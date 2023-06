ELN asegura que financiación de esa guerrilla sí se discutió en la mesa de diálogo

Pintas del ELN en una vía rural en límites del Valle del Cauca y Chocó. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

La guerrilla del ELN aseguró en un comunicado publicado el lunes en su cuenta de Twitter que el financiamiento a la guerrilla durante el cese al fuego que se pacto en el tercer ciclo de negociaciones sí se discutió en la mesa de diálogos.

“El tema del financiamiento de la fuerza combatiente en un cese el fuego, se ha colocado en la mesa de diálogos y la comunidad internacional lo sabe, por tanto hemos cumplido con nuestras responsabilidades”, aseguró ese grupo armado en un comunicado del Comando Central (COCE).

Segun el grupo guerrillero este “es un tema serio y “no puede despacharse con tres o cuatro señalamientos en medios”. Y agregó: “Incluso se está pensando en que el ELN debe ser asfixiado económicamente para obligarlo a la dejación de armas y que sus combatientes puedan ser financiados cuidados parques o casos por el estilo. Eso no va a pasar”.

Las especulaciones sobre un supuesto fondo multidonante que sería creado por Colombia para financiar al ELN surgieron después de una declaración amedios de comunicación durante la gira del presidente, Gustavo Petro, en Alemania, a mediados de junio.

“En la siguiente (fase de la) mesa de negociaciones hay que lograr el avance más allá, pero siempre, como lo estipula el punto inicial del proceso, que todos los elementos sean de mutuo acuerdo. Entonces un tema nuevo es el de cómo financiar al ELN, mientras llegamos a un punto final e incluso posterior, que es lo que se denomina reinserción, inclusión como lo quieran llamar. Todo ese proceso que implica unas finanzan debe ser acordado entre las dos partes. Hay un poco especulación en este momento en la prensa, pero ese es el camino”, explicó entonces el presidente.

Miembros del Gobierno, entre ellos el alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, también se pronunciaron sobre el tema negando que el tema se haya puesto sobre la mesa.“Frente a las versiones que circulan de un supuesto fondo multidonante que aportaría una renta básica a los integrantes del ELN con el objeto de reemplazar fuentes ilícitas de financiación, nos permitimos señalar que ese tema no ha sido tratado en la Mesa de Diálogos de Paz con esa guerrilla. Por consiguiente, sobre el particular no existe discusión o acuerdo entre las partes que pudiera ser comentado por el Gobierno Nacional”, afirmó la Oficina del Alto Comisionado en un comunicado.

La propia delegación negociadora desmintió dicha información asegurando que era sólo una idea sobre la mesa, el jefe negociador del gobierno, Otty Patiño, matizó el asunto en entrevista con este diario asegurando que “uno de los objetivos del proceso de participación es que el ELN pueda constituirse en una fuerza política, sin armas” y para ello, puntualizó que era “inadmisible una fuerza política que durante este período siga secuestrando [...] tenemos más de 10 países garantes y acompañantes y algunos de ellos incluso consideran al ELN como una organización terrorista”.

No obstante, el COCE en su editorial no puntualizó que se discutió al respecto, ni cuáles fueron los acuerdos logrados frente a ese punto o los planteamientos debatidos.

En el comunicado, el COCE también se refirió a la fecha de mayo de 2025, que dio el presidente Petro como la que sería la del fin del conflicto y las calificó como “interpretaciones”. “Los Acuerdos no son de libre interpretación, es la Mesa de Diálogos quien regula todo, es un acuerdo entre dos partes, no lo que se le ocurra a una de ellas. Lo que se hará se define en la Mesa de Diálogos, por eso no es recomendable exponerse”.

El editorial del COCE también se refiere a integrantes del Gobierno que “consideran le están haciendo un favor al ELN, que hay que ayudarle a desmovilizarse, que ahora trata de legalizarse, de irse para la casa a vivir la vida normal, como si se tratase de una colectividad extraviada”.

En entrevista con Colombia+20 el jefe negociador del Gobierno, Otty Patiño, se había pronunciado en ese sentido al decir que quería “abrir la puerta” al ELN para que abandonara la guerra y “ofrecer una salida porque la guerra es una encerrona, ellos están entrampados”.

Los acuerdos pactados en el tercer ciclo

Aunque está claro que aún no se ha pactado nada sobre la financiación del ELN, durante el tercer ciclo de diálogos realizado entre mayo y junio en La Habana sí se lograron acuerdos sin precedentes con esa guerrilla.

Lo primero fue un cese bilateral al fuego de 189 días que en lo estipulado debería empezar a regir el 5 de julio, es decir, la próxima semana, como medida para desescalar el conflicto armado y permitir la participación de la sociedad civil en los diálogos de paz. Es hasta el momento el cese más largo que se ha pactado con el ELN en toda su historia.

Atado al acuerdo sobre cese hay un segundo acuerdo, menos publicitado en la prensa, que tiene que ver con la definición de unos tiempos y mecanismos para que la sociedad civil participe del proceso y haga sus propuestas de paz. Como lo habíamos contado en Colombia+20, dicha participación debe abrir un debate sobre la democracia y las transformaciones para la paz, puntos que ya habían sido acordados entre el Gobierno y el ELN en el segundo ciclo de diálogos realizado en México.