Las preguntas que debe responder el ELN antes del próximo ciclo de negociaciones

El jefe del equipo negociador del Gobierno con el ELN, Otty Patiño explica los resultados de la reunión que convocó el presidente Gustavo Petro en la Casa de Nariño con los negociadores y los representantes de los países garantes y acompañantes del proceso. La delegación de paz de la guerrilla deberá responder varios interrogantes antes de que se continúe con el tercer ciclo de la mesa de diálogo.

Además, durante el mes de abril, el jefe de Estado se dedicará a escuchar a las comunidades más afectadas por el actuar de esta organización insurgente.

¿En qué quedan las cosas con el ELN?

Es importante que la gente sepa por qué el ELN hace lo que está haciendo. Las interpelaciones de las comunidades deben resolverse antes de que empiece este tercer ciclo. Si ellos tienen una explicación, que la den. Tienen que aceptar las preguntas y no decir, como lo han dicho antes, que es un problema de los medios de comunicación. Ellos no entienden que sí hay un rechazo y un fastidio con la actitud de ellos y que se generan muchas preguntas válidas.

¿Cómo cuáles preguntas?

Preguntas como si quieren la paz o están sentados en la mesa para fortalecerse militarmente. Si realmente tienen unidad de mando, porque en la delegación dicen unas cosas y otras dice el Frente Occidental. Cuál es el alcance de las amenazas que le hacen a la economía en Arauca, cuál es la actitud de ellos frente a comunidades indígenas cuando las constriñen para que voten como ellos digan, por qué están saboteando la construcción de la carretera en Rosas, Cauca, alterna a la Panamericana.

La gente tiene muchas quejas. Sobre los ataques a la fuerza pública, ellos dicen que es porque las Fuerzas Militares los atacan a ellos. Eso sugiere una segunda pregunta, por qué no han aceptado el cese al fuego para evitar eso. Todas esas preguntas, inquietudes y quejas merecen respuesta por parte del ELN. Sin esas respuestas es difícil seguir. Hay hostigamientos que son intolerables como a las comunidades en determinadas regiones, Nariño, Cauca, Chocó, Catatumbo, Arauca.

Y al mismo tiempo quieren que la gente participe en la construcción de paz y que se haga de manera incluyente, eso es contradictorio. Es muy difícil que pueda adelantarse un proceso con alto contenido político. Por ejemplo, avanzar hacia la construcción de un acuerdo nacional, cuando al mismo tiempo dicen que este gobierno es igual a todos. No se entiende esa lógica.

¿Eso lo harán antes de comenzar el ciclo?

Antes de comenzar el ciclo queremos que nos resuelvan las interpelaciones de la gente. Apenas comience el ciclo nosotros queremos hacerles preguntas sobre si hay unidad de mando, si estamos dialogando con gente responsable por el ELN, si la delegación responde por todos o cada frente responde por lo suyo. Si ellos piensan que el punto de llegada es una gran alianza política y social como figura en el acuerdo de México o que están pensado, porque oímos que Antonio García dice otra cosa.

¿Y cómo será la discusión del cese al fuego?

El objetivo es que cuando se discuta el cese al fuego, comprenda también el cese de las hostilidades contra la población civil. El solo cese de operaciones ofensivas significaría dejarlos tranquilos en sus campamentos, que no reciban ataques y que la fuerza pública no cumpla con sus obligaciones legales y ellos tendrían carta blanca para continuar delinquiendo.

¿Esos diálogos del presidente con las comunidades se tienen que dar antes del tercer ciclo?

No. Como gobierno estamos recibiendo muchas inquietudes. Yo, por ejemplo, estuve hablando con una delegación que vino de Arauca. El presidente dice que quiere escuchar esas quejas de las comunidades, ellas deciden si quieren hacerlas de manera pública. A veces se escuchan en voz baja y tenemos inquietudes que resolverlas antes del tercer ciclo.

¿El presidente va a una comunidad o se citará uno o varios encuentros?

Las comunidades son libres de invitar al presidente o de venir a Bogotá para que él los escuche. No vamos a organizar eventos ni a pagar buses.

¿Cuánto se demorarán en ese proceso de escucha?

Lo que queremos es que se haga durante mes de abril.

¿Es decir, se mantiene la fecha del tercer ciclo para mayo?

Si, pero debemos hacer antes las indagaciones para saber si ellos están interesados en que la gente participe o si van a seguir con las hostilidades. O si solo participan los que que ellos quieren que participen. Hay que aclarar eso porque la participación es el primer punto de la agenda.

Entonces, ¿habrá un precliclo?

Ya se ha pactado que el tercer ciclo empiece el 26 de abril. La delegación de gobierno plantea que los primeros días entremos a hacer una organización del temario del tercer ciclo, porque frente a lo que ocurre hay que darle énfasis al cese al fuego y hostilidades. Si el ELN va a plantear participación y luego cese al fuego, nosotros vamos a plantear que como logro del tercer ciclo saquemos el acuerdo de cese al fuego y de hostilidades, porque tenemos que ser coherentes ante el país.

¿O sea, un preciclo y de inmediato arrancan el ciclo formal?

El 26 y el 27 queremos que nos respondan las preguntas para poder ordenar el ciclo. No queremos entrar al ciclo sin saber si hay disposición de que este tema de participación y acuerdos humanitarios se pueda discutir en medio del cese al fuego y hostilidades y si lo que se acuerde allí va a ser cumplido, porque uno oye voces de los frentes, oye voces de Antonio García y debemos tener la seguridad de que cumplirá. Nosotros partimos de la base que la delegación es la voz del ELN, de un solo ELN.

¿Quieren comprobar esa disposición y luego seguir adelante con ciclo?

Y ordenarlo, con base en esas respuestas ordenarnos. Si necesitan consultar permanentemente cada paso, si la delegación no representa al conjunto del ELN, que lo digan de una vez. Que aclaren si ellos representan la política del ELN o cada vez que den un paso tienen que consultarlo y cuanto se demoran esas consultas.

¿Dónde será?

En La Habana.

¿Si la delegación insiste en su unidad de mando y rechaza la solicitud del Gobierno, si se radicalizan, qué pasaría?

Ya hay un acuerdo de discutir el cese al fuego y de hostilidades en este ciclo y ellos han dicho que los acuerdos son para cumplirlos. Y la intención es que se llegue a un acuerdo, tal vez no a un acuerdo total y definitivo, pero un avance en desescalamiento del conflicto que permita generar confianza de la ciudadanía que esto va para algún lado. Ni la delegación ni el gobierno se pueden desgastara en un proceso si no hay certeza de que alcanzamos el fin del conflicto y menos si vamos a Cuba que ha pagado un alto costo por ser anfitrión. Después de servir como sede de los diálogos fue acusado de ser albergue de terroristas y hubo una serie de sanciones de orden económico que fueron apoyadas por el gobierno Duque. Si ELN no entiende eso… ¡por favor!

¿Estas preguntas no debieron estar resueltas ya, no debieron hacerse antes de instalar la mesa, por qué hacerlas ahora?

Partimos de creer que si nombraban esa delegación era porque había unidad de mando, partimos de creer que había voluntad de paz. Ese fue el punto de partida, pero con las actitudes del ELN uno empieza a dudar. Uno parte de la buena fe, pero esa buena fe no es una constante, se puede quebrantar la creencia en el otro. Hoy hay dudas razonables. Antes uno diría que eran los enemigos de la paz actuando, pero con las actitudes del ELN, mucha gente que quiere la paz, también duda.

¿Qué los obligaría a retirarse de la mesa?

Hay un mandato de la vicepresidenta Francia Márquez de no levantarse de la mesa y debe ser interpretado como que insistamos hasta donde podamos, pero no podemos estar sentados de cualquier manera, lo máximo que podemos hacer es una suspensión temporal mientras se organizan. Por ejemplo, mientras hacen una reunión para que decidan si gana la voluntad de paz sobre la voluntad de guerra. Estoy seguro de que el gobierno haría todos los esfuerzos para facilitar una reunión decisoria. Si no han decidido eso, que lo hagan primero y volveremos a sentarnos sin problema. Lo que no tiene sentido es estar en una mesa donde cada día hay nuevas dudas y preguntas.

¿Usted habla con la delegación del ELN, funcionan las comunicaciones interciclo?

Esas comunicaciones son difíciles, porque se mandan razones a través de los gestores y uno toma decisiones con base en eso, pero a veces hay teléfono roto, no hay comunicación directa que posibilite diálogo fluido. Así pasó el 31 de diciembre. A través de los mensajes, la presidencia entendió que ellos estaban de acuerdo con el cese al fuego, y luego dijeron que no. El gobierno actuó de buena fe pensando que había un acuerdo, hizo un decreto y luego el ELN dijo que no había acuerdo firmado. Ese tema de comunicaciones dificulta que se trabaje con certidumbre. El gobierno ha propuesto que tengan una presencia en Colombia, con un delegado de Coce de alto nivel, el gobierno ha dicho que garantiza que pueda estar aquí para conversar sin tantas mediaciones, pero ELN no ha querido.

¿Es cierto que han propuesto que el diálogo se haga en Colombia?

Hemos propuesto que haya una delegación de alto nivel del ELN y que podamos hacer los diálogos en Colombia, pero no se animan. No sabemos por qué. Imagínese, en vez de gastar esa plata en viajes la podríamos gastar en transformaciones e inversiones en los lugares y comunidades que nos den alojamiento. Es una pregunta más para el ELN.

La mesa venía avanzando a buen ritmo, alcanzaron acuerdos en poco tiempo y esto fue como freno de mano, ¿cómo lo ve?

La paz es asustadora. Transitar de la certidumbre de la guerra a las incertidumbres de la paz es muy complicado. Me imagino a muchos guerrilleros en armas, pensando cómo será su futuro sin armas, se estarán preguntando cuál es nuestro destino y creo que si esos elementos de incertidumbre se ponen sobre la mesa pueden ayudar a resolver cosas, a veces se dejan de último y es bueno irlos hablando para que las bases sientan que les están teniendo en cuenta. Hay que mirar la agenda de manera global, no se puede trabajar como puntos sucesivos. Debemos entender lo que siente la gente o ellos mismos a través de sus bases para trabajar temas de manera simultánea y que se empiecen a tranquilizar. La paz genera ese miedo, pero ese miedo no puede ser el obstáculo.