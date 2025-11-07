Petro dice que “evaluará” carta del Tren de Aragua en la que pide pista en la paz total

Fundador del Tren de Aragua, Larry Changa, le pidió al gobierno Petro ser gestor de paz Foto: Archivo Particular

A través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro afirmó este viernes que revisará la seriedad de una carta que habría sido enviada desde una cárcel por un supuesto vocero del Tren de Aragua, considerada una organización terrorista por Estados Unidos, una designación que expidió el presidente Donald Trump en enero de este año.

“No conozco si quien me escribe una carta desde la cárcel sea en realidad un vocero seguro del ‘Tren de Aragua’. En Colombia parecen ser una razón social de grupos delincuenciales, pero los mayores daños criminales en mi país tienen otras siglas y otra historia detrás. Se explorará cuál es la seriedad de esa carta”, se lee en el trino.

El mensaje del mandatario ha sido interpretado como un posible replanteamiento frente a la petición de ese grupo de ser incluido en la política de paz total, una propuesta que, hace casi un mes, presentó Larry Amaury Álvarez Núñez, más conocido como Larry Changa y uno de los fundadores de esa organización criminal.

No conozco si quien me escribe una carta desde la cárcel sea en realidad un vocero seguro del "tren de Aragua". En Colombia parecen ser una razón social de grupos delincuenciales, pero los mayores daños criminales en mi país, tiene otras siglas y otra historia detrás.



Álvarez envió entonces una carta dirigida al presidente Petro, al entonces ministro de Justicia Eduardo Montealegre y al comisionado para la Paz, Otty Patiño, solicitando ser reconocido como gestor de paz para iniciar un proceso exploratorio para el desmantelamiento de la organización.

En contexto: Gobierno Petro dice no al Tren de Aragua para que entre en la paz total

En ese momento, Montealegre cerró la puerta a esa posibilidad. “No vamos a permitir que, so pretexto de participar en los procesos de paz, los grupos delincuenciales se burlen de la justicia internacional para buscar la impunidad de sus crímenes”, dijo entonces el exministro de Justicia.

En su nuevo mensaje, Petro insistió en la idea de que si una organización criminal expresa voluntad real de desmantelamiento, se debería facilitar ese tránsito, y comparó esa posibilidad con modelos de negociación judicial en Estados Unidos.

“Por eso he decidido abrir, sin cesar la lucha represiva y judicial contra las bandas, abrir caminos de desmantelamiento pacífico. Espero que en Bogotá se abra un proceso que ha sido fructífero en Medellín, Barranquilla, Buenaventura y Quibdó”, añadió el mandatario colombiano.

Sin embargo, este jueves desde Medellín el comisionado Otty Patiño reiteró que como se desconoce si existe o no el Tren de Aragua –porque autoridades venezolanas señalan que ese grupo ya fue desmantelado– el Gobierno no sabría cómo negociar con ese grupo.

Petro negó extradición a Venezuela de fundador del Tren de Aragua

El pasado 20 de octubre, cuatro días después de que el Tren de Aragua pidiera ser incluido en la paz total, se conoció que el Gobierno colombiano, a través de una Resolución Ejecutiva, negó la solicitud de extradición elevada por Venezuela contra Larry Amaury Álvarez Núñez.

La Corte Suprema de Justicia, mediante pronunciamiento del 10 de septiembre de 2025, emitió concepto desfavorable a la solicitud venezolana tras establecer que el Gobierno de Chile había presentado primero su requerimiento formal de extradición por delitos distintos y, conforme a los tratados internacionales vigentes, la prelación recae sobre el país que realiza primero la solicitud.

