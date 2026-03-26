Estos son los cuatro ejes de la investigación de la Presidencia sobre aviones Hércules

Presidente Petro y su consejo de ministros en minuto de silencio por víctimas del accidente de avión Hércules Foto: CESAR CARRION

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A los despachos del Ministerio de Defensa y la Fuerza Aeroespacial Colombiana llegaron requerimientos de la Presidencia de la República que buscan indagar a fondo cuál es el estado de la flota de aviones Hércules al servicio de la Fuerza Pública. Se trata de una acción en cabeza del secretario de Transparencia, Andrés Idárraga, quien aseguró que está planteando los cuestionamientos tras una orden del presidente Gustavo Petro dada en el más reciente consejo de ministros.

La directriz del mandatario fue investigar cómo se han adquirido estos aviones y cómo se han contratado los mantenimientos de cada aeronave, debido a que muchas de ellas tienen décadas de funcionamiento. El presidente Petro ha sostenido que, detrás del accidente de un Hércules en Puerto Leguízamo, Putumayo, que dejó 66 militares y policías muertos, habría fallas o negligencia por la puesta en funcionamiento de aviones viejos donados por Estados Unidos.

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En la solicitud de información firmada por el secretario Idárraga, se solicita al Ministerio de Defensa y a la FAC un informe detallado del acuerdo bilateral suscrito entre Colombia y Estados Unidos en el año 2018 para la transferencia de tres aviones de ese tipo. De acuerdo con el documento, el informe debe especificar los términos del acuerdo, las condiciones técnicas, la identificación de los funcionarios involucrados en el proceso e incluso la información de la brigada o batallón de cada uno.

En el segundo punto se pide una relación de las intervenciones o mantenimientos y revisiones de los que han sido objeto las tres aeronaves Hércules adquiridas por Colombia. “Deberá indicar precisamente el valor de las mismas, la entidad o la empresa encargada de efectuarlas, metodología utilizada para definir el centro de mantenimiento de los aviones, pruebas de funcionalidad o aeronavegabilidad o similares que se hubieran realizado para cada aeronave”, señala la petición.

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Asimismo, en el documento se pide un reporte de todos los contratos que tengan el objetivo de realizar mantenimientos preventivos o que estén relacionados con otras intervenciones a las aeronaves. La Presidencia solicitó los números de los procesos y los enlaces a una plataforma de contratación en la que se pueda revisar la ejecución y otros detalles. Finalmente, en el cuarto punto, se pide una relación de las auditorías o inspecciones realizadas sobre las aeronaves mencionadas y un informe preciso de las irregularidades que se hayan encontrado.

La Presidencia le dio cinco días al Ministerio de Defensa y a la Fuerza Aeroespacial para que contesten esos cuatro puntos. “Indagaré a fondo. Toda mi solidaridad con las familias de los miembros de la Fuerza Pública y de la Policía Nacional que fallecieron en el trágico accidente del pasado lunes”, aseguró el secretario de Transparencia, Andrés Idárraga.

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