ELN responde a Petro: “La principal economía ilegal es la corrupción política”

Presidente Gustavo Petro y Pablo Beltrán, jefe negociador del ELN. Foto: el espectador

Este sábado, desde su cuenta de X (antes Twitter), la delegación del Ejército de Liberación Nacional (ELN) publicó una corta, pero dura respuesta a las declaraciones que dio el viernes el presidente Gustavo Petro en la ceremonia de ascensos de generales militares.

En ese evento, el mandatario advirtió que es necesario que se den acuerdos previos sobre cómo acabar con fuentes ilegales de financiación de la guerra como el secuestro y el narcotráfico para dar un paso hacia el fin mutuo de hostilidades con las bandas con las que se negocie la paz, incluyendo guerrillas y estructuras urbanas.

“El Gobierno Nacional no ve prioritario el cese al fuego si no está precedido de una discusión sobre los planes de destrucción y reemplazo de las economías ilícitas. Las economías ilícitas son la cocaína, indudablemente, quizá la principal y aun la más poderosa; también el oro, la extorsión, el secuestro, entre varias”, afirmó Petro.

Tras ello, la guerrilla le respondió al presidente y dijo que a propósito de la discusión sobre economías ilícitas, “la principal economía ilegal en Colombia es la corrupción política. De la cual el actual Gobierno no ha sido el del Cambio”.

Horas antes, en X, la delegación del ELN también había publicado un mensaje en el que afirmaba que no tenía sentido un cese al fuego “si el Gobierno no ordena medidas eficaces para combatir todas las formas de paramilitarismo”.

El secuestro es uno de los temas que justamente se está tocando en el quinto ciclo de negociaciones que llevan en México el Gobierno y esa guerrilla. Tras el plagio del padre del futbolista Luis Díaz durante 13 días por parte de ese grupo armado, el Gobierno le ha exigido a esa guerrilla que pare la comisión de ese delito. Sin embargo, la guerrilla dice que ese es un método de financiación y que, por tanto, no puede detenerlo.

De hecho, hace unos días en un espacio virtual en la plataforma X, Pablo Beltrán, jefe negociador con el Gobierno, dijo que ese tema no está incluido entre las actividades del cese al fuego bilateral que lleva con el Gobierno desde agosto pasado. “Es un cese temporal. Este no es un cese de fin del conflicto. Cuando nosotros firmamos los protocolos de cese en La Habana, quedó claro que las actividades de finanzas no quedaban incluidas en el cese”, explicó.

Y agregó: “Si a mí me dicen de esa mesa de cuatro patas quite una, eso quiere decir que están buscando un debilitamiento estratégico del ELN”. Según la Defensoría del Pueblo, en Colombia permanecen secuestradas hasta 91 personas por miembros de organizaciones ilegales.

Este rifirrafe también tiene en el medio el anuncio de la disidencia de las FARC, conocida como Estado Mayor Central, que el pasado 12 de diciembre se comprometió a suspender secuestros con fines económicos. Ese fue uno de los acuerdos que se alcanzaron en el segundo ciclo de sesiones en el proceso de paz que lleva el Gobierno y ese grupo armado.

