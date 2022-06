Se aprueba ampliación de comisiones en Cámara de Representantes por curules de paz

La posesión de los 16 nuevos representantes de las víctimas será el próximo 20 de julio. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

Con una votación de 28 representantes y 13 senadores por el sí, este miércoles las comisiones primeras conjuntas de la Cámara de Representantes y el Senado aprobaron la ampliación del número de miembros de las siete comisiones constitucionales por el ingreso de los 16 elegidos en las curules de paz.

En la discusión, representantes y senadores también llegaron al acuerdo de distribuir igualitariamente los nuevos escaños para que haya dos representantes de víctimas en cada una de las siete comisiones de la Cámara de Representantes y tres en las comisiones primera y quinta de esa corporación. Al proyecto aún le queda el debate en plenaria de Senado y Cámara para que pueda volverse ley y debe surtirlo antes del próximo 20 de junio.

Las curules de paz, cuyos representantes fueron elegidos el pasado 13 de marzo, nacieron del Acuerdo de La Habana como medida de reparación para las víctimas y estarán en el Congreso por dos períodos legislativos: 2022-2026 y 2026-2030. Su posesión será el próximo 20 de julio.

El proyecto de ley que se discutió pretende modificar la Ley 3 de 1992 que regula las normas sobre las comisiones Constitucionales permanentes que tiene el Congreso en cada Cámara. La ponencia original pretendía quitarles el cupo asegurado a los 16 nuevos representantes de las curules de víctimas en las comisiones primera, tercera y cuarta de la Cámara de Representantes afirmando que estas tenían un “número bastante elevado de integrantes” con respecto a las otras comisiones.

“Las curules de paz tienen una razón de ser y es la reivindicación de estos territorios (…) o sea, negarles esa posibilidad de estar en todas las comisiones es ir en contra del proceso de paz”, afirmó el representante Jorge Tamayo durante su intervención.

Actualmente las comisiones constitucionales están así: Comisión Primera cuya labor son las reformas constitucionales, leyes estatutarias, entre otras. Allí se discuten las estrategias y políticas de paz. Comisión Segunda, dedicada al tema de las relaciones internacionales. Comisión Tercera o de Hacienda y Crédito Público; la Comisión Cuarta o de Presupuesto; la Comisión Quinta donde se discuten temas sobre tierras y medio ambiente, entre otros. En la Comisión Sexta se abarcan temas de transporte y comunicaciones, y la Comisión Séptima sobre los estatutos de los servidores públicos, entre otros.

A su turno, la representante Juanita Goebertus explicó que esa disposición les quitaba representatividad a esos nuevos congresistas en comisiones donde se discuten temas importantes para esos territorios.

“Nuestra propuesta es establecer dos cupos fijos por comisión más uno adicional en la comisión primera -por ser temas de paz- y que quedaría con tres cupos fijos adicionales, y uno adicional en la quinta -por ser el tema de tierras y medio ambiente, que es un capítulo fundamental en el Acuerdo de Paz-”, explicó Goebertus sobre la proposición que hicieron varios representantes.

La proposición aprobada también incluye que durante los dos periodos legislativos que estarán los representantes de las víctimas, la Comisión de Derechos Humanos, la Comisión de Ética, la de la Equidad para la Mujer, la de Comisión Legal de Cuentas y de la Acusaciones también tendrán dos miembros adicionales.

¿Asignación directa o cociente electoral?

La otra discusión que quedó pendiente en este proyecto de ley es cómo será la asignación de esos nuevos miembros de las comisiones. Esto porque algunos representantes afirman que la asignación debería darse de forma directa y no apelando al cociente electoral (que surge de surge de la división de votos válidos por el número de escaños) como lo indica el representante Carlos Ardila, ponente del proyecto.

“La lógica de cociente opera para nosotros en todos los partidos porque es: si me va mejor como partido saco más votos, saco más escaños, entonces debo tener mayor representación en cada comisión. Pero los representantes de víctimas les puede ir tan bien como quieran ir. Pueden incluso sacar más votación que cualquiera de nosotros en las ciudades, pero no van a ser más de 16, ellos tienen ya ese cupo fijo, con lo cual aplicar la lógica de cociente no tiene sentido porque van a quedar a libre disposición de cuántos votos saquen los otros partidos”, explicó Goebertus.

La proposición que quedó aprobada dice, por ahora, que los nuevos miembros serán elegidos por el cociente electoral. Sin embargo, en el debate se dejó claro que esto debe discutirse en la discusión en plenaria y que de ser constitucional se haría de forma directa.

“En la comisión ampliada de ponentes, de la que haremos parte quienes hicimos las proposiciones vamos a analizar si es constitucional o no la asignación directo o si, como argumentan algunos, la asignación directa es inconstitucional y por eso argumentan a favor del cociente. Hemos hecho el pacto de que lo que sea constitucional, lo vamos a acoger en la ponencia. También que, si resulta constitucional, como yo creo que es la asignación directa, la acogeríamos en la ponencia para las plenarias”, dijo Gobertus en el debate.