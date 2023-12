La proyección de ‘Matarife’, presunto acoso laboral y otras polémicas del CNMH

María Gaitán Valencia, directora Centro Nacional de Memoria Histórica. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

La proyección del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) de la serie web ‘Matarife’, creada por el abogado Daniel Mendoza y que expone supuestas denuncias en contra del expresidente Álvaro Uribe, se suma a otras polémicas que se han dado alrededor de esa entidad, que está bajo la dirección de María Gaitán Valencia.

Gaitán, nieta del prócer liberal Jorge Eliécer Gaitán, se posesionó como directora del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) en noviembre de 2022. Unos meses después se conocieron algunas denuncias sobre su administración. Distintas investigaciones de Colombia+20 han evidenciado algunos problemans en el CNMH, como denuncias de presunto acoso laboral y persecución sindical o sobre que la directora busca encausar distintos esfuerzos del Centro en enaltecer el legado de su abuelo.

El reciente revolcón que generó la aprobación del CNMH para proyectar el próximo 20 de diciembre, en el centro de Bogotá, la película “Matarife” del activista y abogado Daniel Mendoza Leal -proyecto audiovisual calificado por la Corte Constitucional como irresponsable y falto de rigor periodístico para inculpar al expresidente Álvaro Uribe Vélez en la comisión de crímenes de lesa humanidad- es tan sólo uno de los varios casos que han puesto a Gaitán en posiciones incómodas y difíciles de justificar.

“El ejercicio de la libertad de información y de prensa llevado por el señor Mendoza Leal en este caso fue incompatible con la función social que los periodistas tienen en las sociedades democráticas, por lo que la intervención del juez constitucional se torna imperiosa para reestablecer los derechos del señor Uribe Vélez que fueron violados y proteger el derecho de la ciudadanía a recibir información veraz e imparcial”, dijo la sentencia de la Corte Constitucional, que obligó a Mendoza a rectificar.

El domingo 17 de diciembre, una publicación en redes sociales invitaba a la proyección de la película “Matarife”, en el Centro Cultural Gabriel García Márquez, a las 5:00 p.m. del miércoles 20 de diciembre. Organizaciones sociales, periodistas y políticos cuestionaron el aval del Centro para mostrar un trabajo cuestionado por su ética y rigurosidad de parte de la Corte Constitucional.

A pesar de que la publicación invitando a la proyección de la película no tenía referencias de ser algo interno del CNHM, en diálogo con “Blu Radio”, Jorge Aguilera, asesor de comunicaciones del Centro, dijo que se trataba de función privada, pero que tiene invitaciones públicas para asistir desde las redes sociales de varios involucrados.

“Primero hay que aclarar que es una convocatoria interna y privada para analizar el documento; es decir, no es un tema público, que puede servir como un enfoque archivístico, tema de discusión, pero parte del servicio de Memoria Histórica es reunir documentos, analizarlos y saber si tienen el soporte para hacer archivo de memoria”, agregó Aguilera.

A inicios de este mes, Mendoza publicó en su canal de YouTube una entrevista con María Gaitán Valencia, directora del CNMH bajo el título: “¡Atacan a la nieta de Gaitán! Entrevista con María. Directora Centro Nacional de Memoria Histórica”. En ese video, se hace referencia a las denuncias publicadas por El Espectador, que Gaitán calificó como calumnias.

¿Relatos censurados de militares y policías?

Antes de renunciar a su cargo en julio de 2022, el exdirector del Centro Nacional de Memoria Histórica, Darío Acevedo, dejó listo y publicado el documento “Nuestra memoria”, recopilador de miles de relatos de miembros de fuerza pública que fueron víctimas de distintos crímenes durante el conflicto armado colombiano. Ese trabajo quedó recogido en un micrositio de la página web del CNMH y según denuncias del 6 de diciembre de 2022, voceros de policías y militares involucrados en esos casos dijeron que ese trabajo “fue dado de baja” y despublicado.

“Nosotros no somos unas víctimas inventadas, ni libreteadas, como dice el CNMH en ese comunicado. Según ellos la fuerza pública nos libretea y es una estrategia de difusión para visibilizar a sus víctimas, pero eso no es así”, le comentaron a El Espectador.

Dos días después, desde la dirección del CNMH se defendieron y dijeron que no habían despublicado ningún micrositio, sino que en un rediseño digital de la página hubo una baja temporal de algunos documentos y archivos multimedia, entre ellos, el de “Nuestra memoria”.

Memoria histórica selectiva

A mediados de mayo de 2023, Colombia+20 publicó un reportaje en el que se recopilaron varios testimonios de acusaciones y extrabajadores del CNMH que alegaron que para ese momento, la directora Gaitán había apuntado internamente a visibilizar a su propia familia y con el fin de usar recursos investigativos para centrarse en el legado de Jorge Eliécer Gaitán. Agregando cuestiones como que Gaitán se haya negado a incluir conclusiones del Informe Final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad en el guion del Museo de la Memoria o que se haya empecinado en querer mostrar sin mayor sustento o rigurosidad histórica que el conflicto armado arrancó con el asesinato de su abuelo.

Según le contaron a este diario, “María ha centrado el alcance de la entidad en todo lo que tiene que ver con (Jorge Eliécer) Gaitán, con su mamá (Gloria Gaitán) o con la familia gaitanista. Ya teníamos indicios en sus primeros meses como directora, pero lo que ocurrió el 9 de abril lo hizo más evidente”.

Lo que sucedió en el Día Nacional por la Memoria y Solidaridad de las Víctimas -en 2023- engrosó las denuncias. Otro antiguo trabajador del Centro dijo que en esa jornada del 9 de abril “se suponía que iba a haber algo sobre Gaitán por los 75 años, pero nunca que el Centro Nacional de Memoria Histórica iba a quedar completamente enganchado y centrado en ese tema. Muchas organizaciones nos hicieron saber que se sintieron utilizadas en ese evento”.

Acontecimiento que además tuvo rubros altísimos, también materia de desconcierto para personas cercanas al CNMH. Si bien María Gaitán aseguró que en esas jornadas de conmemoración -del 9 al 12 de abril de 2023- la financiación corrió por los bolsillos de su familia, este diario comprobó que un informe de gastos muestra que de esos $290 millones, poco más de $232 millones se emplearon en el evento en Bogotá. En algunos de esos puntos también hubo actividades en torno a Gaitán como la “proyección de un video de 14 minutos sobre El Bogotazo” en Cúcuta, una “acción de armonización alrededor del busto de Jorge Eliécer Gaitán ubicado en la avenida con el fin de recuperar el nombre dado a este espacio” en Medellín, y una ponencia sobre Gaitán en la plaza principal Benkos Biohó en San Basilio de Palenque.

En entrevista con Colombia+20, Gaitán Valencia negó que esa conmemoración fuera e torno a su abuelo y desestimó que su madre, Gloria Gaitán, haya intervenido en la agenda de esos días de realización.

Denuncias por acoso laboral

Luego de semanas de entrevistas y recolección de testimonios, Colombia+20 publicó el pasado mes de noviembre una investigación que mostró quejas del sindicato del CNMH, instancia que elevó hasta el Ministerio de Trabajo y la Procuraduría por presuntos casos de persecución sindical y acoso laboral.

Desde mayo de 2023 había rumores sobre esas situaciones, pero pasados los meses, los testimonios de al menos cuatro extrabajadores del CNMH que relataron insultos, gritos, descalificación y actos de hostigamiento, incluso uno de ellos de violencia física, por parte de la directora. Las acusaciones se hicieron en mayo de manera anónima por temor a represalias, pues, aunque varias de esas personas ya no trabajan en el CNMH, están en entidades del mismo sector.

Los reclamos que llegaron hasta el Ministerio Público no era exclusivamente hacia Gaitán Valencia. Según fuentes de la Procuraduría, el documento fue presentado por la asociación sindical, y en él también se incluye a Ana María Trujillo, directora administrativa y financiera del CNMH, mano derecha de la directora.

Las quejas hacia Gaitán por acoso laboral llegaron desde la junta directiva del sindicato del Centro. Zaira Rodríguez, ex funcionaria del CNMH, pero secretaria de la junta activa del sindicato, dio uno de las referencias más contundentes: “Yo empecé a sentirme desmotivada y perdí la confianza en mi trabajo. Luego de que esta situación afectara mi salud mental, empecé a notar afectaciones físicas. Me dolía la espalda, me daba taquicardia, sentía miedo e inseguridad constante. Y en el núcleo familiar y personal, también cambió todo. Dejé de socializar con mis amigos. Dejé de hacer muchas actividades que hacían parte de mi vida cotidiana”.

De lo que más preocupó en la recolección de testimonios fue que todas las personas entrevistadas para ese reportaje indicaron que hay un patrón en el comportamiento de Gaitán y que el trato hacia los empleados depende de si están o no de acuerdo con sus decisiones. Con el agravante de que el CNMH no cuenta con políticas preventivas o tratantes de acoso.

Evidencia marcada en los procesos de evaluación de desempeño de los períodos de prueba, que según las denuncias del sindicato -por persecución sindical- apuntaban a que Gaitán se rige por personalismos, más que por equilibrio y ética profesional. De hecho, al menos tres personas del sindicato tuvieron que pedir revisión en sus evaluaciones porque consideraron que se estaban haciendo valoraciones subjetivas o que no se tuvieran en cuenta todas las pruebas presentadas como sustentación de su trabajo.