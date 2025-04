Retomar los compromisos del paro cívico, la clave para frenar la violencia en Buenaventura

El diálogo social se desarrolló en Buenaventura y contó con la participación de liderazgos sociales y el sector productivo de la región. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

La población de Buenaventura está cansada de que se diagnostiquen sus problemas y nunca se vean soluciones duraderas. Luego de décadas resistiendo a la presencia de actores armados ilegales, el abandono estatal y la estigmatización, el principal puerto marítimo de Colombia sigue sumido en una profunda crisis.

No solo es el conflicto urbano que se ha agudizado en las últimas semanas entre Shottas y Espartanos, las dos principales bandas criminales de la ciudad, sino que de fondo hay una serie de factores de exclusión que alimentan los ciclos de violencia y estigmatización.

Con el objetivo de escuchar propuestas para construir paz, jalonar el desarrollo y fortalecer el tejido social en Buenaventura, ayer se llevó a cabo un diálogo social entre representantes de organizaciones sociales, la Iglesia, universidades, el sector productivo y medios de comunicación locales en el marco del proyecto “Apoyo a la consolidación de la paz de Colombia”, de la Unión Europea y el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ, por su sigla en inglés).

Entre los invitados al diálogo social estuvieron monseñor Ruben Darío Jaramillo, obispo de Buenaventura; la lideresa Celina Casquete, vocera de Redmupaz; Brayan Montaño, integrante de Proypaz; Karolina Guerrero, secretaría de paz de la alcaldía; el sacerdote Jhon Reina, del Comité del Paro Cívico; Yeison Zuluaga, gestor de Asuntos Económicos de la Cámara de Comercio, Mario Angulo, del Proceso de Comunidades Negras; Andrés Ramírez, gestor social; Víctor González, del Comité Intergremial, Ruth Sánchez, rectora de la Universidad del Pacífico, Eduardo Areiza y Luis Quiñones, de la Universidad del Valle; Vanessa Viera, de la Unión Europea; Oliverio Huertas, del ICTJ; y los periodistas locales Leonard Rentería (de la Emisora de Paz de RTVC) y Rodrigo Victoria (del medio Porteño se Nota).

Un camino hacia el desarrollo sostenible e inclusivo de Buenaventura

Uno de los llamados más reiterados de los participantes fue la urgencia de encontrar rutas hacia el desarrollo sostenible, pues una de las problemáticas que la comunidad ha logrado identificar en el puerto es que los planes se estancan en el tiempo.

“Nací aquí en Buenaventura y cada cuatro años llega el partido político con su plan de trabajo, pero luego se van. No hay cohesión ni compromiso real con nuestras comunidades. Necesitamos algo continuo. Me duele mi Buenaventura, como mujer, como madre y como lideresa, pero podemos avanzar”, Celina Casquete, lideresa de Redmupaz.

En eso coincide Brayan Montaño, director de Proypaz, quien resaltó que se debe pensar en clave de lo medible y sostenible en el tiempo, incluyendo la participación activa de las comunidades, “no pueden ser apuestas desde lo coyuntural”, apuntó.

En ese contexto, uno de los llamados más reiterados de los participantes fue la urgencia de ejecutar el Plan Integral Especial para el Desarrollo de Buenaventura (PIEDB), que precisamente se creó para cerrar brechas y cumplir los acuerdos del paro cívico de 2017, la movilización más grande que se ha dado en la ciudad.

Para el sacerdote Jhon Reina, quien además hace parte del Comité del Paro Cívico, una de las salidas a las problemáticas es impulsar ese Plan Integral de la mano de la institucionalidad, pues es el Estado el llamado a garantizar los derechos de las comunidades y que en el año 2040, cuando Buenaventura cumpla 500 años de historia, estén solucionados los problemas estructurales.

“El esfuerzo que se ha hecho en el territorio ha sido grande. Pero la respuesta del Estado no ha sido la más adecuada. La idea es que la institucionalidad se articule y que no nos echemos la culpa, cuando el problema no está aquí completamente”, señaló el sacerdote.

La potencialidad del territorio también fue una de las características que se resaltó durante el encuentro como una vía de solución a los problemas del puerto. Desde las instituciones universitarias destacaron la cultura como un vehículo para el desarrollo de Buenaventura y tanto Luis Augusto Quiñones, director de la regional pacífico de la Universidad del Valle, como Ruth Sánchez, rectora de la Universidad del Pacífico, coincidieron en que desde lo educativo se puede incidir en la transformación e impulsar las potencialidades del territorio.

Asimismo, el llamado fue a encontrarse desde la diferencia para construir una región en conjunto. “El problema es que solo queremos conversar con los que piensan igual a nosotros. Nos olvidamos que la ciudad no está compuesta por los que son afín, aquí estamos todos. Hay muchas apuestas de desarrollo inclusivo, pero nos cuesta mucho encontrarnos”, destacó Leonard Rentería, líder de la emisora de paz de Buenaventura.

Un llamado al encuentro y al trabajo colectivo

Los titulares de noticias han puesto el foco en Buenaventura luego de que marzo cerrara como uno de los meses más violentos, pero la otra realidad en el puerto es que las comunidades están buscando articularse para fortalecerse y trabajar por el territorio.

“Todos los que vivimos acá somos valientes, pero estamos asustados. Tenemos miedo de seguir en los procesos, pero la valentía implica seguir adelante aunque tengamos susto. Es necesario reunirnos y urgente resolver el daño que nos hacemos entre nosotros”, fue la reflexión de Andrés Ramírez, gestor Social y promotor de iniciativas socio económicas alrededor del viche, el turismo deportivo e innovación tecnológica.

En esa misma línea, para la Universidad del Valle, la posibilidad de desarrollo inclusivo se sustenta justamente en lo colectivo, por lo que el diálogo entre todos los sectores en medio de los intereses personales es la oportunidad de avanzar. “Eso fue lo que afloró en el 2017. Vivir con dignidad y en paz en el territorio, fue el clamor de Buenaventura. Necesitamos ser capaces de dialogar y concertar entre todos para pensarnos como territorio y como sociedad”, explicó Eduardo Areiza, quien hace parte de esa institución.

Para Monseñor Rubén Darío Jaramillo, quien además acompaña el espacio de diálogo socio-jurídico entre el Gobierno y las bandas criminales de Buenaventura, la visión de desarrollo debe ser conjunta para encontrar condiciones de vida más humanas y dignas, empezando por el cambio hacia una cultura de la paz. “Aquí hay mucha gente trabajando por la cultura, por el deporte. En todos los barrios hay expresiones culturales. Esto es una potencia. Están mostrando como si viviéramos en el infierno, pero mirémonos al espejo, lo que tenemos en nuestro territorio y lo que estamos mostrando”, dijo.

Buenaventura: resistencia y resiliencia

Si hay algo en común en la gente de Buenaventura es la resistencia, la resiliencia y el afán de un desarrollo con dignidad. Esas fueron precisamente las palabras que destacaron durante el diálogo social. Para la lideresa Celina Casquete es posible encontrarse como comunidad para luego mostrarle una cara al mundo de afuera.

Asimismo, otro punto de encuentro para la comunidad es un total rechazo a la violencia y una persistencia de buscar la paz y la vida digna. “Hay que equilibrar el discurso para mostrar lo que está pasando. Hay que subirle el volumen a estas iniciativas sin parar de denunciar”, señaló Andrés Ramírez.

La idea de avanzar en el PIEDB fue central durante el diálogo, pues se traza como un horizonte mucho más claro. “En esto participamos muchos y por eso tenemos una ruta. Hay que hacerle ver al Gobierno lo que necesitamos para que eso sea posible. Tenemos una ruta de transformación y a la par hay que visibilizar la vida, la gente y la paz”, concluyó Leonard Rentería.

*Esta pieza periodística hace parte de la iniciativa “Comunidades que Transforman” de El Espectador, el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ por su sigla en inglés) y la Embajada de la Unión Europea. Esta es una alianza para producir contenidos que narran los esfuerzos de las organizaciones comunitarias, las autoridades y el sector privado en la construcción de paz.

