “en pausa” la mesa de negociación con el Gobierno Petro

La Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano actúa en el suroeste del país. Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

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La Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), la disidencia al mando de Walter Mendoza, declaró este lunes “en pausa” la mesa de negociación que adelanta con el Gobierno de Gustavo Petro en el marco de la paz total.

Así lo confirmó en un comunicado conocido por Colombia+20 y emitido este 16 de marzo, justo dos días después de que culminara el séptimo ciclo de diálogos en Tumaco (Nariño). Según se lee en el documento, la decisión respondería a la muerte Alexander Rondón, conocido como “Machaco” y miembro de esa estructura, que se habría dado en medio de un operativo del Ejército.

Sin embargo, fuentes cercanas al proceso dijeron a Colombia+20 que otra preocupación de la delegación de la disidencia es el proceso que se está llevando sobre la Zona de Ubicación Temporal (ZUT) y compromisos presuntamente adquiridos por el Gobierno.

De acuerdo con las fuentes, el Gobierno se había comprometido a trasladar a Geovanny Andrés Rojas, conocido como “Araña”, una vez arrancara la ZUT, pero en los últimos días habría afirmado que no se está en condiciones de cumplir con ese acuerdo. También habría planteado o que solo se trasladen 99 de los 100 miembros de la CNEB (sin Araña) —que estarían en la ZUT de Putumayo— o que la mesa siga sin la Zona de Ubicación.

El fin de semana, tras el cierre del séptimo ciclo, circuló información en medios sobre una pausa en la mesa para hacer consultas sobre la situación jurídica de Araña. Sin embargo, Armando Novoa, jefe negociador del Ejecutivo en esa mesa, le dijo a Colombia+20 que el Gobierno estudiaría el funcionamiento de la ZUT y de la suspensión de órdenes de captura de todas las personas que ingresen a esos espacios, entre ellos Araña, cuya extradición a Estados Unidos ya recibió luz verde de la Corte Suprema de Justicia.

En el comunicado emitido este lunes, también se menciona la situación de la captura del jefe de Comandos de Frontera —una estructura adscrita a la CNEB— que ocurrió en un hotel de Bogotá en febrero de 2025.

“No les fue suficiente con capturar ilegalmente a uno de nuestros comandantes mientras dialogaba con el estado en búsqueda de la tan anhelada paz para nuestros pueblos. Exigimos al señor Gustavo Petro Urrego, presidente de la Republica, a su ministro de defensa, a la mesa de paz por parte de gobierno, investiguen sobre la orden y su procedencia”, se lee en el mensaje.

Al final del documento se lee que ante el “nuevo ataque” declaran “el proceso en pausa”.

Este es el comunicado

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