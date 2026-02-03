Con fotos y videos de erradicación en Nariño, Petro intentó defender su gestión ante Trump

La reunión entre Trump y su homólogo Petro, se desarrolló a puerta cerrada y sin acceso a la prensa. Foto: EFE - @infopresidencia

La lucha contra el narcotráfico ha estado en el centro de las diferencias entre los presidentes Donald Trump y Gustavo Petro durante los últimos meses.

Este 3 de febrero, durante el encuentro en Washington de ambos mandatarios—tras meses de tensiones bilaterales por la política antidrogas y otros asuntos regionales—, el presidente colombiano aprovechó la reunión para mostrarle a Trump algunas fotos y videos de sustitución voluntaria de cultivos, y así insistir en que esa estrategia funciona mejor que la erradicación forzada.

Las imágenes que presentó corresponden a Nariño, uno de los enclaves cocaleros de Colombia donde el Gobierno Petro adelanta procesos de negociación con dos grupos armados: Comuneros del Sur y Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano.

Para 2023, ese departamento registraba el 26% de la coca nacional con más de 64.989,81 hectáreas, según el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI).

“Le mostré los vídeos de cómo los campesinos, por miles —y aquí está la responsable del programa, Gloria (Miranda), que puede presentarse— arrancan ellos mismos, de raíz, la hoja de coca. Esa es la manera más eficaz de erradicarla. Lo demás son mentiras: cae un veneno sobre las hojas, no elimina la vegetación, mata la especie y vuelve a crecer más productiva. Esto es experiencia que en Colombia tenemos a nivel altísimo”, contó Petro durante la rueda de prensa tras la reunión.

Fuentes le aseguraron a este diario que esas fotos hacen parte de un informe que el Ministerio de Justicia envió hace unos días a Estados Unidos, con el objetivo de mostrar que las cifras de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) –que ubican la producción potencial de cocaína de Colombia en un récord histórico y que llevaron a la descertificación del país en la lucha antidrogas– son erróneas.

El mandatario ya había dado señales de que este sería un tema central. Esta mañana, antes de la reunión, Petro publicó el video en su cuenta de X: “Así erradicamos de manera efectiva y permanente los cultivos de hoja de Coca en la frontera con Ecuador. Es el campesino mismo el que con su voluntad propia decide liberarse con nuestra ayuda. Este es el camino. Que se frenen los violentos que quieren un genocidio en el sur”, decía el mensaje que acompañaba las imágenes.

Así erradicamos de manera efectiva y permanente los cultivos de hoja de Coca en la frontera con Ecuador.



Es el campesino mismo el que con su voluntad propia decide liberarse con nuestra ayuda. Este es el camino. Que se frenen los violentos que quieren un genocidio en el sur. pic.twitter.com/wMYvMrz5vb — Gustavo Petro (@petrogustavo) February 3, 2026

Durante la rueda de prensa, el mandatario también insistió en su hipótesis de que los principales líderes narcotraficantes están fuera del país: “La primera línea del narcotráfico vive en Dúbai y en Miami. Le pasé los nombres a los Estados Unidos. Son los capos de capos, su capital está fuera de Colombia y hay que perseguirlos conjuntamente a través de una articulación de inteligencia con muchos sectores del mundo”, dijo acerca de los grandes líderes del narcotráfico a nivel mundial.

“Se lo dije al presidente Trump: si usted quiere un aliado en la lucha contra el narcotráfico, es contra los capos de los capos”, señaló, resaltando los resultados del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos.

No es la primera vez que Petro defiende su política de sustitución de cultivos en una conversación con Trump. El pasado 7 de enero, tras la llamada telefónica con el mandatario estadounidense, Petro afirmó en la Plaza de Bolívar que la sustitución voluntaria de cultivos ha frenado su crecimiento de manera más efectiva que la erradicación con glifosato.

“Le hablé (a Trump) de los resultados y le dije lo más importante: la sustitución de cultivos voluntaria da más éxito y por eso detuvimos el crecimiento de cultivos que la sustitución forzada con glifosato”, señaló entonces el presidente.

Trump ha vinculado la estrategia de negociaciones con grupos armados, en el marco de la paz total, con el aumento de los cultivos ilícitos, cuestionando la política antidrogas de Petro.

Tras la reunión en Washington, se espera determinar si el encuentro entre ambos mandatarios ayudó a acercar posiciones y a disminuir las tensiones en torno a la lucha contra los cultivos ilícitos.

El mensaje de Petro a Araña

Mientras tanto, el presidente colombiano sigue endureciendo su discurso frente a los grupos armados.

Durante la rueda de prensa Petro advirtió que Geovany Rojas, conocido como Araña y jefe de los Comandos de Frontera, podría terminar en una cárcel de Estados Unidos si no cumple la promesa de erradicar cultivos de hoja de coca antes de marzo, en medio del proceso de extradición que enfrenta por narcotráfico.

Aunque no mencionó nombres, el mandatario hizo referencia a un grupo armado que se comprometió a erradicar 30.000 hectáreas de coca en Nariño y Putumayo. Ese fue un acuerdo que el Gobierno pactó en abril del año pasado con Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), un grupo opera en Caquetá, Putumayo, Amazonas, Nariño y Cauca.

Petro ya le había dado un ultimátum a Rojas. “El señor alias “Araña” tiene 10 días para demostrar que el compromiso de erradicar 15.000 hectáreas de cultivos de hoja de Coca en el Putumayo, se cumple", escribió en su cuenta de X el pasado 1 de febero.

