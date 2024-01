EE. UU. condiciona ampliación de mandato de Misión de ONU para verificar cese con disidencia

El Consejo de Seguridad de la ONU dice que se necesitan mayores avances en el proceso de diálogo con la disidencia de las FARC, conocida como Estado Mayor Central. Foto: El Espectador

EE. UU. condicionó este jueves ampliación de mandato de Misión de Verificación de la ONU en Colombia para verificar el cese al fuego con la disidencia de las antiguas FARC, conocida como Estado Mayor Central (EMC). Aunque hay una petición formal de Colombia para que esa entidad haga ese trabaja de verificación con ese grupo armado, como ya lo hace con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Consejo de Seguridad aún no ha aprobado esa tarea.

Justamente fue ante el Consejo de Seguridad que la representante de Estados Unidos dijo que, aunque saben de los avances en el proceso con el EMC, necesitan seguir monitoreando ese diálogo. “Vamos a seguir observando y pidiendo esfuerzos antes de considerar una posible ampliación del mandato de la misión para incluir el seguimiento del alto el fuego entre esa disidencias de las FARC y el Gobierno de Colombia”, dijo.

Además: “Que 2024 sea un año de implementación del Acuerdo de Paz”: representante de ONU

Y agregó: “A pesar de los avances en las negociaciones entre el gobierno y las FARC-EP, estos acuerdos todavía no tienen la madurez necesaria. Por eso esperamos que haya actualizaciones por parte del gobierno y del Representante Especial a medida que avancen las negociaciones”.

Este pedido de Estados Unidos se hizo durante la entrega ante el Consejo de Seguridad de la ONU del informe trimestral de la Misión de Verificación en Colombia sobre el Acuerdo de Paz.

En rueda de prensa, tras la presentación del informe, el representante especial del Secretario General de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, dijo que la duda no es si dar o no el aval de la ampliación del mandato, sino justamente a que el proceso con ese grupo armado debe ser más robusto. “No se mandó un mensaje en cuanto a duda del mandato de la Misión en general. Si no estaba focalizado precisamente en lo que decía antes que Estados Unidos, expresó que, a su juicio, los diálogos con el EMC y el propio cese al fuego todavía no está con la suficiente maduración para que nos que el Consejo de Seguridad se involucre”, indicó.

El Consejo de Seguridad de la ONU también anunció que el próximo mes los representantes de los 15 países miembros harán una visita a Colombia para verificar la implementación del Acuerdo de Paz. Así lo dieron a conocer varios representantes durante la entrega del informe trimestral del Acuerdo de Paz que justamente se hace este jueves en Nueva York.

Durante su intervención, el representante especial del Secretario General de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, dijo que esperaban con ansias esa visita en la que esperan mostrarles algunos de los resultados de la ejecución del Acuerdo de 2016 y otros avances en búsqueda de la paz en Colombia.

“La voz de aliento y la participación activa de este Consejo seguirá siendo un respaldo muy importante, uno de los fundamentos —como decía al inicio— para el éxito. Su esperada visita a Colombia será otro hito en esta historia de compromiso con la paz en Colombia”, dijo Ruiz Massieu.

¿Qué dice el informe sobre los diálogos en el marco de la Paz Total?

El documento, que abarca el período comprendido entre el 27 de septiembre y el 26 de diciembre de 2023, resalta “los avances logrados en los esfuerzos de construcción de la paz en Colombia a medida que la política de paz total del Gobierno se va afianzando gradualmente, aunque no sin desafíos”.

Sobre el proceso con la guerrilla del ELN, habla sobre la verificación del cese al fuego entre el Gobierno y el grupo ilegal y señala que el Mecanismo de Verificación y Monitoreo -del que hace parte la Misión de la ONU- ha permitido a las partes evitar enfrentamientos armados en varias ocasiones.

“El Mecanismo ha trabajado en la clasificación de 170 casos hasta el 30 de noviembre. Varios fueron desestimados como “no aplicables”, por no corresponder a los protocolos, otros se encuentran en la fase previa a la verificación, y otros se sometieron al pleno. Hasta el momento, las partes no han confirmado ningún caso oficialmente como una violación del cese”, dice el documento.

Respecto a los diálogos de paz con el Estado Mayor Central —la principal disidencia de las FARC, comandada por Iván Mordisco—, Guterres celebró los acuerdos alcanzados y los protocolos definidos hasta el momento en las negociaciones, y exhortó a las partes a que perseveren en el cumplimiento del cese al fuego.