Última elección de las curules de paz: así se desarrolló la jornada de votaciones

Jornada de elecciones Circunscripciones Transitorias Especiales de PAZ en Cansona

Faltan pocoss minutos para que se cierren las votaciones en las que por última vez se escogen las 16 Circunscripciones Transitorias Especiales para la Paz (Citrep), los escaños creados para que las víctimas del conflicto armado tuvieran representación política directa en el Congreso.

Los resultados definirán quiénes ocuparán estas curules en la Cámara de Representantes y marcarán el cierre de un ciclo institucional que comenzó con el Acuerdo de Paz de 2016 en Colombia.

Algunos líderes en el territorio han hablado con Colombia+20 sobre cómo ha transcurrido la jornada. Claudia Patricia Cabrera, aspirante a la circunscripción de paz número 13 que agrupa municipios de Bolívar y Antioquia. “Votamos en San Pablo, sur de Bolívar. Por ahora vimos normalidad. En nuestro punto de votación había unas 30 personas, pero todo con normalidad”, dijo.

Desde Catatumbo, donde queda la Circunscripción 4, Carmen García, lideresa y directora de la Asociación Madres del Catatumbo por la Paz, dijo que en las zonas rurales del municipio de Tibú la gente sí ha salido a votar. “Es mucha la gente. Algunas personas tienen mucho temor de salir a votar. Tratan de irse lo más rápido posible por la problemática que está sucediendo en el territorio. Pero por el momento todos transcurre muy tranquilo”, dijo la lideresa.

Otra fuente del territorio, que por seguridad pidió la reserva de su nombre, señaló que aunque la jornada de la mañana todo se desarrolló de forma normal y hubo “buen flujo de gente”, por la tarde bajó la asistencia. “No tenemos presencia de la Fuerza Pública. La misma comunidad está manejando el tema de seguridad en la entrada y los puestos de votación”, advirtió.

Desde la Citrep 12, que corresponde a la Serranía del Perijá, líderes señalaron a Colombi+20 que la jornada se desarrolló con tranquilidad. Sin embargo, advirtieron que hubo alianzas entre alcaldías y el candidato Jorge Rodrigo Tovar “para ponerle los votos a él. Es segura su reelección”. Tovar, quien busca la reelección para esa curul, es hijo del exjefe paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, conocido como ‘Jorge 40’.

Las autoridades también han señalado que las votaciones se han dado de manera pacífica, sin mayores afectaciones de orden público. El ministro del Interior, Armando Benedetti, dijo que algunos de los hechos se presentaron en zona de Santa Rosa del Sur. “La noche del 7 de marzo se confirmaron enfrentamientos y se está verificando posibles siete heridos civiles”, dijo.

Otro de las irregularidades que señaló fue el intento de 2.400 personas de ingresar de forma ilegal de Venezuela hacia Colombia.

¿Cómo le fue a las curules de paz en 2022-2024?

La implementación de las curules de paz tardó años en materializarse. Aunque las circunscripciones quedaron pactadas en 2016, solo pudieron elegirse por primera vez en las elecciones legislativas de 2022 tras varios debates políticos y jurídicos en el Congreso. Desde entonces, el paso de estos representantes por el Legislativo ha estado marcado por retos que van desde la falta de pedagogía estatal sobre el mecanismo hasta las diferencias en la experiencia política de quienes llegaron a ocupar esos escaños.

Un balance de los primeros años realizado por la Fundación Ideas para la Paz muestra que, pese a las dificultades, las curules lograron impulsar algunas iniciativas relacionadas con la implementación del acuerdo, como la inclusión de las víctimas en el Plan Nacional de Desarrollo, la creación de la Comisión Legal de Paz y Posconflicto o el acto legislativo que reconoce al campesinado como sujeto político de derechos.

Al mismo tiempo, el análisis evidencia grandes diferencias en el desempeño legislativo entre los representantes y dificultades para consolidar una agenda común dentro del Congreso. Las curules destinadas para las víctimas no funcionan como una bancada tradicional, pues quienes ocupan esos escaños no pertenecen a partidos políticos y llegan principalmente como voceros de sus territorios.

A esa dinámica se suman cuestionamientos sobre la influencia de maquinarias políticas regionales o sobre investigaciones judiciales que rodean a algunos representantes actuales. Uno de los casos más visibles es el de Karen Manrique, elegida en 2022 por la circunscripción de Arauca, cuya situación es estudiada por la Corte Suprema de Justicia de Colombia dentro del escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

En ese contexto, la elección de este domingo se convierte en una prueba para el futuro de estas curules. Más allá de los nombres que resulten elegidos, la jornada servirá para medir si el mecanismo logró consolidarse como una vía real de representación política para las víctimas o si continúa enfrentando las mismas tensiones que han marcado históricamente la relación entre el Congreso y los territorios más afectados por el conflicto.

Los resultados que empiecen a conocerse al menos dos horas después del cierre de las urnas darán una primera señal sobre ese balance y sobre el rumbo que tomarán estas curules en su último ciclo electoral.

