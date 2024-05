Pese a firma de acuerdo, ELN asegura que mesa con el Gobierno sigue congelada

La delegación del ELN en los diálogos de paz con el Gobierno señaló que tienen voluntad de paz pero la mesa sigue congelada a raíz de incumplimientos por el Ejecutivo. EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda Foto: (EPA) EFE - Mauricio Duenas Castaneda

A pesar de los avances en cuanto al Acuerdo de Participación con el ELN, la negociación entre el Gobierno y esa guerrilla no ha podido salir del letargo en el que se encuentra desde hace varios meses y tampoco superar la crisis que puso a tambalear el proceso. Así lo señaló el grupo armado por medio de un comunicado de dos páginas en el que aseguran que el Ejecutivo persiste en los incumplimientos de los acuerdos, por lo que la mesa se mantiene congelada.

“En la medida en que el Gobierno pase a darle cumplimiento a todos los Acuerdos, será mejor el indicativo para dejar atrás el congelamiento en el que se encuentra la Mesa”, se lee en la misiva.

En ese documento, el ELN desglosa punto por punto los motivos por los que señalan al Gobierno de incumplir con lo pactado; al mismo tiempo, destacan que el punto uno de la agenda de negociación de paz sobre el modelo de participación en los diálogos se haya vuelto realidad tras la firma de este el pasado 25 de mayo. Asimismo, el ELN destacó que no es cierto que no tengan voluntad de paz.

“A todo momento se ha querido hacer ver que el ELN no tiene voluntad de paz, cuando la realidad señala que es el Gobierno quien incumple”, apuntan.

En ese contexto, el ELN hizo un conteo de los meses que se cumplen sin que el Gobierno los haya retirado de la lista de los Grupos Armados Organizados (GAOs). Además, señalan que “no hay un mecanismo real que monitoree y haga verificación del cese al fuego (...) continúan los bloqueos a la atención humanitaria en territorios críticos y a los alivios acordados para los prisioneros del ELN”.

Por otro lado, en la carta el ELN resalta dos puntos que han sido claves para que la mesa de cierto modo se mantenga congelada: la materialización del Fondo Multidonante y los diálogos que se adelantan de manera oficial con Comuneros del Sur en Nariño.

Precisamente, esos dos puntos han desatado una de las grandes crisis con esa estructura armada. El pasado 6 de mayo, el ELN anunció la reactivación de los secuestros extorsivos debido a que no se había dado avance a la creación del Fondo Multidonante. “A la fecha, el Fondo aún no está constituido, el Gobierno muestra poca voluntad para avanzar en este campo. Dado lo anterior, el ELN da por terminado su oferta de suspensión unilateral de retenciones económicas”, señalaron

En respuesta a esta decisión, la delegación del Gobierno Nacional en la mesa de diálogos dijo que el Fondo “de ninguna manera se creó como contraprestación a la suspensión del secuestro o la interrupción de otra acción específica incluida en el cese al fuego”. Además, los negociadores del Ejecutivo agregaron: “Siempre se le ha dejado en claro al ELN que el comercio con seres humanos no tiene ninguna clase de justificación y su eliminación no es objeto de ninguna transacción por parte del Estado colombiano. Esperamos que el ELN mantenga el compromiso adquirido ante la sociedad colombiana y la comunidad internacional y ponga fin a cualquier forma de secuestro”. Desde el Gobierno fueron claros en que el llamado era dejar de secuestrar para poder avanzar. Hasta ahora el ELN no ha reversado esa decisión.

Por otro lado, las conversaciones paralelas que se estaban desarrollando con el frente Comuneros del Sur en Nariño desataron una crisis en la mesa, al tiempo que develaron una crisis interna de la estructura, al punto que el pasado 7 de mayo, Comuneros decidió romper relaciones con el Comando Central de esa guerrilla. Un día después, el Gobierno anunció que ese Frente ahora sería tratado como un grupo totalmente diferente al ELN con el fin de continuar las negociaciones por separado.

Frente a esa decisión, la guerrilla expresó total rechazo a la decisión y señaló que el Estado estaría relegando la mesa de negociación para concentrarse en los diálogos con esa estructura que opera en Nariño, y que volvió a tildar de “infiltrados”. “Ahora, activando la supuesta “disidencia”, el gobierno le ha dado prioridad a dicho montaje, relegando la Mesa oficial con el ELN y por tanto confirmando que su prioridad es hacer el diálogo de paz con sus propios agentes de inteligencia”, dijo la Dirección Nacional del ELN.

Con respecto a los señalamientos del ELN, la delegación del Gobierno emitió un comunicado en el que exigieron respeto y le pidieron a la guerrilla tomar decisiones para dejar de “perder el tiempo” y avanzar en la negociación.

Sin embargo, a pesar de que el comisionado de paz Otty Patiño había dicho que no iban a continuar si el ELN no cumplía con su voluntad de paz, el pasado sábado 25 de mayo se dio conclusión a una reunión extraordinaria entre ambas delegaciones que tuvo como resultado la firma del acuerdo de participación de la sociedad civil en el proceso de paz, un paso que marca, hasta ahora, el principal avance desde que iniciaron los diálogos hace 18 meses.

Por lo tanto, la mesa aunque congelada avanza, aunque de parte y parte cada tanto hagan llamados a cumplir con los acuerdos para poder continuar.