“Espero que el informe de la Comisión de la Verdad no reciba muchos ataques”

Eric Mayoraz, embajador de Suiza en Colombia Foto: Óscar Pérez

Eric Mayoraz llegó a Colombia en febrero pasado y presentó sus credenciales formalmente en el pasado mes de mayo. Como embajador de Suiza, está en territorio colombiano para representar uno de los países que ha sido aliado desde el principio en la búsqueda de la paz. Suiza acompañó los diálogos en La Habana, y hoy una copia original del Acuerdo de Paz firmado entre el Estado colombiano y las antiguas Farc reposa en los archivos federales en Berna. Además de apoyar la construcción de paz en Colombia, impulsa el desarrollo económico y la ayuda humanitaria en el país, tres ejes para los que destina US$25 millones al año.

En esta conversación con Colombia+20, sostiene que ve una sociedad colombiana que ha integrado el Acuerdo de Paz -ya no está en disputa-, resalta los avances en las entidades del sistema de justicia transicional y ve un panorama favorable para la llegada del Informe Final de la Comisión de la Verdad.

¿Cree que la agenda de paz y reconciliación estuvo presente en la campaña presidencial?

No estuvo tan presente como hace cuatro años. Lo que podemos observar, por parte de Suiza y de la comunidad internacional, es que el proceso de paz ha sido integrado por la población colombiana y por la clase política; ya no es un tema para debatir. También estoy convencido de que el hecho histórico de que haya ganado Gustavo Petro, un candidato de izquierda, fue una contribución del proceso de paz. Probablemente muchas personas se atrevieron a votar por él sin miedo de ser catalogadas como guerrilleras o terroristas.

Usted dice que el Acuerdo de Paz está integrado en la sociedad. ¿Cuál es su lectura sobre la implementación, tras cinco años y medio de la firma del Acuerdo?

Hay partes que van muy bien. La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV), el próximo 28 de junio, entregará su Informe Final y estamos muy interesados en ver cuáles van a ser las conclusiones. Para nosotros no es el final, el mandato de la CEV se termina, pero hay que hacer un seguimiento de sus recomendaciones y conclusiones. Se habla de un comité de seguimiento que habrá que ver cómo funcionará. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) también está en un momento histórico, esta semana terminaron las audiencias del Caso 01, sobre secuestro, y creo que la cosa va caminando bien, fue un espacio muy importante.

Hay otros temas, como la reforma rural y la reforma política, que van retrasadas. Suiza , la comunidad internacional y todos los que apoyamos el proceso esperamos que estos capítulos se retomen y se pongan en marcha.

¿Cuál es el aporte de la CEV en una sociedad dividida, como la que tenemos?

Hubo otros experimentos de comisiones de la verdad en el mundo, pero aquí -y es la opinión de la gran mayoría de nosotros como observadores externos- que es un ejemplo a seguir. La CEV pudo entrevistar, durante estos años, a todos los actores: los combatientes de todos los grupos, la sociedad civil, los empresarios, las víctimas y los exiliados. De hecho, Suiza apoyó a la CEV para que pudiera recoger estos testimonios de colombianos exiliados en Europa, y fue una contribución muy valiosa para el Informe Final. Todo esto creó una visión global y amplia de la problemática, y ojalá veamos conclusiones orientadas a evitar que se repita el conflicto armado y a satisfacer el derecho de justicia de las víctimas.

¿Cuáles son las prioridades, en materia de paz, de Suiza en Colombia?

Favorecer el diálogo y la reconciliación. Suiza es un país multicultural, multirreligioso y tenemos en nuestro ADN la búsqueda de consensos. En un país como Colombia, que ha sido trastornado por años de conflicto, de diferencias, es muy importante favorecer la cultura de la búsqueda del diálogo y del consenso. Es una de nuestras prioridades que esto ocurra con todos los agentes de la sociedad civil.

¿Qué debería ocurrir cuando la CEV presente su Informe Final? Lo pregunto porque seguramente va a recibir ataques de algunos sectores políticos.

Espero, sinceramente, que el informe no reciba muchos ataques. Espero que, poco a poco, sea integrado en la mente de la sociedad colombiana y que la mayoría de los colombianos entiendan esta necesidad de pasar la página, de aceptar que hubo errores en el pasado, pero que ahora se pueden corregir para un futuro pacífico. Si el informe es aceptado por la gran mayoría de la sociedad colombiana, sería una señal muy positiva para el futuro de este país y para la reconciliación.

Ustedes desde la comunidad internacional cómo pueden contribuir a la aceptación del Informe Final, ¿qué compromiso pueden asumir con respecto a ello?

Es muy importante, y la CEV es consciente de eso. Hacer difusión y explicación del informe en las zonas más afectadas por el conflicto, pero también en las grandes ciudades como Bogotá, donde la gente puede sentirse un poco más alejada de estos problemas. Ya hay un plan de la CEV para hacer esta difusión y para compartir este Informe Final a nivel internacional. Tengo entendido que está planeado presentar el informe en Nueva York, frente a las Naciones Unidas en Ginebra y frente a las instituciones vinculadas con derechos humanos en Bruselas y en otras partes del mundo.

Nosotros vamos a apoyar también esta difusión internacional, porque lo que pasó aquí con la CEV y todo el Acuerdo de Paz es un ejemplo muy importante para el mundo. A veces los colombianos no lo notan, pero lo que está pasando aquí está bajo el foco de muchos observadores internacionales, porque podría ser un ejemplo a seguir en otros conflictos en el mundo.

A nivel internacional, ¿hay expectativas sobre el Informe Final de la CEV o esto puede pasar inadvertido?

Inadvertido no va a pasar. Es una etapa muy importante del proceso que hemos apoyado y seguido de cerca. La difusión va a ser masiva, estoy seguro, tanto a nivel nacional como internacional. Colombia acaba de aparecer en las portadas de la prensa mundial hace unos días por la elección del señor presidente Petro y creo que la próxima semana Colombia volverá a estar en esas portadas y en los radares internacionales por este informe.

¿Cuál sería el mensaje para el nuevo gobierno de cara al Informe Final de la CEV?

Esperamos que el nuevo gobierno siga con el proceso de paz, en su conjunto, teniendo en cuenta los puntos que aún no se han desarrollado totalmente. Tal vez en el Informe Final habrá recomendaciones en esa línea y esperamos que el gobierno las tome en cuenta en sus políticas futuras, así como todas las recomendaciones que pueda hacer la CEV, más allá de la implementación del Acuerdo.

Ha resaltado los avances en la justicia transicional. ¿Qué lectura tiene sobre el significado que tienen las audiencias -como las que se hicieron esta semana en las que antiguos comandantes de las Farc pidieron perdón por el flagelo del secuestro- o las de hace unas semanas, en las que militares pidieron perdón por los falsos positivos?

Espero que el efecto sea positivo. Primero, el hecho de pedir perdón es muy importante, no es fácil reconocer los errores y aceptar encontrarse con sus víctimas. El hecho de que estos reconocimientos vengan de los militares, de la policía, de los paramilitares, de las Farc, demuestra un compromiso muy importante con repercusiones individuales y colectivas. Espero que esa contribución sirva para que la gente se dé cuenta de que estas cosas no pueden repetirse, que no sirven para nada.