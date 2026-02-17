Logo El Espectador
Tras pausa por Chiquito Malo, Gobierno Petro y Clan del Golfo reactivan la mesa de paz

A través de un comunicado, las delegaciones señalaron este martes que avanzan en los compromisos suscritos y que la reunión del pasado 9 de febrero permitió avanzar en el proceso, tras la suspensión anunciada por la intención del presidente de capturar al máximo jefe de ese grupo.

Redacción Colombia +20
17 de febrero de 2026 - 02:20 p. m.
Los patrullajes del Clan del Golfo en Cantagallo comenzaron el pasado 2 de septiembre.
Los patrullajes del Clan del Golfo en Cantagallo comenzaron el pasado 2 de septiembre.
Foto: María Paula Garc
Las delegaciones del Gobierno y del Clan del Golfo anunciaron este martes que la mesa de diálogos fue retomada y que el proceso de paz continúa avanzando, tras la suspensión anunciada por esa organización armada el pasado 4 de febrero, en medio de la controversia por la promesa que hizo el presidente Gustavo Petro a Donald Trump de capturar a Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, conocido como Chiquito Malo y máximo comandante de esa estructura armada.

El anuncio fue hecho a través de un comunicado conjunto. “El proceso de paz para la desmovilización del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia y la construcción de paz con el pueblo en los territorios, continúa avanzando en el marco de los compromisos suscritos, dando por superada la situación de suspensión de la conversación que se había anunciado por el Estado Mayor Conjunto del (a)EGC en días previos”, escribieron.

En el documento, las delegaciones señalaron que la sesión del pasado 9 de febrero, que se hizo a puerta cerrada, se desarrolló en “un ambiente constructivo”.

Según señalaron, el encuentro se llevó a cabo a invitación del grupo de países mediadores —Catar, España, Noruega y Suiza— y contó con el acompañamiento de la MAPP/OEA y la Conferencia Episcopal.

“En la sesión se han acordado los compromisos que permitirán avanzar decididamente en el proceso de paz en beneficio de las comunidades y del país”, añadieron en el comunicado.

Los detalles de la suspensión de la mesa

La suspensión de los diálogos había sido anunciada a principios de este mes, tras la reunión de los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump en Washington.

Como respuesta, el Clan del Golfo aseguró entonces que la decisión de suspender buscaba “aclarar la veracidad de la información”, según la cual el presidente Petro habría entregado los nombres de tres capos del narcotráfico en Colombia, en el contexto de sus compromisos con Estados Unidos, entre ellos el de Chiquito Malo.

El grupo armado dijo que, si la información de los medios resultaba cierta, eso constituiría “un atentado contra la buena fe y los compromisos de la mesa de negociación”.

De acuerdo con el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, durante la reunión, desde Estados Unidos ofrecieron su ayuda para ubicar a Chiquito Malo. También a Mordisco, jefe de la disidencia conocida como Estado Mayor Central (EMC), y Pablito, uno de los principales comandantes del ELN.

El diálogo de paz que lleva el Gobierno con el Clan del Golfo es uno de los más importantes en la política de paz total porque se trata de la estructura armada más grande del país.

✉️ Si le interesan los temas de paz, conflicto y derechos humanos o tiene información que quiera compartirnos, puede escribirnos a: cmorales@elespectador.com, nortega@elespectador.com o aosorio@elespectador.com.

