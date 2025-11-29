Claudia López acudirá al CIDH por denuncia del Gobierno Petro: “busca un efecto político evidente”

La exalcaldesa de Bogotá denuncia persecuciones del gobierno Petro por denuncia penal en su contra. Foto: Terumoto Fukuda

La exalcaldesa de Bogotá Claudia López, respondió al comunicado emitido por la delegación negociadora con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), en la que denunciaron ante la Fiscalía a la también precandidata presidencial. En su respuesta, López señaló esta medida como una persecución que tiene “un efecto político evidente”.

En su respuesta a la delegación en esa mesa designada por el gobierno del presidente Gustavo Petro, y en cabeza de Armando Novoa, la precandidata aseguró que este constituye un hecho de enorme gravedad democrática e intimidación que solo busca silenciar a la oposición. “Que el Gobierno utilice un equipo creado para ‘diálogos de paz’ con estructuras ilegales para acallar, amenazar y criminalizar a una candidata presidencial es un hecho de enorme gravedad democrática”, dijo.

La denuncia contra la exalcaldesa radica, según anunció la delegación, en los comentarios alrededor de estas misiones de paz de las que dijo “Son pura corrupción, un concierto para delinquir contra el país”. En esa declaración pidió que se culminaran todas las mesas en desarrollo a raíz de las revelaciones de Noticias Caracol en las que presuntamente funcionarios del gobierno estarían colaborando con las disidencias de alías ‘Calarcá’.

De acuerdo a lo anunciado por los integrantes de esa mesa, López incurrió en “calumnia”, puesto que “nuestra delegación en la Mesa de Diálogos de Paz no ha incurrido ni incurrirá en actos contrarios a la Constitución y la Ley”.

El presidente @petrogustavo me quiere callar, mandó a sus negociadores de la Paz Total a que me denunciaran ante la Fiscalía para callarme. ¡La historia se repite! Hace 20 años el uribismo hizo lo mismo; no tuve miedo entonces ni ahora. Me defenderé y no dejaré de denunciar la… pic.twitter.com/UpD7hLkNkn — Claudia López Hernández (@ClaudiaLopez) November 29, 2025

Sin embargo, la precandidata también aseguró que “la denuncia de sus funcionarios no tiene ningún sustento jurídico, puesto que ni siquiera los nombré ni les indilgué conducta específica alguna, pero sí busca un efecto político evidente: es un acto de intimidación desde el poder hacia una ciudadana y candidata que ejerce control político”.

Además, dirigiéndose al presidente Petro, dijo que no “existe precedente en la historia de Colombia que un presidente mande a sus funcionarios a intimidar y acallar a candidatos presidenciales”. También recordó que el magnicidio contra el senador Miguel Uribe Turbay, hecho por el que dijo que “ahora manda a sus funcionarios de paz a amenazar a otra candidata presidencial. Entre eso, y otro magnicidio, puede haber solo un paso”.

En ese sentido, López aseveró que acudirá a todas las instancias legales y que se defendería de las acusaciones en su contra tanto ante la Fiscalía, como en la Comisión Interamericada de Derecho Humanos, en un del que dijo, busca una “amenaza, censura e intimidación desde el poder”.

Finalmente, López también señaló que sus palabras van en línea de las acciones de diversos órganos del Estado, ante las recientes denuncias contra la administración Petro. “Las pruebas reveladas por las investigaciones periodísticas sobre uso de mesas de negociación de paz total con alias Calarcá para amparar y encubrir criminales existen, reposan en poder de la Fiscalía, quien ya confirmó que son auténticas y ordenó investigaciones a partir de las mismas. (...) Esas actuaciones de los organismos de control evidencian que las denuncias a partir de las cuales le hice la solicitud perentoria de terminar las mesas de paz total son válidas y pertinentes. Y lo más grave, que sí hay evidencias que los diálogos de la llamada Paz Total fueron aprovechados por organizaciones criminales para fortalecerse y expandirse”.

