Decisión sobre ingreso de “Araña” a Zona de Ubicación quedará en manos del presidente Petro

El presidente Gustavo Petro y Geovany Andrés Rojas, Araña, delegado de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano. Foto: El Espectador

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En los últimos días, varias reuniones se dieron en la Casa de Nariño para definir cómo se realizará el ingreso de los guerrilleros de la disidencia conocida como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB) a la Zona de Ubicación Temporal en Putumayo.

Los encuentros también tenían como finalidad superar el traspié que tuvo esa mesa de diálogos hace unos días justamente por las condiciones en las que se iba a ingresar a esa ZUT y quiénes serían los primeros en estar en ella.

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De acuerdo con la disidencia al mando de Walter Mendoza se hizo necesaria una pausa en el proceso de paz pues el Gobierno no está cumpliendo los compromisos adquiridos con esa Zona de Ubicación, entre ellos -dijeron fuentes cercanas- trasladar a Geovanny Rojas, conocido como Araña y jefe de los Comandos de Frontera, una estructura que hace parte de la CNEB.

Según las fuentes, en los últimos días la delegación del Gobierno habría afirmado que no se está en condiciones de cumplir con ese acuerdo. También habría planteado o que solo se trasladen 99 de los 100 miembros de la CNEB (sin Araña) —que estarían en la ZUT de Putumayo— o que la mesa siga sin la Zona de Ubicación.

Tras las reuniones y consultas de los últimos días, el viernes se anunció que se reactivaría el séptimo ciclo de diálogos de paz los próximos 12 y 13 de abril en zona rural de Tumaco, Nariño, y se retomarían las labores para la puesta en marcha de la Zona de Ubicación Temporal en el Valle del Guamuez, Putumayo.

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Según lo que trascendió, la decisión sobre el ingreso de Andrés Rojas -así como la decisión sobre su extradición a Estados Unidos- quedó en manos del presidente Petro.

“Araña” está detenido y tiene una orden de extradición a ese país que ya tiene el aval de la Corte Suprema de Colombia. Sin embargo, es el presidente de la República el que tiene la última palabra sobre extraditar o no a una persona a otro país.

Además, las delegaciones definieron que el 11 de abril realizarán una visita conjunta a la región de la laguna de Chimbuza, en Roberto Payán (Nariño), acompañados por la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos y representantes de países garantes. El objetivo será revisar el avance de los procesos de erradicación y sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito en esa zona.

Este es el acuerdo de la reunión extraordinaria:

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