Así operará la Zona de Ubicación que Petro creó para 100 hombres de disidencia de Mendoza

El Gobierno Nacional formalizó el miércoles 25 de febrero la creación de una Zona para la Capacitación Integral y Ubicación Temporal (ZUT-Zociut) en zona rural de Valle del Guamuez, Putumayo, como parte del proceso de paz que adelanta con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), que comanda Walter Mendoza.

La resolución dice que la ZUT se activa al ser uno de los instrumentos contemplados en la política de paz para que en esas zonas se haga el tránsito a la vida civil y también porque se ha comprobado un “estado avanzado” del proceso con esa disidencia de las antiguas FARC.

¿Qué es exactamente la Zona para la Capacitación Integral y Ubicación Temporal?

La Zona para la Capacitación Integral y Ubicación Temporal, que irá por 10 meses- es decir, que excede la terminación del Gobierno Petro cuyo fin es el próximo 6 de agosto- es un espacio delimitado en área rural donde integrantes de la Coordinadora se concentrarán durante un período inicial de diez meses. Su propósito, según el texto oficial, es facilitar el tránsito progresivo a la vida civil y contribuir al fin del conflicto armado, en articulación con dinámicas de transformación territorial y sustitución de economías ilegales.

¿Dónde estará ubicada?

La delimitación geográfica precisa no se publica en la resolución, pues queda consignada en un anexo técnico de carácter reservado. Sin embargo, se establece que estará ubicada en el municipio de Valle del Guamuez, en Putumayo, y que su funcionamiento deberá coordinarse con las entidades nacionales, territoriales e internacionales que participen en los programas derivados del proceso.

No se trata únicamente de un punto de concentración física. El documento plantea que la zona servirá para adelantar procesos de capacitación, ubicación temporal y articulación con proyectos productivos legales y sostenibles, en coherencia con los compromisos de sustitución de cultivos de uso ilícito en la región.

¿Cuántos integrantes estarán en la zona?

Según lo informado por el jefe de la delegación de Gobierno en ese proceso, Armando Novoa, la resolución autoriza inicialmente la ubicación de 100 miembros activos de esa disidencia. “Estos deberán ingresar a la zona en tránsito a la vida civil, sin armas y sin uniformes”, precisó Novoa en un video publicado en X.

El Gobierno señaló que espera que la cifra se amplié y que un proceso igual se dé en el departamento de Nariño en las próximas semanas.

¿En la ZUT se suspenden las órdenes de captura?

Sí. Uno de los elementos centrales de la resolución es la suspensión de la ejecución de órdenes de captura dentro de la ZUT. El texto establece que, una vez recibida y aceptada por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz la lista de integrantes que se acogerán al proceso, quedará suspendida la ejecución de las órdenes de captura —incluidas aquellas con fines de extradición— contra quienes figuren en ese listado.

La suspensión también aplica durante el desplazamiento hacia la zona. Si, en el marco del proceso, se requiere que algunos miembros desarrollen actividades por fuera de la ZUT, el Gobierno podrá solicitar suspensiones temporales adicionales e informará a la Fiscalía, caso por caso.

El alcance de esta medida es temporal. No implica la extinción de las órdenes judiciales ni una amnistía automática, sino un mecanismo excepcional vinculado exclusivamente al desarrollo de los diálogos y al cumplimiento de los compromisos asumidos en la mesa.

Esa medida beneficiaría, entre otros, a Geovanny Andrés Rojas, conocido como Araña, jefe de los Comandos de Frontera, una de las estructuras adscritas a la CNEB. Araña está detenido desde febrero de 2025 y la Corte Suprema ya dio vía libre para su extradición. Sin embargo, la decisión final recae en el presidente Petro. El mandatario ha dado varios ultimátum a Araña -el más reciente el pasado 3 de febrero en medio de su reunión en Washington con el presidente Donald Trump-.

¿Cuál es el propósito de crear una Zona de Ubicación Temporal?

El objetivo declarado de la zona combina dimensiones individuales y colectivas. Por un lado, busca facilitar el tránsito a la vida civil de los integrantes que se acojan al proceso. Por otro, se articula con una agenda de transformación territorial en Putumayo y Nariño, departamentos donde la mesa ha planteado compromisos relacionados con la sustitución de economías ilegales y la promoción de proyectos productivos legales y sostenibles.

En ese sentido, la ZUT se concibe como un instrumento transitorio dentro de la política de paz que pretende conectar la dejación progresiva de la confrontación armada con iniciativas de desarrollo regional.

¿Cuánto durará?

La zona tendrá una duración inicial de 10 meses contados a partir de la vigencia de la resolución. Cualquier modificación, prórroga o cierre dependerá del avance del proceso y de los acuerdos que adopten las partes en la mesa de diálogos.

¿Hay otra Zona de Ubicación Temporal con este grupo?

Sí. Se prevé otra en Nariño.

¿Qué otros compromisos se han logrado con esa disidencia?

La creación de la ZUT se enmarca en una serie de compromisos previos asumidos por la Coordinadora en la mesa de diálogos. La resolución recuerda que en diciembre de 2024 la organización ratificó su compromiso de no adelantar acciones ofensivas contra la fuerza pública, respetar la vida de la población civil y preservar el ambiente. Posteriormente, en abril de 2025, reiteró su acatamiento al Derecho Internacional Humanitario, incluida la prohibición del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes y el no uso de minas antipersonal.

Además, en desarrollo de acuerdos anteriores, la Coordinadora entregó 14,5 toneladas de material de guerra para su destrucción, proceso que se llevó a cabo entre octubre y noviembre de 2025. La instalación de la ZUT aparece así como un paso posterior dentro de una secuencia de desescalamiento y compromisos verificables.

¿El Gobierno tiene otras Zonas de Ubicación Temporal con otros grupos armados?

Sí, pero no todas tienen aún resolución para su creación.

Hasta ahora, el Gobierno ha anunciado siete Zonas de Ubicación Temporal, tres con el Clan del Golfo ubicadas en Córdoba y en Chocó; dos con la disidencia conocida como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB) en Putumayo y Nariño; y una con la disidencia de Calarcá Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF) en Catatumbo, y una más con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada en Santa Marta.

De todas ellas, solo tiene resolución, la del EMBF que se firmó el pasado 23 de mayo -aunque aún no se ha construido ni se ha dado mayore avances en ella -, y esta de la disidencia de Mendoza

