Tras tensión por Araña, Gobierno y disidencia de Mendoza retoman ciclo y creación de la ZUT

El jefe de la delegación del Gobierno, Armando Novoa, y el jefe de la delegación de la Segunda Marquetalia, Walter Mendoza. Foto: OACP

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El Gobierno y la delegación de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB) acordaron reactivar el séptimo ciclo de diálogos de paz los próximos 12 y 13 de abril en zona rural de Tumaco, Nariño, tras culminar las consultas previas definidas en una reunión extraordinaria.

La disidencia había declarado el pasado 16 de marzo una pausa en la mesa -aunque en los días posterior se dieron reuniones en la Casa de Nariño- tras la muerte de un miembro del grupo en medio de un operativo del Ejército.

El grupo armado también reclamaba falta del Gobierno los compromisos con la construcción de la Zona para la Capacitación Integral y Ubicación Temporal (ZUT-ZOCIUT) y el traslado a la misma de Geovanny Rojas, Araña.

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Fuentes cercanas al proceso dijeron entonces a este diario que el Gobierno se había comprometido a trasladar a Araña, una vez arrancara la ZUT, pero en los últimos días habría afirmado que no se está en condiciones de cumplir con ese acuerdo. También habría planteado o que solo se trasladen 99 de los 100 miembros de la CNEB (sin Araña) —que estarían en la ZUT de Putumayo— o que la mesa siga sin la Zona de Ubicación.

Según lo que trascendió, en las consultas se acordaron las condiciones de ingreso de Comandos de Frontera a la ZUT del Valle del Guamuez. Sin embargo, la decisión sobre el ingreso de Andrés Rojas -así como la decisión sobre su extradición a Estados Unidos- quedó en manos del presidente Petro.

¿Qué más se acordó?

Según el acta, suscrita en Bogotá el 27 de marzo, las partes no solo destrabaron la continuidad de la mesa, sino que también pactaron retomar las labores para la puesta en marcha de la Zona de Ubicación Temporal en el Valle del Guamuez, Putumayo.

El documento establece que el traslado de integrantes de la CNEB a esa zona se realizará una vez avancen las adecuaciones del terreno, lo que indica un nuevo impulso a este mecanismo, clave dentro del proceso.

El acuerdo fue firmado, entre otros, por el jefe negociador del Gobierno, Armando Novoa García, y el delegado de la disidencia Andrés Guerrero, junto con representantes de países garantes y entidades acompañantes.

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Según la delegación, Walter Mendoza, jefe de la delegación de la disidencia, no asistió a la reunión, pero vino otra parte de la delegación como se había acordado.

Además, las delegaciones definieron que el 11 de abril realizarán una visita conjunta a la región de la laguna de Chimbuza, en Roberto Payán (Nariño), acompañados por la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos y representantes de países garantes. El objetivo será revisar el avance de los procesos de erradicación y sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito en esa zona.

La reanudación de la mesa se da en medio de un contexto complejo. En el mismo documento, las partes lamentaron el asesinato del delegado de la CNEB Alexander Rondón y expresaron su duelo por el accidente aéreo de un avión Hércules C-130 en Puerto Leguízamo (Putumayo), hechos que marcaron el ambiente previo a esta reunión extraordinaria.

Con estos acuerdos, el proceso entra en una fase en la que se pondrá a prueba la capacidad de las partes para avanzar tanto en medidas territoriales —como la ZUT— como en compromisos concretos en regiones atravesadas por economías ilegales y presencia armada.

Este es el acuerdo de la reunión extraordinaria:

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