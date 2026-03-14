Disidencia de Mendoza: mesa hará consultas sobre órdenes de captura de quienes entren a ZUT

El presidente Gustavo Petro y Geovany Andrés Rojas, Araña, delegado de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano. Foto: El Espectador

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Este sábado culimó en el Resguardo Indígena de Inda Zabaleta, en el municipio de Tumaco (Nariño), el séptimo ciclo de diálogos entre el Gobierno Nacional y la disidencia Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), al mando de Wálter Mendoza.

Al cierre del encuentro, Armano Novoa, jefe negociador del Ejecutivo en esa mesa, confirmó a Colombia+20 que “la delegación adelantará consulta jurídica sobre el funcionamiento general de las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT), y sobre la suspensión de órdenes de capturas de quienes ingresen a ellas”. El negociador añadió que luego de las consultas serán en un periodo breve y que luego de eso volverán a la mesa.

Entre los casos que se evaluarán estaría el del jefe de los Comandos de Frontera –una de las estructuras adscritas a la CNEB–, Geovanny Andrés Rojas, conocido como Araña y cuya extradición a Estados Unidos ya recibió luz verde de la Corte Suprema de Justicia. La decisión final sobre su extradición recae en el presidente Petro.

¿Qué dice la resolución que crea la Zona de Ubicación para la disidencia de Mendoza?

El pasado 25 de febrero, el presidente Gustavo Petro firmó la resolución con la que autorizó la creación de esa zona. Según se lee en el documento, ese espacio estará ubicado en Valle del Guamuez, Putumayo, y tendrá una vigencia de 10 meses. Es decir, que excede la terminación del Gobierno Petro cuyo fin es e próximo 6 de agosto.

En uno de los parágrafos establece justamente que “quedan suspendida la ejecución de las órdenes de captura, incluidas las órdenes de captura con fines de extradición, contra los miembros de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano”.

Además, la resolución señala que, si se requiere adelantar actividades fuera de la zona, “el Gobierno nacional informará a la Fiscalía General de la Nación los beneficiarios de la suspensión de la ejecución de las órdenes de captura, de manera temporal, por esta circunstancia”, siguiendo los protocolos establecidos.

El mandatario ha dado varios ultimátum a Araña. El más reciente ocurrió el pasado 3 de febrero tras su reunión en Washington con el presidente Donald Trump-.

Horas antes del encuentro en Washington, esa estructura emitió un comunicado en el que cuestionó la amenaza de extradición que había hecho el jefe de Estado una semana antes.

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