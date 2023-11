Lo que se sabe del inicio del próximo ciclo de negociaciones con el ELN

Otty Patiño, jefe negociador del Gobierno en los diálogos con la guerrilla del ELN; junto a Pablo Beltrán, jefe negociador de esa guerrilla, durante una rueda de prensa el 10 de octubre, el día en que la mesa de diálogos sesionó por primera vez en Colombia. (AP Photo/Fernando Vergara) Foto: AP - Fernando Vergara

Está en vilo si se realizará el quinto ciclo de las negociaciones con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Aunque estaba previsto que esa etapa arrancara este domingo en Ciudad de México, la delegación del Gobierno en ese proceso quiere darle prioridad a la reunión de urgente que el jefe negociador, Otty Patiño, le pidió el jueves a Pablo Beltrán, su contraparte.

A raíz de los secuestros que ha realizado la guerrilla en medio del cese al fuego, el Gobierno, a través de una carta, pidió un encuentro al grupo guerrillero previo a reiniciar las conversaciones de paz. En el documento se hizo mención al malestar que generó el secuestro del padre del futbolista Luis Díaz.

“El rechazo e indignación expresados por la opinión pública nacional e internacional frente al secuestro del señor Luis Manuel Díaz, y de los secuestrados que aún ustedes tienen en su poder, aunado a sus inaceptables justificaciones para seguir secuestrando, exigen una reunión urgente y extraordinaria entre las jefaturas de las dos delegaciones antes del próximo ciclo”, sostuvo Otty Patiño, jefe de la delegación negociadora del Gobierno, en una carta enviada a Pablo Beltrán, comandante del ELN y líder de la delegación de esa guerrilla.

De acuerdo con fuentes cercanas al proceso, aún no se ha hablado de suspender el inicio del quinto ciclo, pero todo dependerá de cuán rápido se dé la respuesta de Beltrán sobre esa reunión. Esas mismas fuentes afirman que el encuentro no solo sería para tocar el tema del secuestro, sino temas de fondos para cambiar la dinámica de la negociación. Esa reunión extraordinaria no se haría ni en Bogotá ni en México.

De realizarse el viaje, los preparativos para irse a Ciudad de México deberían hacerse en tiempo récord, pues los miembros de las delegaciones aún no han recibido instrucciones para el mismo.

El pasado 9 de noviembre, inmediatamente después de la liberación de Luis Manuel Díaz -quien estuvo en cautiverio durante 13 días- el Gobierno reconoció que los diálogos entraron “en una situación crítica” y le exigió al ELN la eliminación del secuestro. Además, le pidió entregar a todas las personas que están en su poder.

Sin embargo, un día después de esa exigencia, el comandante máximo del grupo, Antonio García -quien no es parte de la mesa de diálogos-, aseguró que el ELN no aceptará “imposiciones ni chantajes” del Gobierno. “Que no se hagan ilusiones. No existe ningún acuerdo en la mesa sobre las retenciones ni económicas, políticas o judiciales”, dijo a través de su cuenta de X.

Desde varios sectores se ha criticado la actitud del ELN frente a estos hechos, que son una clara violación al Derecho Internacional Humanitario y a los acuerdos alcanzados en el marco del cese al fuego bilateral, que está vigente hasta enero.

Una de las principales dudas es si el Gobierno estará dispuesto a continuar la negociación incluso si el ELN no hace compromisos frente al abandono del secuestro.