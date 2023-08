Caso Barbosa: Gobierno defiende a Venezuela y habla de saboteo a diálogos con ELN

El alto comisionado para la paz, Danilo Rueda (izq.), el fiscal general, Francisco Barbosa. Foto: Archivo El Espectador

El supuesto plan de la guerrilla del ELN para atentar contra el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, sigue dando de qué hablar. Esta vez el alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, se refirió al hecho y dijo que quedan “dudas e hipótesis que tienden a señalar que hay un saboteo a los avances de paz con el ELN”, con el que se inició un cese al fuego bilateral el pasado 3 de agosto.

Durante una entrevista con Hollman Morris en el informativo de Señal Colombia, Rueda habló del papel de Venezuela en estos hechos, pues en la denuncia de la Fiscalía se asegura que en el vecino país —hoy garante del proceso de paz— se habría llevado a cabo una reunión de cinco comandantes guerrilleros para planear el atentado a Barbosa.

“Podemos afirmar que el gobierno de Venezuela ha sido transparente y ha cumplido cabalmente sus responsabilidades. Volver a ofender a Venezuela como parte de un escenario de atentar contra los colombianos es una afirmación que carece de veracidad, según lo que nosotros hemos observado”, dijo Rueda.

El miércoles, luego de que se conoció la denuncia de la Fiscalía sobre el supuesto plan contra Barbosa, el comisionado manifestó su rechazo a cualquier hecho de esta naturaleza.

“Confiamos en una investigación eficaz por parte de las autoridades competentes que permitan el pronto esclarecimiento de este presunto plan de asesinato y de las hipótesis que han circulado. Reconocemos las actuaciones en derecho del Fiscal General de la Nación de cara al proceso de diálogo de paz con el ELN y a los procesos que se adelantan con otros grupos armados”, se lee en el comunicado de la oficina de Rueda.

Otro de los altos funcionarios del Estado que cuestionó la denuncia fue el canciller Álvaro Leyva, quien manifestó que hay que buscar confirmar o descartar la información que obtuvo la Fiscalía, pues los hechos pueden constituirse como “una bomba” para afectar el proceso de paz.

¿Qué ha dicho la delegación del ELN y la del Gobierno?

Desde que se conoció la denuncia del ente acusador, la delegación de paz del ELN la calificó como falsa. “Es falsa la noticia que ha entregado el fiscal Barbosa. Con ella intenta un sabotaje al proceso de diálogo que se está desarrollando entre el Gobierno y el ELN”, manifestó la delegación en un comunicado pocas horas después de que la Fiscalía emitiera esa información.

Lo mismo hizo este jueves el Comando Central (COCE) de esa guerrilla, máximo órgano de dirección del grupo armado que dijo que era “estrategia mediática” para “generar dudas” sobre el proceso de paz que lleva actualmente el Gobierno con esa guerrilla. “Dicha noticia es parte de la estrategia mediática que tiene como propósito crear confusión en la opinión nacional e internacional para restarle credibilidad y generar dudas sobre el ELN, referidas al cumplimiento del cese al fuego bilateral acordado con el Gobierno”.

Ese comando también negó algún plan para atentar contra la vida de la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, y contra el general (r) Eduardo Zapateiro, excomandante del Ejército.

Así mismo, el miércoles los negociadores del Gobierno afirmaron que no tuvieron información del presunto atentado, pese a que el mismo día que la Fiscalía dio a conocer el comunicado, habían estado en la Junta de Inteligencia Conjunta. “(Otty) estuvo reunido con la Junta de Inteligencia y no hubo ninguna información sobre algún presunto atentado contra el Fiscal y ese no es un hecho menor (...) Creo que no está clara la naturaleza de la información, que en todo caso no es un informe de inteligencia”, afirmó el senador y miembro de la delegación de Gobierno, Iván Cepeda.

Por ahora, según aseguró el comisionado de Paz, se siguen adelantando las verificaciones sobre estos hechos, y se espera que la Fiscalía profundice en hipótesis de investigación judicial. Además, el Mecanismo de Monitoreo y Verificación del cese al fuego bilateral con el ELN continúa revisando el hecho.