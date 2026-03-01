Solo 20 días antes de las votaciones, CNE fijó plata para que curules de paz hagan campaña

La financiación de las campañas de curules de paz venía del Estado a través de la figura del anticipo. Foto: Cindy A. Morales Castillo

A menos de tres semanas de que los ciudadanos acudan a las urnas el 8 de marzo, el Consejo Nacional Electoral (CNE) dejó en firme las reglas para entregar los anticipos de financiación estatal a las campañas de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep), también conocidas como curules de paz o curules para las víctimas. La medida quedó consignada en la Resolución 1081 de 2026, fechada el 16 de febrero.

El acto administrativo reglamenta el reconocimiento y pago del anticipo al que tienen derecho las listas inscritas en estas 16 curules transitorias, creadas para garantizar representación política en 168 municipios afectados por el conflicto armado.

Según la resolución, para las curules de paz se dispuso una bolsa cercana a COP 11.907 millones en anticipos estatales para financiar las campañas en estas 16 circunscripciones.

En el documento se fijan las condiciones, requisitos y el procedimiento que deben cumplir las organizaciones sociales, de víctimas y étnicas que respaldan candidaturas para acceder a los recursos públicos.

La resolución precisa que el anticipo forma parte del sistema de financiación estatal de campañas y que su desembolso está sujeto a verificación previa de los requisitos formales y administrativos. Es decir, no se trata de un giro automático, sino que las candidaturas deben cumplir con la documentación exigida y someterse al trámite de revisión por parte de la autoridad electoral.

“La Presidencia del Consejo Nacional Electoral, realizará el giro de los recursos del anticipo autorizado, una vez se acredite por parte de las Organizaciones de Víctimas, las Organizaciones Campesinas, Organizaciones Sociales, Organizaciones de Mujeres, Grupos Significativos de Ciudadanos, Consejos Comunitarios, resguardos y las autoridades indígenas y las Kumpañy, el cumplimiento y la entrega de los documentos señalados en el artículo 2° de la Resolución No. 10298 de 2025”, dice la resolución.

A diferencia de la reposición de votos —que se reconoce después de la elección según los resultados obtenidos— el anticipo busca que las campañas cuenten con recursos antes del día de votación.

En el caso de las CITREP, este mecanismo tiene un peso particular, dado que se trata de territorios con limitaciones económicas y logísticas donde la financiación estatal puede resultar determinante para actividades básicas de campaña.

Las curules de paz venían con un requisito y era que la financiación de las campañas venía del Estado a través de la figura del anticipo. Esto es distinto a cómo se adquieren recursos para las circunscripciones ordinarias, donde puede haber un origen mixto. Es decir, que pueden entrar recursos de privados, personas naturales o jurídicas.

“La resolución del Consejo Nacional Electoral autoriza el giro de los recursos para estas candidaturas que están en campaña salió apenas la semana pasada. Es decir, ellos en tiempo real tuvieron recursos de campaña solamente dos semanas, —tres si somos generosos— antes de la elección. En una campaña de tres meses estamos hablando de que básicamente solo tuvieron recursos de campaña el 10 % del periodo”, dijo a este diario Diego Rubiano, coordinador del Observatorio Electoral de la Misión de Observación Electoral (MEO).

El calendario es ajustado. En ese lapso deben surtirse los trámites de acreditación, reconocimiento y giro previstos en la norma. El alcance real de la medida dependerá de que esos procedimientos administrativos se concreten a tiempo para que los recursos cumplan su función antes de que se abran las urnas.

