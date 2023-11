Los cambios urgentes que debe dar Petro en su política de paz total

El alto Comisionado para la Paz, Otty Patiño, y el presidente, Gustavo Petro, son muy cercanos. Ambos integraron la Asamblea Nacional que reformó la Constitución en 1991. Foto: Universidad de Manizales / Presidencia de Colombia

La salida del alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, puede ser, según algunos expertos, la oportunidad para darle un “vuelco total” a la paz total de Gustavo Petro.

Aunque desde hacía meses sonaban con fuerza los rumores de que ya no iba más en ese cargo, fuentes cercanas a la Presidencia le contaron a Colombia+20 que en la Casa de Nariño la decisión sí tomó a varios por sorpresa. Su partida -con un escueto mensaje del presidente, pese a la cercanía que siempre tuvieron- se da en el momento en el que más atropellada está la política de paz total, dadas las crisis que atraviesan los dos procesos estrella que lleva el Gobierno: con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y con la disidencia de las FARC conocida como Estado Mayor Central (EMC).

Ambas negociaciones están, por diferentes razones, en una especie de suspensión y por eso para muchos la súbita salida de Rueda quiere mandar el mensaje de que se necesitan avances más significativos, pero también una reorganización. Además, no deja de llamar la atención que el anuncio se haya hecho la misma semana en que las negociaciones con el ELN cumplieron un año y se conmemoró el séptimo aniversario de la firma del Acuerdo de Paz con las FARC.

Expertos consultados por Colombia+20 señalaron que se pueden hacer varios cambios para corregir o encauzar la estrategia del Gobierno frente a los grupos armados ilegales.

El primero apunta a darle una organización. En su momento, el ahora exalto comisionado llegó a manejar ocho procesos -entre negociaciones y diálogos con miras al sometimiento- y además con la reestructuración de esa oficina quedó como cabeza de la implementación del Acuerdo con las FARC.

Para Jorge Mantilla, investigador de temas de conflicto y crimen, esa reorganización debe venir desde varios lados, incluyendo una mayor articulación con el Ministerio de Defensa. “La recuperación de la legitimidad perdida de esa paz total necesariamente debe pasar por un proceso que esté acompañado del Ministerio de Defensa, porque es necesario que se mejore la situación de orden público en los lugares a donde quieren llevar las políticas donde se están desarrollando los diálogos urbanos y locales”, explica.

En ese punto coincide Andrés Preciado, director del Área de Conflicto y Violencia organizada de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), quien asegura que la OACP ha sufrido serios recortes desde 2016 con el Gobierno de Iván Duque y que hasta ahora no se ha incrementado el personal técnico de la entidad. “Debe haber mucho más entendimiento entre el Alto Comisionado para la Paz y el Ministro de Defensa estabilizar la zanahoria que es la Paz Total y el garrote que es la Ley de seguridad y convivencia ciudadana”.

Sobre el tema de que esa oficina también esté a cargo de la implementación del Acuerdo de Paz de 2016, varias orillas le han pedido a Petro que vuelva a dividir las funciones. “No se puede tener tantos frentes abiertos y creo que en ese sentido sería buena la estrategia de volver a dividir esas funciones. Se necesitan un direccionamiento que sí una lo que se toque en las mesas con la implementación, pero no necesariamente debe estar en cabeza de una sola persona”, dice Juan Camilo Restrepo, exnegociador con el ELN.

Esa demanda justamente le hizo el expresidente Juan Manuel Santos y otros arquitectos del Acuerdo de Paz con la extinta guerrilla de las FARC el viernes en el acto de conmemoración de los siete años de la firma de ese pacto – evento al que Petro no asistió-.

“Hay oportunidad de rectificar y yo espero que el próximo comisionado de paz venga cargado de decretos y de presupuesto para volver a nombrar un responsable de la implementación. No hay quién responda por eso, no hay infraestructura, no hay presupuesto,”, dijo Santos.

Y agregó: “Si se logra que ese nuevo comisionado venga con ese decreto y que nombre a una persona que no dependa de él, que tenga autonomía, que tenga poder, por supuesto va a encontrar el apoyo absoluto de los firmantes y del pueblo colombiano. Eso sería una gran solución y yo pensé que el presidente Petro nos traía el día de hoy, pero se lo pedimos desde aquí. Presidente Petro: haga eso, que si lo hace usted va a pasar a la historia”.

Sobre la forma de trabajo de la Oficina del Alto Comisionado de Paz, Mantilla indica que también debe haber un cambio externo: desarrollar una mejor estrategia de comunicación de la paz total.“Esto no se ha comunicado bien para que el país tenga más claridad de lo que se está haciendo y el punto de llegada. Hay claridades que la ciudadanía necesita y asegurando mejorar la relación con los medios de comunicación”, explica.

Otro de los cambios que se le ha pedido al presidente Petro es menos permisividad con los grupos armados. Para Restrepo, por el tipo y la cantidad de negociaciones abiertas se necesitan reglas más claras con los grupos con los que se están adelantando. “La paz total es un proceso muy complejo que sí necesita dar un viraje más fundamental. Es un proceso a cinco o seis bandas y si no hay un orden empieza a fracasar como lo ha hecho hasta ahora. Es muy importante que el Gobierno, en todas las instancias y todas las mesas de negociaciones, trace unas líneas rojas, unas líneas infranqueables, que todos los interlocutores sepan a qué pueden atenerse y a qué no, qué no será aceptado de antemano”, explica Juan Camilo Restrepo, exnegociador con el ELN.

El exnegociador pone como ejemplo el tema del secuestro del ELN -que es lo que hoy tiene congelado el proceso con esa guerrilla- y dice que el Gobierno debió hacer mucho antes una manifestación rotunda sobre la respuesta de ese grupo armado a no parar los secuestros y no dejar las armas. “Es necesario que haya unas mesas más rotundas y menos complacientes”, afirma.

Restrepo y Preciado coinciden en que otro de los cambios urgentes es la creación del marco normativo para una de las formas de negociación. Sin la aprobación de la ley de sometimiento, los diálogos están solo soportados en las voluntades de las partes. “Hoy esos procesos de la paz urbana en Medellín, Chocó y Buenaventura no tienen un soporte jurídico que les permitan avanzar en esa ruta. Hablaron de la ley de sometimiento, pero eso se quedó en la nevera. Eso es fundamental”, explica Preciado.

Por su parte, Restrepo afirma que es poco probable que el Gobierno cierre las negociaciones que tiene abiertas para concentrarse solo en una -como le han pedido varias orillas al mandatario-, pero que ya embarcado en esos procesos debe dar “orden, disciplina y coherencia” a todos los diálogos. “La Ley de Paz Total responde a una idea plausible, pero que ha sido manejada con desorden e improvisación. Esta es la hora en que no hay la ley de sometimiento, entonces no hay reglas del juego claras con aquellos que no tienen una clara connotación política”, dice.

¿Qué gana la Paz Total con la llegada de Otty Patiño?

Otty Patiño, quien llegará en su reemplazo para dirigir la política de paz total del Gobierno, es desde hace años uno de los hombres más cercanos al presidente Petro. Ambos integraron la Asamblea Nacional que reformó la Constitución en 1991. Actualmente, es el jefe de la delegación del Gobierno en los diálogos con el ELN. También fue negociador de paz en el proceso con el M-19 en los años 80.

Pese a la crisis que ahora atraviesa el proceso, la negociación con el ELN es hoy una de las más exitosas con ese grupo, pero además la más consolidada de este Gobierno. Según Mantilla, la salida de Danilo Rueda hace que se pierda algo de la vocación territorial que tenía el ex alto comisionado, pero que se le había convertido en un arma de doble filo. “Con Otty Patiño, el Gobierno, una figura que se ha mostrado una figura con un tono mucho más firme frente al ELN, pero es importante que se ponga al día con los nuevos liderazgos de los grupos armados. A lo mejor su nombramiento es un guiño de que es en los diálogos con el ELN en los que se van a concentrar”.

El timonazo que da el presidente muestra que se le agota el capital político y la gasolina de los primeros años de gobierno para hacer funcionar su política de paz, que no solo ha sido su obsesión, sino que fue una de las banderas con las que logró llegar al poder.