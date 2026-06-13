‘Paz integral’, la apuesta de Cepeda para las diálogos con armados y reparación de víctimas

Candidato a la presidencia durante rueda de prensa Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

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En la nueva versión de su programa de gobierno conocida este viernes, y a nueve días de las elecciones presidenciales, el candidato Iván Cepeda agrupó sus propuestas de paz bajo el concepto de “paz integral”.

El proyecto recoge los elementos del primer plan de gobierno dado a conocer hace unas semanas, pero los desarrolla de forma más articulada. Aunque mantiene la búsqueda de acuerdos y negociaciones con distintos grupos armados, no utiliza el término “paz total”, con el que el gobierno de Gustavo Petro ha identificado esa apuesta que ha sido objeto de críticas desde que llegó a la Casa de Nariño en 2022.

Según se lee en el programa –que se denomina “Tres revoluciones para hacer de bases programáticas de gobierno Iván Cepeda Castro”–, la estrategia de paz se hará a través de tres ejes: la implementación integral del Acuerdo de Paz de 2016, la negociación con los grupos armados denominada “diálogos de paz eficaces” y una serie de medidas orientadas a garantizar verdad, justicia, reparación y memoria para las víctimas del conflicto.

Los diálogos de paz con los grupos armados ilegales no serán “indefinidos”

Las negociaciones de paz han sido uno de los principales puntos de diferencia entre las candidaturas de Cepeda y Abelardo de la Espriella, el otro candidato que pasó a segunda vuelta y quien ha reiterado en distintas ocasiones que “con los criminales no habrá negociación”. Es una mirada opuesta a la de Cepeda, quien defiende que Colombia no puede renunciar a la salida negociada del conflicto.

“Nuestra apuesta por la paz no es una concesión ni una estrategia circunstancial: no renunciamos a nuestro derecho ni a nuestro deber de buscarla, porque es un mandato constitucional y el fundamento ético de nuestro proyecto para convertir a Colombia en una potencia de la vida”, se lee en el programa del candidato del Pacto Histórico.

Según añade el documento, esos diálogos estarán “orientados a resultados concretos, verificables y medibles, que conduzcan al fin real de la violencia y a la construcción de una paz cierta en los territorios”, y no serán “ejercicios retóricos ni procesos indefinidos que el país ya ha visto demasiadas veces”.

El documento establece como una “línea roja innegociable” el respeto a la población civil, la niñez, los liderazgos sociales, los defensores de derechos humanos y los firmantes de paz.

“No permitiremos que el diálogo sea utilizado como una estrategia para el fortalecimiento militar o económico de las organizaciones armadas; la paz se construye con hechos verificables, no con promesas vacías”, agrega el programa. Para el candidato Cepeda, la primera señal de voluntad deberá ser “el cese de la violencia contra líderes y lideresas en los territorios, porque sin garantías para la vida no puede haber paz posible”.

Además, el documento indica que en todos los procesos de negociación estarán presentes “el respeto irrestricto a la población civil, la participación real y decisiva de las comunidades, la transformación profunda de los territorios, la reparación efectiva de las víctimas y el cumplimiento real de los acuerdos alcanzados”.

Implementación del Acuerdo de Paz de 2016

El Acuerdo de Paz, que articula las diferentes propuestas del proyecto de gobierno de Cepeda, continúa siendo uno de los puntos más polarizantes en esta campaña. De hecho, los resultados de la primera vuelta mostraron un mapa muy similar al de la votación del plebiscito de 2016.

Cepeda obtuvo en su mayoría mejores resultados en departamentos históricamente afectados por el conflicto armado, la pobreza rural y la presencia de grupos armados —donde ganó entonces el Sí—. De la Espriella se impuso en buena parte de los centros urbanos, regiones más integradas a la economía nacional y territorios donde el rechazo al Acuerdo de Paz ya había sido significativo hace una década.

Esa división coincide con las visiones de ambos candidatos. Para Cepeda, lo firmado con las antiguas FARC es “un deber con el pueblo colombiano, una obligación constitucional y un compromiso internacional del Estado”, y promete que, de llegar a la presidencia, su Plan Nacional de Desarrollo garantizará una financiación suficiente y sostenida para su implementación durante los cuatro años de mandato, según se lee en su programa de gobierno.

En el documento, el aspirante presidencial reconoce avances alcanzados durante la administración de Petro, especialmente en materia de reforma rural, financiación y reactivación institucional. Sin embargo, señala que persisten rezagos en temas como la participación política, los derechos de las víctimas y la implementación del capítulo étnico.

Por esa razón, propone poner en marcha “un plan de reimpulso que movilice toda la capacidad del Estado, articule a la comunidad internacional y fortalezca el protagonismo de los territorios”. Entre las medidas planteadas, reitera la idea de ampliar por cuatro años adicionales el tiempo de implementación del Acuerdo y el uso del Plan Marco de Implementación actualizado como hoja de ruta para “asegurar el cumplimiento integral del acuerdo y convertirlo en una realidad tangible de paz en todo el país”.

Además, vuelve a prometer que priorizará la ejecución de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) —diseñados para los 170 municipios más afectados por la guerra— y garantizará los recursos para los proyectos estratégicos de esas zonas. “Este esfuerzo estará articulado con el desarrollo de los 16 planes de la Reforma Rural Integral, para lograr una transformación estructural de los territorios más afectados por la guerra y la pobreza y avanzar hacia condiciones reales de prosperidad y paz”, indica el documento.

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Reparación de víctimas

El programa señala que el Acuerdo de Paz “situó a las víctimas en el centro, y ese será también el corazón de nuestra acción de gobierno”. En ese sentido –y como ya se había mencionado en una primera versión de su plan de gobierno– plantea acelerar la implementación de este punto del acuerdo y fortalecer el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.

La propuesta también contempla dar “un impulso decidido a los Trabajos, Obras y Actividades con contenido reparador (TOAR) como herramienta concreta de reparación y reconciliación en los territorios”. Asimismo, plantea profundizar la apropiación social del informe de la Comisión de la Verdad y convertir sus recomendaciones en una “guía transversal” de las políticas públicas.

Cepeda asegura que hará de la reparación integral “una prioridad central para construir una paz real y duradera”, reconociendo a las víctimas –que hoy son más de 10 millones– como sujetos políticos. El programa también anuncia que eliminará “toda forma de corrupción en la política de víctimas” y que será “implacable contra quienes roben o manipulen los recursos destinados a su reparación”.

El documento vuelve a prometer que fortalecerá la búsqueda de personas desaparecidas, desarrollará la ley de mujeres buscadoras y acelerará la identificación y entrega digna de cuerpos. “Cada familia tiene derecho a saber la verdad”, señala el programa.

Además, plantea consolidar una política de memoria y verdad como política de Estado, presentar al Congreso la ley del Sistema Nacional de Memoria, fortalecer iniciativas como la Red Nacional de Centros de Memoria y dar continuidad a los esfuerzos para materializar el Museo de la Memoria.

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