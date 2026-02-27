Curules de paz: ¿qué se vota el 8 de marzo y cómo es la elección especial para las víctimas?

Foto de archivo que muestras las votaciones en 2022 de las curules de paz en Montes de María. Foto: Cindy A. Morales Castillo

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

A parte de las elecciones ordinarias al Congreso y las consultas interpartidistas, el próximo 8 de marzo se realizará la segunda y última elección de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep), conocidas como curules de paz.

Se trata de un mecanismo excepcional que abrió la puerta del Congreso a víctimas y comunidades rurales afectadas por el conflicto armado. En total, 168 municipios de 16 regiones, que coinciden con los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), están habilitados para votar en esos comicios.

A continuación, las claves para entender qué se vota y cómo funciona esta elección.

¿Qué son las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz o curules de paz?

Las curules de paz o curules para las víctimas son 16 zonas fueron creadas en el Acuerdo de Paz de 2016 con el propósito de garantizar representación política directa a víctimas del conflicto armado y a comunidades rurales que históricamente han tenido baja presencia en el poder legislativo. Cada una de estas circunscripciones elige un representante adicional a la Cámara de Representantes, distinto a los que se escogen por listas de partidos en el resto del país.

El diseño fue transitorio desde el inicio. Funcionarían durante dos periodos legislativos. Empezaron en 2022 y ese primer periodo se termina en junio de 2026 y el segundo será de julio de 2026 a 2030. Es decir, la votación del 8 de marzo corresponde al segundo y último periodo previsto.

¿Qué se vota exactamente ese día?

Ese día no se eligen partidos políticos tradicionales dentro de estas circunscripciones. Lo que se vota es un representante a la Cámara por cada una de las 16 zonas especiales. La elección se hace en una tarjeta electoral separada de las listas ordinarias al Congreso, lo que significa que quienes viven en estos territorios reciben un tarjetón adicional para escoger entre candidaturas propias de la circunscripción.

Cada circunscripción entrega una sola curul. Gana la candidatura que obtenga la mayor votación dentro de la lista más votada en ese territorio.

¿Quiénes pueden votar?

Solo pueden participar los ciudadanos inscritos en los municipios que integran cada circunscripción especial. No es una elección nacional, sino que está limitada territorialmente a zonas priorizadas por haber sido de las más golpeadas por el conflicto armado y por tener históricamente menor representación política.

Las 16 circunscripciones incluyen municipios de departamentos como Cauca, Nariño, Valle del Cauca, Arauca, Antioquia, Norte de Santander, Caquetá, Chocó, Meta, Guaviare, Bolívar, Sucre, Putumayo, Cesar, La Guajira, Magdalena, Córdoba y Tolima. Dentro de esos departamentos no todos los municipios votan, sino únicamente aquellos definidos en el mapa oficial de cada circunscripción.

¿Quiénes pueden ser candidatos?

Las reglas para aspirar son estrictas y buscan garantizar que las curules estén efectivamente en manos de víctimas y organizaciones territoriales. Para ser candidato se exige ser víctima del conflicto armado certificada por la Unidad para las Víctimas, haber nacido o vivido al menos tres años en el territorio —o ser desplazado en proceso de retorno— y no haber sido candidato de partidos políticos tradicionales en los últimos cinco años.

Además, quienes aspiren no pueden haber pertenecido a grupos armados ilegales, incluso si se desmovilizaron en los últimos 20 años. Las candidaturas deben presentarse en listas conformadas por dos personas —un hombre y una mujer— en cumplimiento del principio de equidad de género.

Tampoco pueden postular candidatos los partidos políticos con representación en el Congreso. Las listas solo pueden ser inscritas por organizaciones de víctimas, organizaciones campesinas, sociales o de mujeres, grupos significativos de ciudadanos y, en territorios étnicos, consejos comunitarios y autoridades indígenas.

¿Cómo se financian las campañas?

A diferencia de las campañas tradicionales, las curules de paz cuentan con financiación estatal especial. El Estado entrega anticipos y reconoce reposición de votos para garantizar condiciones de competencia más equitativas.

No se permiten donaciones privadas directas a los candidatos, lo que busca reducir la influencia de intereses externos y proteger el carácter comunitario de estas candidaturas.

Pese a ello, solo hasta esta semana el Consejo Nacional Electoral autorizó el giro de los recursos para estas candidaturas, según confirmó a este diario Diego Rubiano, coordinador del Observatorio Electoral de la Misión de Observación Electoral (MOE).

“Es decir ellos en tiempo real tuvieron recursos de campaña solamente dos semanas -tres casi si somos generosos- antes de la elección y esto en una campaña de tres meses. Estamos hablando de que básicamente solo tuvieron recursos de campaña el 10% del periodo y esto obviamente pone en jaque las posibilidades reales de una persona lideresa o líder de víctimas campesino en estos territorios que además los costos de campaña son altísimos”, dice Rubiano.

¿Por qué esta es la última vez que se votan bajo esta figura?

Desde su creación, las curules de paz fueron concebidas como un mecanismo temporal con vigencia de ocho años, correspondientes a dos periodos legislativos, empezando en 2022 y terminando en 2030. La elección del 8 de marzo completa ese ciclo.

Después de 2030, el Congreso de la República deberá evaluar el impacto de estas circunscripciones y decidir si mantiene, modifica o elimina este esquema especial de representación.

Por ahora, la jornada del 8 de marzo marcará el cierre de este diseño transitorio que abrió 16 espacios exclusivos en la Cámara para víctimas y organizaciones de territorios golpeados por la guerra.

✉️ Si le interesan los temas de paz, conflicto y derechos humanos o tiene información que quiera compartirnos, puede escribirnos a: cmorales@elespectador.com; nortega@elespectador.com o aosorio@elespectador.com.