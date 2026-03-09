Washington pide a Petro acelerar la extradición de Calarcá Córdoba, jefe de disidencia FARC

Calarcá Córdoba, máximo cabecilla del Estado Mayor de los Bloques Foto: El Espectador

El senador estadounidense Bernie Moreno envió una carta al Gobierno de Gustavo Petro pidiendo que se acelere la extradición de Alexander Díaz Mendoza más conocido por su Calarcá Córdoba y jefe la disidencia del Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF).

La misiva, dada a conocer por Caracol Radio, llegó a la embajada de Colombia en Washington. En el documento, el congresista republicano mencionó el atentado del pasado 22 de agosto contra un helicóptero Black Hawk de la Policía y perpetrado con un dron lleno de explosivos.

Fuentes de la embajada de Colombia le confirmaron a este diario el contenido de la carta.

El hecho dejó 13 policías muertos y fue atribuido a la estructura 36 de las disidencias de las Farc, vinculada a la disidencia de Calarcá. Sin embargo, el ELN se atribuyó días después ese hecho.

En noviembre pasado, el Departamento de Estado de Estados Unidos ofreció una recompensa de 5 millones de dólares por información que conduzca a los responsables.

Aunque el Gobierno de Gustavo Petro tiene un proceso de paz activo con la disidencia de Calarcá, la negociación está pasando un momento de tensión. El pasado 24 de febrero esa disidencia anunció que ordenó a sus tropas a actuar en “legítima defensa” ante las operaciones de la Fuerza Pública, y rechazaron lo que califican como ofensivas militares simultáneas a la negociación.

En un comunicado difundido ese día, esa disidencia señaló que los recientes enfrentamientos con la Fuerza Pública en zonas de Caquetá y Guaviare han dejado muertos y capturados entre sus filas, lo que, a su juicio, demuestra que “el Gobierno decidió unilateralmente dialogar en medio de la guerra”, tras el fin del cese al fuego.

Justamente este lunes se dio el que sería el primer bombardeo del Gobierno Petro contra Calarcá. El Comando Conjunto de Operaciones Especiales del Ejército confirmó a este diario que adelantan una operación militar en Ituango (Antioquia) contra la disidencia de las Farc al mando de Calarcá.

Sin embargo, el Ejército le confirmó a este diario que el frente 18, a quien fue dirigido el bombardeo, estaría ligado a la disidencia de Iván Mordisco -jefe de otra disidencia- debido a que el frente 36 tuvo una fractura interna y varios de sus miembros migraron a la otra disidencia.

En la carta, Moreno también destaca la cooperación judicial entre Colombia y Estados Unidos como por ejemplo, la entrega de Andrés Felipe Marín, conocido como ‘Pipe Tuluá’, jefe de la banda criminal La Inmaculada. Su extradición se dio el pasado 3 de febrero, el mismo día de la reunión entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump.

