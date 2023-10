Petro sobre falsos positivos: “El que oculta es tan cómplice como el que dispara”

El presidente Gustavo Petro. (Foto de referencia) Foto: EFE - Presidencia de Colombia

Este martes, el presidente de la República, Gustavo Petro, participó en el inédito acto de disculpas públicas a las víctimas de ejecuciones extrajudiciales cometidas por el Ejército, que encabezó el ministro de Defensa, Iván Velásquez.

“En Colombia se elegía al que más mataba, y por eso esa fila de jovencitos (asesinados) se fue volviendo interminable, y por eso es interminable la fila y el dolor y la rabia de las madres (...) Como presidente de la República de Colombia, de este que es un gobierno popular, me permito pedirles perdón, madres”, les dijo el presidente a las familias de los jóvenes asesinados.

Y agregó: “Es el momento de encontrar un espacio de reflexión, que pase en primer lugar porque se sepa la verdad, porque no haya quien oculte. El que oculta no tiene uniforme, tiene otro tipo de poder: cambiar las frases, no decir, no ponerle el micrófono a la madre para que hable, sino al asesino, transformar al asesino en héroe. El que oculta es tan cómplice como el que dispara. Lo primero que tenemos que lograr es que aparezca la verdad”.

El origen del acto de reconocimiento en el que el jefe de Estado habló es una medida restaurativa dictada en 2015 por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander frente al caso de Jaime Estiven Valencia Sanabria, un jóven de 16 años que fue asesinado por el Ejército en 2008.

En su intervención, el presidente también hizo un reconocimiento a la lucha de las madres de Soacha, que llevan más de 15 años pidiendo verdad y justicia por los asesinatos de sus familiares.

“Estas madres son nuestras madres, las madres de la patria, las madres que quisieron silenciar, a las que tildaron de locas. Decían que no estarían recogiendo café, que no eran inocentes. ¿Qué los llevó a morir? La codicia sobre el poder y la riqueza”, dijo Petro.

Así fue el acto de perdón y reconocimiento

Horas antes, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, les pidió perdón a las familias de 19 jóvenes de Soacha y Bogotá asesinados entre 2007 y 2008, bajo la lógica de los ‘falsos positivos’.

Los os jóvenes son Jaime Estiven Valencia Sanabria, Elkin Gustavo Verano Hernández, Daniel Alexánder Martínez, Jaime Castillo Peña, Víctor Fernando Gómez Romero, Joaquín Castro Vásquez, Eduardo Garzón Páez, Julián Oviedo Monroy, Diego Armando Marín Giraldo, Mario Alexánder Arenas Garzón, Diego Alberto Tamayo Garcera, Jader Andrés Palacio Bustamante, Ómar Leonardo Triana Carmona, Óscar Alexánder Morales Tejada, Edwar Benjamín Rincón Méndez, Weimar Armando Castro Méndez, Deiby Julián Pisa Gil, Jonás Ariza Barbosa y Carlos Redondo.

“En nombre del Estado, del Ministerio de Defensa, de las Fuerzas Militares, el Ejército Nacional, pedimos perdón a ustedes, madres, padres, hermanos, hermanas, esposos, hijos, familiares y a toda la población por los reprochables hechos de desaparición forzada y que luego fueron presentadas como bajas en combate. Pedimos perdón por estos crímenes que nos avergüenzan ante el mundo”, dijo Velásquez.

Jacqueline Castillo, presidenta de las Madres de Falsos Positivos de Colombia (MAFAPO), les envió un mensaje a las demás víctimas de estos crímenes.

“Queremos decirles que este perdón no se debe solo a estas madres, y las que no van a ser nombradas no se sientan mal, este acto se le debe a todas las madres y familiares de las más de 6.402 víctimas de las ejecuciones extrajudiciales. Seguiremos luchando hasta saber quién dio la orden de cometer estos crímenes”.

Varias de las integrantes de Madres de Falsos Positivos de Colombia (MAFAPO) reclamaron la presencia del expresidente Álvaro Uribe Vélez y quien fuera su ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, pues durante su administración se presentaron la mayoría de las ejecuciones extrajudiciales por las que se pidió perdón en el acto. “No debe ser el ministro actual quien esté acá, debería ser el gobierno de cuando pasaron los crímenes de nuestros hijos, dijo Rubiela Giraldo, madre de Diego Armando Marín.

