“Ha sido como el comienzo del fin de muchos años de dolor”: líder de Buenaventura

AME8659. BUENAVENTURA (COLOMBIA), 07/12/2022.- Una persona ondea una bandera de Colombia durante una reunión del diálogo social vinculante, en el marco de una tregua entre bandas que completa más de 80 días, hoy, en Buenaventura (Colombia). El presidente de Colombia, Gustavo Petro, resaltó la tregua firmada en septiembre entre los 'Shotas' y los 'Espartanos', las dos bandas más grandes de la ciudad de Buenaventura, el puerto más importante del Pacífico colombiano. El Gobierno tomó el caso de Buenaventura como ejemplo para su proyecto de "paz total". EFE/ Ernesto Guzmán Foto: EFE - Ernesto Guzmán

Este miércoles, el Gobierno nacional lanzó en Buenaventura el programa Jóvenes en Paz, una política pública proyectada a más de 100.000 personas en todo el territorio nacional que, de acuerdo con Gabriela Posso Restrepo, consejera Presidencial para las Juventudes, busca cerrar brechas de empleabilidad para “saldar deudas que desde hace décadas tenemos con la base de nuestra sociedad”.

Desde el distrito especial de Buenaventura, en proceso de pacificación con las bandas criminales ‘Shottas’ y ‘Espartanos’, herederos de la banda “La Local”, buscaban un aliciente así para pensar en una paz de largo alcance. El puerto viene de un último año de una guerra sin cesar entre ambos grupos armados que, de acuerdo con datos de la Fiscalía, dejó en el último año un saldo de 189 homicidios.

Sol Ángel Murillo es un reconocido líder en Buenaventura que apoya procesos de juventudes y ve en las oportunidades hacia esa población una salida a tantos años de asesinatos, desapariciones y desplazamientos. Habló con Colombia+20 sobre este nuevo capítulo de la Paz Total.

¿Cómo han sido estos últimos 82 días en Buenaventura libres de homicidios por la guerra entre ‘Shottas’ y ‘Espartanos’?

Ha sido como el comienzo del fin de muchos años de dolor. En los últimos 20 años Buenaventura ha estado sumergida en la violencia por diferentes actores armados. Las Farc, el Eln, la banda ‘La Empresa’, ‘La Local’ y ahora ‘Shottas’ y ‘Espartanos’ han hecho una guerra que nos ha perjudicado a todos. Ha habido constreñimientos por situaciones adversas, el asesinato de muchos jóvenes y un conflicto que no ha querido cesar vereda por vereda.

Ahora, gracias a los acercamientos que propuso la Iglesia se inician diálogos que parecen esperanzadores para todos nosotros. Hemos roto fronteras invisibles y hemos visto a personas desde el Naya que han podido hacer sus diligencias. Esto es algo que la gente anhela desde hace años y hasta ahora se está cumpliendo.

¿Cuál ha sido el papel de los jóvenes para reclamar la paz en el puerto? ¿Creen que se han cumplido los reclamos del paro cívico de 2017?

Hemos tenido el papel de organizarnos. Los jóvenes son el grupo etario más afectado por la violencia en Buenaventura. No solo hablo de los jóvenes bonaverenses sino que el puerto es bien sabido que acoge gente del Cauca, Nariño, Chocó y del Pacífico en general. Pelados que buscan oportunidades y por la violencia aquí se han ofrecido alternativas que no son viables. ¿Qué genera eso? Que muchos de ellos caigan en trampas de la violencia y de la pobreza. Que ingresen a bandas criminales u otros grupos armados para intentar potencializar sus sueños, cuando esa no es la vía. El camino lo tiene la educación, el arte, los deportes, y la empleabilidad.

Del paro cívico de 2017 tenemos el legado de una sub mesa para temas de juventudes, que siempre ha tenido planes especiales de desarrollo para Buenaventura, desde las bases sociales. Por ejemplo, el superar condiciones adversas en comunidades negras con preuniversitarios, escuelas de formación política y étnica. Algo de jóvenes para jóvenes que han impulsado también los consejeros municipales de juventud, que van a los barrios para pelear por nuestra empleabilidad y para sacarnos como sociedad de la violencia.

Ante el inicio de un proceso de pacificación en el puerto, la gente de Buenaventura se sigue valiendo de la memoria histórica para recordar su pasado violento y que vuelva a ocurrir. Teniendo eso en cuenta, ¿cuáles han sido los momentos más duros que ha dejado la guerra y el conflicto urbano entre ‘Shottas’ y ‘Espartanos’?

Nuestro llamado al nunca más está en recordar hechos aberrantes como las casas de piques, las bombas que se colocaban en diferentes puntos del distrito especial, la masacre de los 12 muchachos de Punta del Este, la masacre de El Firme (perpetrada por el bloque Calima de los paramilitares, en el corregimiento de Yurumanguí, el 27 de abril de 2001) y claro…los fenómenos de desplazamiento, destierro, desapariciones, balaceras y asesinatos producto de la guerra urbana entre bandas. Queremos vivir bien, pero ese pasado no nos lo permitió.

¿Qué condiciones cree que pondrán los líderes de estas bandas para someterse a la justicia?

Da la sensación de que esas personas, por el momento, solo quieren que las escuchen. También han sido objeto de exclusión.

El presidente Petro dijo que al tiempo de dialogar con ‘Shottas’ y ‘Espartanos’ quiere adelantar políticas públicas para cubrir necesidades históricas de Buenaventura. ¿Cuáles cree que son las políticas que se deben priorizar? ¿Cuáles son las mayores deudas del Estado con ustedes?

El presidente da señales de que quiere una paz con seguridad humana. Pero espero que conozca todo lo que eso implica para un lugar como Buenaventura. Venimos de años en que las políticas sociales para el puerto han llegado con militarización. Eso, además de no llevarnos a ningún lado, ha sido fuente de atrocidades contra todos los sectores del distrito. Clave pensar con urgencia en políticas de empleabilidad, políticas que ayuden a la niñez y su futuro, y temas con enfoque de género.

Para ser más concreto, acá tenemos dos universidades, la del Pacífico y la del Valle (sede Buenaventura), que necesitan un impulso de calidad. Hay que entender que este territorio es el eje socio productivo del Pacífico y aún así tenemos problemas de conectividad… mire cómo estudian nuestros jóvenes. Necesitamos de participación ciudadana, que nadie en Buenaventura quede excluido de los diálogos con ‘Shottas’ y ‘Espartanos’ y con muchos otros que tengan que hacerse.

¿Y cómo encaminar todo eso a temas de reconciliación?

Acá preferimos hablar de reconciliación como algo que no se puede dar en escenarios de violencia. Si eso es mucho decir, al menos mitigar a niveles mínimos de violencia para perdonarnos e ir sanando. Otra cosa también es cómo desde el país nos ven a nosotros… esa reconciliación con la nación es clave, porque aún muchas ideas se quedan en que somos un escenario donde solo pasa la mercancía que llega a sus hogares, que somos un sitio solo de extractivismo y no. Con el fin de la violencia, quitándonos tantos pesos de encima podremos ser escenario de oportunidades, de creación de empresa; un territorio rico y extenso en el que se apoya a la gente rural que tanto hemos olvidado en el puerto.

¿Cómo se sueña a Buenaventura cuando ya no estén activos grupos delincuenciales?

Sueño al puerto como una sociedad del conocimiento. Desde allí los sueños son muchos e inmensos… y vea que no son cosas del otro mundo. Quiero que nos movilicemos con tranquilidad por el estero de San Antonio, por el estero Aguacate y quiero moverme tranquilo de la comuna 1 a la 12.

Quiero ver que las personas que entran a Buenaventura por las bahías no sean atracadas. Deseo que las mujeres plataneras del puerto dejen de ser extorsionadas y que la gente no muera en las carreteras. Todo depende de nosotros y de lo que pueda hacer el gobierno en sus distintos niveles para respaldarnos.

