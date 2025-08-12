Carta a don Guillermo: el periodismo de paz que hacemos hoy

Resume e infórmame rápido

Pensé mucho qué le contaríamos sobre lo que estamos haciendo hoy. Cómo es la redacción, cómo es el periodismo. Si es igual, peor, mejor, distinto. Le escribo esta carta desde una redacción que, aunque transformada por el tiempo, todavía guarda algo de la suya. Ahora hay más pantallas que papeles y más voces que escritorios, pero también hay tensiones parecidas: afuera, quienes preferirían que ciertas verdades no se publiquen; dentro, debates intensos sobre cómo y cuándo contarlas. Entre esas fuerzas, seguimos haciendo lo que usted defendió siempre: periodismo que no se acomoda, que asume el riesgo de incomodar.

Hace casi 10 años, aquí en El Espectador, abrimos una sección que quiero pensar que le habría gustado dirigir: Colombia+20. Nació para contar lo que ha pasado con el país desde la firma del Acuerdo de Paz con las FARC en 2016. Decidimos que el conflicto no podía seguir narrándose solo desde el parte de guerra o el reporte de víctimas. Que la paz merecía su propio periodismo, con la misma rigurosidad que usted le exigía a la cobertura de la guerra.

Hace cinco años dirijo esta sección de paz y conflicto. Le confieso en este papel que nunca fue mi sueño trabajar en este periódico, pero como el Universo conspira no para lo que quieres, sino para lo que necesites, agradezco que hoy mi lugar de trabajo sea este porque aquí he afianzado mi vocación y el amor por esta profesión. Por estas páginas han pasado muchas personas, a quienes hoy les agradezco por haber hecho de esta sección un referente en el país. Estoy segura, don Guillermo, de que usted hoy pelearía con nosotros y por nosotros.

En estos años hemos hecho periodismo en todos los rincones donde hemos podido. Hemos recorrido veredas adonde nunca había llegado un medio de comunicación, escuchado a víctimas y contado historias de comunidades que se niegan a ser definidas solo por su tragedia. Investigamos los incumplimientos del Estado, las resistencias de los grupos armados, las razones de por qué nos seguimos matando, las luchas por la tierra y los procesos de memoria. Y también, como usted, señalamos a quienes arruinan los intentos de reconciliación, vengan del lado que vengan.

A veces pienso que Colombia+20 es, en parte, una respuesta a lo que usted escribió durante décadas: que la paz no se decreta, se construye desde la raíz. Hoy le damos nombre y rostro a esa raíz, porque entendimos que el periodismo de paz no es propaganda ni ingenuidad; es un compromiso con la verdad y la vida, el mismo que usted sostuvo contra el miedo y la violencia.

Seguimos creyendo que el periodismo debe incomodar, que la paz se defiende con datos, contexto y memoria, y que no hay verdad a medias que sirva para reconstruir un país. Usted decía que “torpedear la paz es prolongar la tragedia”. Así que esa frase la llevamos como un recordatorio diario.

De todo el equipo de Colombia+20, los que estuvieron, los que estamos y quienes vendrán.

