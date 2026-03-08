Haciendo País

Jornada electoral: ¿A qué hora se conocerán los resultados de las curules de paz?

Según han indicado desde la Registraduría, los resultados sobre los elegidos en las Circunscripciones Especiales para la Paz (Citrep) serán los últimos en conocerse.

08 de marzo de 2026 - 07:16 p. m.
Jornada de elecciones Circunscripciones Transitorias Especiales de PAZ en Caracolí
Jornada de elecciones Circunscripciones Transitorias Especiales de PAZ en Caracolí
Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos Zuluaga
Este 8 de marzo se escogerán por última vez las Cincunscripciones Transitorias Especiales para la Paz -conocidas como curules de paz- que se votarán en los 168 municipios más afectados por el coflicto armado.

La jornada de votaciones cierra a las 4:00 p. m. Según han indicado desde la Registraduría, los primeros resultados que se conocerán son los de las consultas interpartidistas. El primer boletín podría conocerse sobre las 4:15 p.m. Luego Senado y Cámara de Representantes y, por último, las Citrep.

En las elecciones de 2022, los resultados preliminares de esos 16 escaños se conocieron dos horas después del cierre de las urnas.

¿Qué son las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz o curules de paz?

Las curules de paz o curules para las víctimas son 16 zonas fueron creadas en el Acuerdo de Paz de 2016 con el propósito de garantizar representación política directa a víctimas del conflicto armado y a comunidades rurales que históricamente han tenido baja presencia en el poder legislativo.

Cada una de estas circunscripciones elige un representante adicional a la Cámara de Representantes, distinto a los que se escogen por listas de partidos en el resto del país.

¿Qué se vota exactamente ese día?

Dentro de estas circunscripciones, no se eligen partidos políticos tradicionales. Lo que se vota es un representante a la Cámara por cada una de las 16 zonas especiales.

La elección se hace en una tarjeta electoral separada de las listas ordinarias al Congreso, lo que significa que quienes viven en estos territorios reciben un tarjetón adicional para escoger entre candidaturas propias de la circunscripción.

