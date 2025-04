Militares asesinados en Guaviare: tres claves del impacto en diálogo con disidencia de Calarcá

(I-D) El presidente Gustavo Petro, Calarcá Córdoba, uno de los jefes del Estado Mayor de Bloques y Frente (EMBF) en la mesa de diálogo, y Camilo González Posso, jefe de la delegación del Gobierno con el EMBF. Foto: El Espectador

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

A la mesa de diálogo entre el Gobierno y la disidencia Estado Mayor de Bloques y Frente, al mando de Calarcá Córdoba, le salió otra grieta que pondría a tambalear el proceso de paz.

Luego de que este domingo ese grupo armado aceptara la responsabilidad en los hechos violentos perpetrados en Guaviare, en los que murieron seis militares y otros cinco fueron retenidos, analistas señalan que esas acciones podrían tener serias repercusiones.

Por un lado, hay un ambiente de confusión tras la no extensión del cese al fuego y la posterior suspensión de las operaciones militares ofensivas contra esa disidencia. Además, todo parece apuntar a que se trataría de una acción predeterminada por parte de la disidencia, una emboscada a los militares que se movilizaban en la zona.

Los hechos ocurrieron cuando un pelotón del Batallón de Infantería N°19 Joaquín París se movilizaba para prestar seguridad en el Antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación de Charras y fueron atacados por el Bloque Jorge Suárez Briceño.

Lea también: Disidencias de alias Calarcá aceptan responsabilidad por ataques en Guaviare

Esta sería la primera acción armada entre la disidencia de Calarcá y el Ejército, luego de que el pasado 15 de abril el Gobierno decidió no ampliar la medida de cese al fuego, pero al mismo tiempo suspendió las acciones ofensivas por un periodo de un mes para lograr un preagrupamiento del Bloque Magdalena Medio de la disidencia en Catatumbo.

1. ¿Un ataque premeditado?

Más allá de lo cruento de este ataque, de fondo quedan varias preguntas sobre la motivación de esta disidencia para ejecutarlo.

Aunque en su comunicado oficial la disidencia de Calarcá asegura que fue una acción en “legítima defensa” en medio de combates, desde el Ministerio de Defensa aseguran que se trató de una emboscada.

Según el profesor de la Universidad del Norte Luis Fernando Trejos, esa distinción es clave: “Si fue una emboscada, necesariamente habría premeditación, un plan de guerra de esta estructura para dar un golpe. La pregunta es por qué en un contexto en el cual el Gobierno había limitado la acción ofensiva contra el EMBF esperando la concentración de sus unidades, la estructura de este golpe”.

Este lunes, un día después del ataque, el grupo ilegal publicó un nuevo comunicado en el que, sin mencionar la muerte de los soldados, crítica el ultimátum del Gobierno para concentrar a sus tropas y asegura que solo aceptará eso en el caso del Catatumbo.

2. ¿Qué puede pasar en la mesa de diálogos?

Aunque todavía no hay respuesta oficial de la delegación de paz del Ejecutivo en estos diálogos, se prevén consecuencias en la mesa de diálogos. El propio presidente Gustavo Petro ordenó que una comisión independiente “examine las circunstancias del ataque” para tomar acciones.

Le puede interesar: Disidencia de Calarcá responde a Petro y dice que solo aceptará zona de ubicación de Catatumbo

Sin embargo, para Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación, la respuesta del mandatario al respecto no es clara.

“Hay un ambiente general de confusión porque ya no sabemos exactamente qué va a hacer el Gobierno. Hay un espacio de incertidumbre. No sabemos si estamos en paz, si estamos en guerra, si va a haber cese, no va a haber cese y en eso hay un espacio para la confusión, que es finalmente el estado emocional en el que está reinando todo y eso también incluye a los grupos armados”, señaló Bonilla.

En efecto, mientras un ala del Gobierno intenta mostrar resultados endureciendo su ofensiva militar, otra aboga por apostarle a la salida negociada al conflicto. En medio de esa disyuntiva, sostiene el profesor Trejos, Petro quedó “en el peor de los mundos”

“Aparte de la mesa de Comuneros del Sur (la disidencia del ELN en Nariño), el proceso con el EMBF de Calarcá es el que más avances y resultados puede dar en medio del panorama negro que es la paz total. En ese orden de idea, lo que creo es que este va a ser un sapo que se va a tragar el gobierno, y lo que puede suceder es que haya una negociación en medio de la confrontación, que el gobierno pase a la ofensiva pero sin romper la mesa”, plantea Trejos.

3. ¿Gobierno lanzará estrategia de guerra o de paz?

Tras los hechos violentos de este domingo, el alcalde de San José del Guaviare, Willy Rodríguez, hizo un llamado al diálogo para que las comunidades no sufran los efectos.

“Hubo un pronunciamiento del gobierno del cese al fuego y el decreto en el cual no se adelantarían más operaciones militares en el país. Ahora es un revés, el ataque a la Fuerza Pública por parte de Calarcá y es una tragedia, no son más que familias colombianas nuestras. Se debe disponer de una nueva mesa de negociación con reglas más claras”, señaló el mandatario local en una entrevista a Caracol Radio.

En medio del ambiente de confusión que resalta la investigadora Bonilla, es evidente que los grupos armados actúan de manera errática, como en cierta medida estaría actuando el mismo Gobierno. Y a eso se le suma la incertidumbre en el rumbo que estaría marcando la política de seguridad y paz.

“No sabemos qué Petro vamos a tener mañana. Tiene dos voces en el oído, una voz del ministro de Defensa que dice ‘Presidente, esto no se puede’, y una voz de su comisionado de paz que le dice ‘Hay que insistir en que la paz es posible. Ya estamos logrando llegar a unos acuerdos y a unos puntos importantes con este grupo’. Y en eso es única y exclusivamente Petro el que toma decisiones”, agregó la analista.

Dentro de ese mundo de repercusiones que podrían caer sobre la mesa de diálogo con la disidencia, Bonilla resalta que el mandatario podría retroceder en su decisión de suspender las operaciones militares ofensivas contra el EMBF, pero habría que tener en el radar las implicaciones en materia de capacidad y planes de contingencia.

“Creo que en este caso la voz del ministro va a pesar más, pero Colombia, en este momento, no tiene la capacidad para entrarle a una política de mano dura con las estructuras y menos si empiezan a atacar a todas al mismo tiempo”, explicó Bonilla.

Aunque, por ahora, hay más dudas que certezas, lo cierto es que el ataque de la disidencia de Calarcá contra este grupo de militares en Guaviare significa un golpe certero a la confianza entre las partes que negocian y le resta legitimidad a este proceso de paz, que ya atravesaba dificultades en la percepción de la ciudadanía frente a los acuerdos y avances.

Los próximos días serán claves no sólo para esclarecer el futuro de la mesa de diálogos con el EMBF, sino del rumbo general de la apuesta de paz total que, como han reconocido incluso funcionarios del gabinete de Petro, “no ha salido bien”.

✉️ Si le interesan los temas de paz, conflicto y derechos humanos o tiene información que quiera compartirnos, puede escribirnos a: cmorales@elespectador.com; jrios@elespectador.com; pmesa@elespectador.com o aosorio@elespectador.com.