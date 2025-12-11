Petro autoriza diálogos exploratorios de paz con el grupo criminal La Inmaculada

Alias "Pipe Tuluá", máximo líder de la banda La Inmaculada, de Tuluá (Valle del Cauca), tuvo que ser trasladado de la cárcel La Picota a una estación de Policía por seguridad. Foto: Policía Nacional

A través de una resolución ejecutiva firmada el pasado 6 de diciembre, el presidente Gustavo Petro autorizó los acercamientos exploratorios y contactos con el grupo criminal conocida como La Inmaculada o la Oficina de Tulúa.

Según la resolución, esto se hace para “verificar la voluntad real de paz” de esa banda criminal y “avanzar en la formalización de diálogos y conversaciones y celebrar acuerdos los objetivos indicados por el presidente de la República. ”

En el documento queda explícito que para ese diálogo están autorizados Jorge Arturo Lemus, actual jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI); Ricardo Rey, actual director de contrainteligencia de la DNI y Alexánder Rojas.

Según la resolución, estas personas están “autorizadas” y adelantarán sus labores “bajo las precisas instrucciones que imparta el presidente de la República, a través del Consejero de Paz”.

Desde hace varios meses, Andrés Felipe Marín Silva, conocido como “Pipe Tuluá” y el jefe de la banda de La Inmaculada, estaba pidiendo pista en la paz total de Petro. De hecho, en octubre pasado hubo una reunión entre Marín, Lemus y otros funcionarios de la DNI. El hombre había ofrecido entregar a menores de esa reclutados por esa banda a cambio de volverse gestor de paz.

Marín está privado de la libertad en Bogotá y a la espera de que el jefe de Estado ratifique la decisión que tomó en la mañana del 12 de noviembre la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, de darle luz verde a su extradición a Estados Unidos.

La Corte del Distrito Este de Texas lo solicita por su responsabilidad en delitos relacionados con narcotráfico.

Andrés Felipe “heredó” la comandancia de esta red criminal de su hermano Mauricio Marín Silva, quien está capturado desde 2024 pues era requerido con una orden judicial como responsable de tráfico de estupefacientes, homicidio y concierto para delinquir.

Antes de su captura, Marín Silva coordinó a la estructura criminal, siendo el encargado de la ejecución de homicidios como mecanismo para ejercer presión al Gobierno y a la administración municipal de Tuluá y asegurar su vinculación en un eventual proceso de paz para dejar las armas.

