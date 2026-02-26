Petro firma resolución para crear Zona de Ubicación para disidencia de Mendoza por 10 meses

El presidente Gustavo Petro y Wálter Mendoza, jefe negociador por la disidencia conocida como Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano (CNEB) . Foto: El Espectador y Presidencia

El presidente Gustavo Petro firmó el pasado 25 de febrero la resolución con la que autoriza la creación de la Zona para la Capacitación Integral y Ubicación Temporal (Zociut) para la disidencia conocida como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), al mando de Walter Mendoza.

Según el documento, dado a conocer este jueves por la Oficina del Consejero Comisionado de Paz, la Zona de Ubicación Temporal (ZUT) -como también se le puede denominar a ese espacio- estará ubicada en Valle del Guamuez, Putumayo, y tendrá una vigencia de 10 meses, es decir, que excede la terminación del Gobierno Petro cuyo fin es e próximo 6 de agosto.

En la resolución se afirma que se debe garantizar “las medidas necesarias para las condiciones de seguridad y convivencia tanto para los integrantes de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano que allí se ubiquen”, así como el normal y pleno ejercicio del Estado Social de Derecho.

Así mismo, se aclara en unos de sus parágrafos que dentro de la Zona de Ubicación Temporal “quedan suspendida la ejecución de las órdenes de captura, incluidas las órdenes de captura con fines de extradición, contra los miembros de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano”.

Y agrega: “En caso de llegar a requerirse adelantar actividades propias del proceso por fuera de la zona, de acuerdo con la programación y en seguimiento a los protocolos establecidos, el Gobierno nacional informará a la Fiscalía General de la Nación los beneficiarios de la suspensión de la ejecución de las órdenes de captura, de manera temporal, por esta circunstancia”.

Esa medida cobijaría, entre otros, a Geovanny Andrés Rojas, conocido como Araña, jefe de los Comandos de Frontera, una de las estructuras adscritas a la CNEB. Araña está detenido desde febrero de 2025 y la Corte Suprema ya dio vía libre para su extradición. Sin embargo, la decisión final recae en el presidente Petro. El mandatario ha dado varios ultimátum a Araña -el más reciente el pasado 3 de febrero en medio de su reunión en Washington con el presidente Donald Trump-.

Esta no es la primera Zona de Ubicación Temporal que ordena crear el presidente Gustavo Petro por medio de una resolución. El pasado 23 de mayo de 2025, el jefe de Estado firmó un documento para la ZUT en Catatumbo con el Frente 33 de la disidencia Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF), comandada por Calarcá Córdoba.

Sin embargo, aún no se ha construido ni se ha dado mayore avances en ella.

