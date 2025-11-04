Rodrigo Londoño pide a Petro acudir ante ONU para mantener verificación de sanciones de la JEP

Rodrigo Londoño y Gustavo Petro. Foto: Archivo

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En una carta dirigida al presidente Gustavo Petro, Rodrigo Londoño, conocido en la guerra como Timochenko y el último excomandante de las FARC, expresó su preocupación por la reciente decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de excluir del mandato de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia la supervisión de las sanciones propias de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y del capítulo étnico del Acuerdo.

Londoño, hoy presidente del partido Comunes que nació tras la firma del Acuerdo de Paz, calificó como un “momento crucial” la fase actual de la JEP, que ha entrado en la etapa sancionatoria, e insistió en la necesidad de mantener una instancia internacional que certifique el cumplimiento de las sanciones propias.

“Lamentamos que el componente de justicia para la paz y el capítulo étnico ya no serán verificados por la Misión, precisamente en momentos en que la JEP ha entrado en la etapa sancionatoria y su aplicación requiere de una autoridad y mecanismo internacional que verifique su cumplimiento”, señala la misiva publicada en su cuenta de X.

Prte @petrogustavo acudo a usted como representante de una de las altas partes contratantes del Acuerdo Final de Paz entre las FARC-EP y el Estado Colombiano



Urge solicitar al Secretario General y a la Presidencia del Consejo de Seguridad una adición al mandato de @MisionONUCol. pic.twitter.com/TBvYB2YFxK — Rodrigo Londoño (@TimoComunes) November 3, 2025

El líder político propuso al mandatario elevar una solicitud conjunta ante el Secretario General de la ONU y la presidencia del Consejo de Seguridad “para producir una adición al mandato de la Misión de Verificación en Colombia”, que permita restablecer la verificación de las sanciones impuestas por la JEP.

Según Londoño, este componente es “fundamental para el éxito de un Acuerdo considerado hito mundial y ejemplo de resolución pacífica de conflictos”.

La resolución aprobada por el Consejo de Seguridad de la ONU el pasado 31 de octubre ratificó el compromiso internacional con la paz de Colombia, pero modificó el mandato de la Misión tras la presión de Estados Unidos -según confirmaron varios delegados de los otros países en el Consejo-, que advirtió que vetaría la extensión si se mantenían ambas tareas.

Durante su discurso, Estados Unidos criticó lo que considera una sobrecarga de actividades por parte de la Misión de Verificación y dijo se había alejado de su objetivo original de verificar el proceso de desmovilización de las FARC.

“Agradecemos los esfuerzos de los redactores del texto por reducir el mandato de la misión de verificación en Colombia, que se había excedido de su alcance original. Y al volver a centrarse la Misión de Verificación en Colombia en su función fundamental, a saber, la de verificar la desmovilización de las FARC”, señaló el representante.

También subrayó el compromiso de su país con la paz y la seguridad en Colombia, pero expresó una fuerte crítica a los procesos de paz total del presidente Gustavo Petro.

“Seguimos albergando reservas considerables en cuanto al proceso de paz en Colombia. Entre otras, el empeoramiento de la situación de seguridad el riesgo de impunidad para los terroristas y narcotraficantes, especialmente las prioridades políticas del presidente Petro en lo que se refiere a la paz y la seguridad, tanto dentro de Colombia como en la región y en el mundo entero, que son irresponsables y fuera de lugar y que han contribuido a una mayor inestabilidad de violencia en Colombia. Por ello, no estamos en condiciones de refrendar esta resolución", dijo.

Londoño concluye su carta reafirmando su disposición al diálogo directo con el presidente Petro para concertar una estrategia conjunta que garantice “el aliento y el apoyo internacional” al proceso de paz.

✉️ Si le interesan los temas de paz, conflicto y derechos humanos o tiene información que quiera compartirnos, puede escribirnos a: cmorales@elespectador.com o aosorio@elespectador.com.