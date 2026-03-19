Así quedaron conformadas las curules de paz en el Congreso: Estos son los 16 elegidos

Estos son los 16 representantes de las Circunscripciones Especiales para la Paz. Foto: Consejo Nacional Electoral

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Este jueves el Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció que terminó el escrutinio de las 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep), también llamadas curules de paz o curules para las víctimas. Esos escaños fueron pactados en el Acuerdo de Paz de 2016 y estas elecciones fueron las últimas en las que se elegirán.

“Con este resultado, se consolida la representación política de las víctimas del conflicto armado en la Cámara de Representantes para el periodo 2026–2030, materializando uno de los pilares fundamentales de participación contemplados en el proceso democrático”, dijo el CNE.

Con el escrutinio finalizados, se consolidan los resultados de los 16 elegidos en esos escaños. Fueron siete los reelegidos.

Además, hubo un leve aumento en la representación femenina: cinco de las curules de paz quedaron en manos de mujeres, dos más que en el periodo legislativo 2022-2026, cuando solo tres fueron ocupadas por mujeres.

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Cauca y Nariño (Citrep 1)

El ganador fue Esneyder Gómez Salamanca, líder indígena del municipio de Toribío, perteneciente al pueblo nasa, que ha trabajado en la defensa de los derechos de las comunidades en la subregión del Alto Patía. Desde el territorio han señalado que contó con el respaldo del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC).

Esta circunscripción incluye municipios del Cauca como Argelia, Balboa, Buenos Aires, Caldono, Caloto, Cajibío, Corinto, El Tambo, Jambaló, Mercaderes, Morales, Miranda, Patía, Piendamó, Santander de Quilichao, Suárez y Toribío. Municipios de Nariño: Cumbitara, El Rosario, Leiva, Los Andes, Policarpa y los municipios de Florida y Pradera, Valle del Cauca.

Arauca (Citrep 2)

La elegida es la actual congresista Karen Manrique, quien buscaba la reelección en esa curul. Manrique, que estaba avalada por la organización, Asociación de Víctimas Intercultural Regional (Asvinreg) está actualmente en la cárcel El Buen Pastor de Bogotá a donde espera que se adelante el juicio por el caso de corrupción de la UNGRD.

Según uno de los principales investigados en el caso, el exdirector de la UNGRD Olmedo López, la congresista habría sido mencionada como una “emisaria” del Gobierno en la Cámara para pactar contratos por más de COP 92.000 millones a cambio de apoyos legislativos.

Por su parte, El exsubdirector de la entidad, Sneyder Pinilla, afirmó que un contrato por más de COP 32.000 millones de en Saravena (Arauca) habría sido direccionado para favorecer intereses cercanos a la congresista, específicamente de su esposo.

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Manrique ha negado de manera reiterada cualquier participación en irregularidades. Por ahora, la congresista tendrá una silla vacía en el Congreso que corresponde a su actual curul en el Senado, pero es posible que esa figura vuelva a aplicarse en su reelección.

La circunscripción está conformada por Arauquita, Fortul, Saravena y Tame.

Antioquia (Citrep 3)

El elegido para esta curul es Javier Eduardo López Díaz, de la Asociación de Víctimas Constructores de Paz. Nació en Caucasia y señala que es abogado de profesión y que parte de su trayectoria profesional es en el sector privado. Sin embargo, su candidatura fue cuestionada por líderes del territorio, quienes sostienen que no es víctima del conflicto armado y que su aspiración debió presentarse en las circunscripciones ordinarias. López es hijo de Dagoberto López, tres veces concejal de Caucasia y aspirante a la Alcaldía en 2023.

Además, señalan que su campaña estuvo apoyada por los políticos María Eugenia Lopera y Julián Bedoya, del Partido Liberal. “Con el apoyo directo de Lopera se construyó un discurso que terminó siendo una mentira para las comunidades”, dijo a este diario una fuente que pidió reserva de su nombre. “Julián Bedoya es un corrupto de Antioquia que lo apoyó para quitarnos la curul a las víctimas”, añadió. Otro de los candidatos cuestionados es Alejandro Castillo Gaitán, de la curul de Meta y Guaviare. Nació en el municipio de El Retorno y, de acuerdo con el medio “El Cuarto Mosquetero”, contaría con una maquinaria política que se evidencia por el respaldo del exgobernador del Guaviare Heydeer Yovanny Palacios.

La circunscripción 3 está compuesta por municipios del departamento de Antioquia: Amalfi, Anorí, Briceño, Cáceres, Caucasia, El Bagre, Ituango, Nechí, Remedios, Segovia, Tarazá, Valdivia, Zaragoza.

Catatumbo (Citrep 4)

Tal como se había previsto, la ganadora de la curul de paz de Catatumbo es Tatiana Judith Gaona Pinzon, avalada por la Asociación de Víctimas Caminos de Esperanza de Las Mercedes.

Las controversias también rodearon el resultado en la curul de Catatumbo. Allí obtuvo el mayor respaldo en las urnas Tatiana Judith Gaona Pinzón, una de las cinco mujeres elegidas para estos escaños –en las elecciones de 2022 solo tres mujeres ganaron–. Su aspiración fue una de las más criticadas durante la campaña.

Desde la región la han señalado de contar con una maquinaria política, pues es sobrina de Jairo Pinzón, un influyente líder político local que fue alcalde de San Calixto y gerente del hospital Emiro Quintero Cañizares de Ocaña. Además, algunos informes apuntan a que tendría presuntos vínculos con el frente 33 de las disidencias conocidas como Estado Mayor de los Bloques y Frentes –al mando de “Calarcá Córdoba”–, que opera en esa zona de Norte de Santander, aunque no hay investigaciones judiciales que la involucren con este grupo armado.

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La circunscripción cuatro está constituida por 8 municipios de Norte de Santander: Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, San Calixto, Sardinata, Teorama y Tibú.

Caquetá y Huila (Citrep 5)

El ganador fue Nixon Perdomo Juragaro, del Comité de Ganaderos de La Montañita. líder del pueblo murui-muina (huitoto) del municipio de San José del Fragua, Caquetá. Vinculado a procesos organizativos de su comunidad, logró la curul que este departamento comparte con Huila.

La circunscripción está conformada por municipios del departamento del Caquetá: Florencia, Albania, Belén de los Andaquíes, Cartagena del Chairá, Curillo, El Doncello, El Paujil, Montañita, Milán, Morelia, Puerto Rico, San José de Fragua, San Vicente del Caguán, Solano, Solita y Valparaíso, y el municipio de Algeciras del departamento del Huila.

Choco y Antioquia (Citrep 6)

En esa circunscripción fue reelegido James Hermenegildo Mosquera, del Consejo Comunitario Mayor de Novita – Cocoman. Desde que se postuló en 2022, su candidatura fue denunciada desde organizaciones de víctimas de ese departamento por irregularidades como su presunta cercanía con el Clan Sánchez, una casa política del Chocó con varios de sus miembros condenados por corrupción y vínculos con paramilitares.

Mosquera fue incluido en el Registro de Víctimas en noviembre de 2021, en un proceso cuestionado y sobre el que pesan dudas, incluso la alcaldía de Istmina puso en duda los supuestos hechos victimizantes por los cuáles Mosquera obtuvo su acreditación como víctima. En ese entonces, Mosquera lleva años viviendo por fuera del Chocó, algo que lo inhabilitaba para aspirar a la curul.

La circunscripción la constituyen los municipios del departamento de Chocó: Bojayá, Medio Atrato, Istmina, Medio San Juan, Litoral de San Juan, Nóvita, Sipí, Acandí, Carmen del Darién, Riosucio, Unguía, Condoto y dos municipios de Antioquía, Vigía del Fuerte y Murindó.

Meta y Guaviare (Citrep 7)

El ganador de esta curul fue Alejandro Castillo Gaitán, de Asoprocacao de San José del Guaviare.

Nació en el municipio de El Retorno y, de acuerdo con el medio “El Cuarto Mosquetero”, contaría con una maquinaria política que se evidencia por el respaldo del exgobernador del Guaviare Heydeer Yovanny Palacios.

La circunscripción está constituida por municipios del departamento del Meta: Mapiripán, Mesetas, La Macarena, Uribe, Puerto Concordia, Puerto Lleras, Puerto Rico y Vistahermosa y 4 municipios del departamento del Guaviare, San José del Guaviare, Calamar, El Retorno y Miraflores.

Montes de María (Citrep 8)

En esa circunscripción fue reelegido Luis Ramiro Ricardo Buelvas, de Asomontemaría. El candidato es administrador de empresas y magíster en Administración de la Universidad Nacional.

Actualmente pertenece a la Comisión Quinta Constitucional y especial de seguimiento y vigilancia al organismo electoral. Además, hace parte de las comisiones accidentales del frente parlamentario contra el hambre, por el campesinado colombiano, de seguimiento a la situación actual de las empresas A-ire y Afinia en la región caribe, y de paz de seguimiento al restablecimiento de las relaciones diplomáticas y comerciales entre Colombia y Venezuela, entre otras.

Esa circunscripción abarca municipios del departamento de Bolívar: Córdoba, El Carmen de Bolívar, El Guamo, María La Baja, San Jacinto, San Juan de Nepomuceno y Zambrano. Municipios de Sucre: Colosó, Chalán, Los Palmitos, Morroa, Ovejas, Palmito, San Onofre y Toluviejo.

Cauca y Valle del Cauca (Citrep 9)

Luego de una disputa muy reñida entre Evaristo Viveros y Edison Rodríguez, la curul de paz de esta región quedó en manos de Rodríguez, del Consejo Comunitario Rio Cajambre.

Los municipios del Cauca: Guapi, López de Micay y Timbiquí, y Buenaventura, del departamento del Valle del Cauca, conforman la Citrep 9.

Nariño (Citrep 10)

Otra circunscripción muy disputada fue la de Nariño. Durante el preconteo había un cabeza a cabeza entre Arnulfo Mina Garcés, del Consejo Comunitario Rio Gualajo, y Gerson Lisímaco Montaño, quien buscaba la reelección en ese cargo,

Finalmente se quedó con la curul Mina Garcés, quien fue sacerdote durante 35 años. Hace 10 años tomó el camino del liderazgo social que hoy lo llevó al Congreso.

La circunscripción 10 está constituida por 11 municipios del departamento de Nariño: Barbacoas, El Charco, La Tola, Magüí Payán, Mosquera, Olaya Herrera, Francisco Pizarro, Ricaurte, Roberto Payán, Santa Bárbara y Tumaco.

Putumayo (Citrep 11)

En la curul de Putumayo fue reelegido Jhon Fredi Valencia Caicedo, avalado por el Consejo Comunitario Los Andes

En 2022, este diario había informado antes sobre denuncias y hostigamientos que sufrió Yuli Artunduaga durante su campaña, además de una solicitud de revocatoria a su candidatura que no prosperó por no contar con argumentos jurídicos sólidos porque Artunduaga tiene una relación de pareja con Yule Anzueta, diputado a la asamblea departamental, la ley le permite aspirar al Congreso.

Valencia nació el 1 de enero de 1982 en el Corregimiento La Fonda del municipio El Bordo, Cauca. “Lideró campañas con las comunidades en programas de sustitución de cultivos ilícitos y defensa de las asociaciones de juntas de acción comunal. Tuvo que vivir en carne propia la Masacre del Tigre, perpetrada la noche del 9 de enero de 1999, donde aproximadamente 150 paramilitares del Bloque Sur del Putumayo – Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), irrumpieron la zona urbana de la Inspección de Policía El Tigre, (Valle del Guamuez) que dejó el aterrador balance de 28 personas asesinadas”, dice la página del Congreso.

Esa circunscripción está conformada por los municipios del departamento del Putumayo: Orito, Puerto Asís, Puerto Caicedo, Puerto Guzmán, Puerto Leguízamo, San Miguel, Valle del Guamuez y Villagarzón.

Sierra Nevada y Serranía del Perijá (Citrep 12)

En esta curul de paz también fue reelegido Jorge Rodrigo “Yoyo” Tovar Vélez, de la Asociación Paz es Vida.

Tovar es hijo de Jorge 40, exjefe paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), y desde la campaña de 2022 su nombre ha causado ruido entre las víctimas por ocupar ese escaño en el Congreso. Sin embargo, Tovar ha argumentado desde hace años que él es hijo de la guerra y que quiere ser padre de la paz.

Cuando apenas tenía 8 años, su padre lo dejó al decidir enfilarse en las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), donde terminaría comandando el temido Bloque Norte. Creció sin su papá, pero encontró en su tío, Sergio Tovar Pupo, una segunda figura paterna, que luego también le arrebataron cuando fue asesinado el 24 de diciembre de 2009. En medio de la persecución que lo obligó a salir del país, pasó años lejos de sus hermanos.

La circunscripción de Sierra Nevada y Serranía del Perijá agrupa a municipios del Cesar: Agustín Codazzi, Becerril, La Jagua de Ibirico, La Paz, Pueblo Bello y Valledupar. También a municipios de La Guajira: Dibulla, Fonseca, San Juan del Cesar. Municipios del Magdalena: Aracataca, Ciénaga, Fundación y Santa Marta.

Sur de Bolívar (Citrep 13)

En esta circunscripción también hubo reelección. Se trata de Juan Carlos Vargas Soler, de la Asociación de Productores de Cacao (Aprocasur).

Vargas es economista de la Universidad Industrial de Santander y magíster en Economía Social de la UNGS de Argentina. Pertenece a la comisión séptima constitucional Permanente, a la legal de cuentas; la comisión para el campesinado, la de paz, la de la Reforma al código de minas y la comisión de seguimiento a los PDET.

La circunscripción está conformada por los municipios del departamento de Bolívar: Arenal, Cantagallo, Morales, San Pablo, Santa Rosa del Sur y Simití y el municipio de Yondó del departamento de Antioquia.

Córdoba (Citrep 14)

La elegida para este escaño fue Laura Vanessa Díaz. Es una abogada de 29 años graduada de la Universidad de Cartagena, con especialización en gestión pública. En 2019, la Unidad de Restitución de Tierras restituyó a su familia un predio en el Alto Sinú del que habían sido desplazados, y tras regresar al territorio fundó la Asociación de Parceleros Retornantes del Tesoro (Asodepart), con la que inscribió su candidatura.

La circunscripción reúne los municipios de Córdoba de Puerto Libertador, San José de Uré, Valencia, Tierralta y Montelíbano.

Tolima (Citrep 15)

La elegida de esta curul fue María Janeth Sabogal Robles, de Asoambeima.

Es contadora pública de la Universidad Central y tiene una especialización en gestión financiera pública en la Universidad Externado de Colombia. Nació en la vereda La Sonrisa, en Chaparral. En 1994 su padre y su hermano menor fueron asesinados, un hecho que marcó su historia como víctima del conflicto armado.

La circunscripción 15 está en municipios del departamento del Tolima: Ataco, Chaparral, Planadas y Rioblanco.

Urabá antioqueño (Citrep 16)

Karen Juliana López Salazar, de la organización Yo Soy Urabá, se reeligió en la curul de paz número 16.

López es odontóloga, se quedó con la curul de paz de esta región de Antioquia a través del movimiento Yo Soy Urabá. La ganadora de este escaño en la Cámara de Representantes ha sido fuertemente criticada por el origen de la procedencia de los dineros con los que financió su campaña, en la que se le vio haciendo eventos públicos, con comunicadores y jefes de campaña, entregando camisetas, gorras y patrocinando concursos con montos de siete y cinco millones de pesos. Esto, pese a que el Estado nunca giró los recursos destinados a la financiación de las campañas de los candidatos a las curules de paz.

La circunscripción agrupa los siguiente municipios del departamento de Antioquía: Carepa, Chigorodó, Dabeiba, Mutatá, Necoclí, San Pedro de Urabá, Apartadó y Turbo”.

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