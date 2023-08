“Estamos unidos para acompañar a los líderes y lideresas sociales”: Usaid

Camila Gómez, consejera de Usaid Colombia. / Gustavo Torrijos Zuluaga - El Espectador

Ser líder social en Colombia sigue siendo un calvario y un doloroso reto de supervivencia. En lo que va corrido de este año, según el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, han sido asesinadas 92 personas de esta población. Un tercio de ellos, según la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, pertenecían a liderazgos comunales y minorías. En ese contexto se relanzó el pasado 1° de agosto en Cali la campaña Lidera la Vida. El objetivo es emprender acciones para luchar contra la estigmatización que conlleva a ataques directos a los líderes y las lideresas.

Lidera la Vida es una alianza promovida por la Procuraduría General de la Nación, en la que participan la Defensoría del Pueblo, Usaid, la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ONU Mujeres, la Oficina de Naciones Unidas para los Refugiados, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia, la Federación Nacional de Departamentos, Codhes, Afrodes, Pastoral Social, la Organización Nacional Indígena de Colombia, Sisma Mujer, El Espectador y Noticias Caracol.

Camila Gómez, consejera de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), habló con Colombia+20 sobre el panorama del liderazgo social en las regiones y cuáles pueden ser las estrategias para la protección de quienes defienden los derechos humanos.

¿Cómo devolver la confianza de las comunidades en las instituciones para que las promesas de protección se conviertan en acciones?

Con campañas como Lidera la Vida podemos encontrar resultados. Aquí hay 15 instituciones de distintos sectores, como medios, agentes de cooperación internacional y organizaciones sociales que en su variedad pueden forjar lazos que se tejen poco a poco para que quede clara una voluntad manifiesta de que se acompaña a los líderes, se promueve su trabajo y se previenen las violencias contra esta población. Este no es un proceso inmediato, pero se parte de los principios de buena fe y compromiso para alcanzar metas.

Algunos jóvenes no quieren ejercer liderazgo social por el riesgo que implica. ¿Qué mensaje se les puede dar para que no desfallezcan?

Sabemos que hay riesgos y estamos unidos para prevenirlos. El primer paso es fortalecer el respeto por el trabajo de los líderes, que los jóvenes vean eso y sigan el ejemplo de quienes creen que esos procesos no se agotan. Hay mucho por tejer y construir. A los jóvenes hay que decirles únanse para construir colectivamente este camino; es emocionante contar con ellos.

¿Cuáles son los avances de Lidera la Vida, qué fortalezas detectan en esta alianza?

Lideresas sociales como Martha Cecilia Valencia (de Miranda, Cauca) nos han dejado afirmaciones muy importantes: hace unos años no podrían estar acá paradas haciendo visibles las situaciones que viven. Ya estarían fichadas y correrían un riesgo grande. Lidera la Vida y otras iniciativas que no son exclusivas de esta campaña han hecho una serie de movimientos para que se resalte la importancia de los liderazgos sociales. Cada vez se ha demostrado más que en medio de tanta violencia hay voces que condenan la violencia que afecta a los territorios y hemos estado al lado de ellos. Con talleres y demás actividades valiosas sobre la práctica se han visibilizado estas tareas de liderazgo, los lazos de confianza y se han mostrado realidades que antes no era posible evidenciar.

¿Y ahora con qué sentido se relanza Lidera la Vida en cuanto a sus metas más urgentes?

Esta fase que comenzamos es para prevenir y fortalecer. Cómo mostrar las realidades que viven los líderes sociales en Colombia. Cómo podemos sumar más estrategias de cuidado. Cómo podemos permear las dinámicas territoriales y las formas en las que los liderazgos se mueven en ellas para que el respeto hacia ellos sea mayor.

En este año electoral, ¿cómo desde esta campaña se puede trabajar para articularse más con los nuevos mandatarios y que sus políticas se encaminen también al cuidado de esta población?

Necesitamos que estas nuevas voces que llegan representen a todo un movimiento. Que haya una unión de las diferentes instituciones para llegar a acuerdos. Que las voces de estos líderes se sientan protegidas y en línea con esto el deseo es encontrar aliados que valoren el territorio.

¿Cómo se puede recuperar y mantener la esperanza? La gente se resiste a creer que todo tiene que ser desalentador…

Las voces territoriales que siguen en medio de la adversidad son la misma esperanza. No podemos desconocer la gravísima situación de derechos humanos que está viviendo Colombia en esa materia. Hay que resaltar la preocupación por ver las cifras tan aterradoras que se están dando por el asesinato de líderes sociales y condenar esos hechos… porque así fuera una sola persona, es aterrador un panorama así. Para dar esperanza tenemos todos que seguir luchando y defendiendo los derechos de las personas, porque si nos contentamos con esta situación crítica, no podremos llegar al país en paz al que todos aspiramos.