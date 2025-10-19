Minjusticia se pronuncia tras tensiones entre Trump y Petro por lucha contra las drogas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó al mandatario colombiano, Gustavo Petro, de ser un "líder del narcotráfico que fomenta la producción de drogas" Foto: Archivo Particular

En medio de la tormenta política que se desató luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó al mandatario colombiano, Gustavo Petro, de ser un “líder del narcotráfico que fomenta la producción de drogas”, el Ministerio de Justicia emitió un comunicado en el que señala los avances en la lucha contra las drogas y los narcotraficantes.

“Esta lucha se desarrolla mediante políticas integrales que priorizan en atacar las estructuras centrales del narcotráfico, la reducción de cultivos ilícitos, la incautación efectiva de drogas, y la desarticulación de las organizaciones criminales, siempre respetando el Estado de Derecho, los derechos humanos y ofreciendo alternativas dignas y sostenibles a quienes han sido los más vulnerables”, se lee en el comunicado.

Para cumplir con ese compromiso, según el Ministerio, se ha disminuido el crecimiento de cultivos de hoja de coca, aumento de incautación y resultados importantes en materia de extradición. Además, señalan, se ha promovido al sustitución de cultivos ilícitos por alternativas legales y sostenibles.

“El Ministerio de Justicia está convencido que enfrentar el narcotráfico requiere un enfoque integral que combine acciones de control y seguridad con inclusión social, transparencia institucional y fortalecimiento del sistema judicial, para cortar los vínculos entre criminalidad”, concluye el comunicado.

El pronunciamiento del Ministerio de Justicia llegó justo después de que el mandatario estadounidense realizó las declaraciones contra Petro a través de redes sociales. “El presidente Gustavo Petro es un líder del narcotráfico que fomenta la producción masiva de drogas, tanto en campos grandes como pequeños, por toda Colombia”, dijo Trump, quien agregó que el narcotráfico se ha convertido en “el mayor negocio del país” y que el gobierno Petro no hace “nada para detenerlo”.

Además de su señalamiento, el presidente Trump anunció que, a partir de hoy, “cualquier otra forma de pago o subsidio ya no se realizará a Colombia”.

En respuesta al presidente norteamericano, Petro aseguró en redes sociales que “Trump está engañado de sus logias y asesores. El principal enemigo que tuvo el narcotráfico en Colombia, fue en el siglo XXI, el que le descubrió sus relaciones con el poder político de Colombia. Ese fui yo”.

Y agregó: “Le recomiendo a Trump leer bien a Colombia y determinar en qué parte están los narcos y en qué parte están los demócratas”. Además, en una publicación en respuesta a la precandidata Vicky Dávila, Petro afirmó que “tratar de impulsar la paz en Colombia no es ser narcotraficante”.

El contexto de esta tensión es que este sábado el presidente Petro citó un informe de RTVC en el que se aseguró que uno de los seis ataques marítimos de Estados Unidos contra lanchas que llevarían drogas habría ocurrido en aguas colombianas. En estos hechos, han muerto 27 personas. Y según el presidente, en el ataque del pasado 16 de septiembre, habría muerto un colombiano.

