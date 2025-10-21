Negociadores de las 11 mesas de paz total rechazan acusaciones de Trump y defienden a Petro

Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y presidente de Colombia, Gustavo Petro. Foto: El Espectador

Once jefes negociadores de la paz total de Petro y el comisionado, Otty Patiño, firmaron este lunes una declaración en la que rechazan las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en contra del presidente Petro a quien llamó “líder del narcotráfico” y que además suspendería toda ayuda económica y militar a Colombia.

En la carta, los delegados en esas negociaciones calificaron las acusaciones del presidente Donald Trump como “extremadamente graves” y las rechazó de forma categórica.

La declaración fue firmada por Armando Novoa, jefe negociador con la disidencia de Wálter Mendoza, conocida como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB). También Gloria Quiceno, delegada del Estado Mayor de los Bloques y Frente, comandada por Calarcá Córdoba; Álvaro Jiménez, jefe negociador del Gobierno con el Clan del Golfo; y Carlos Erazo, quien lleva el proceso con Comuneros del Sur.

Además, Mauricio Silva; delegado con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y Vera Grabe, jefa negociadora con el ELN. Así mismo firmaron los cinco representantes de los procesos de paz urbana en Medellín y Valle de Aburrá (Isabel Cristina Zuleta), Buenaventura (Fabio Cardozo); Quibdó (Alexander Castillo); Barranbermeja (David Rabelo) y Barranquilla (Camilo Pineda).

Todos señalaron las declaraciones del presidente estadounidense “van en contra de la dignidad del presidente, de todo el pueblo colombiano y constituyen una amenaza directa a la soberanía nacional”.

Según el comunicado, la política de paz total busca transformar los territorios y lograr que los grupos armados ilegales abandonen las economías ilícitas.

En ese sentido, la declaración resalta los esfuerzos del Ejecutivo por sustituir cultivos ilícitos de manera voluntaria y con menor impacto ambiental, en contraste con “las políticas de intimidación y represión sobre las comunidades campesinas”.

“El presidente Petro lidera en forma decidida la lucha contra el narcotráfico, un problema de carácter global”, añade el comunicado.

Además, agregan que rechazan lo que califican como una “torpe intromisión” de Estados Unidos que con su política “solo beneficiarán a las organizaciones transnacionales del crimen organizado.”

Gloria Cuartas advierte que las amenazas de Trump son “una acción sistemática contra América Latina”

Esta declaración se suma a la de Gloria Cuartas, directora de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz.

Cuartas advirtió que las amenazas de Trump deben ser leídas como parte de una política de agresión que, según dijo, busca mantener un control económico, político y militar sobre la región.

Además, señaló que es preferible retrasarse "más tiempo en cumplir el Acuerdo, que seguir dependiendo en este gobierno del presidente Trump,de la intromisión, el sometimiento y la humillación que le hace al pueblo colo

En su declaración, Cuartas también pidió investigar el papel que han cumplido las bases militares de Estados Unidos en Colombia desde el año 2000 y promover una agenda tecnológica y de seguridad propia en la región.

“Lo que está haciendo Estados Unidos contra el presidente Gustavo Petro, contra América Latina y contra Colombia es un crimen contra la paz”, afirmó.

