“No son las treguas las que garantizan la tranquilidad en Buenaventura”: Gobierno

Fabio Cardozo, jefe de la delegación de Gobierno de la mesa de paz urbana en Buenaventura. Foto: Archivo Particular

Este jueves se conoció que la tregua entre Los Shottas y Espartanos, las dos principales bandas criminales de Buenaventura, llegó a su fin tras 19 meses de implementación.

El miércoles 5 de febrero era el último plazo para renovar esa medida, cuya última renovación ocurrió el pasado noviembre.

Este hecho no solo pone en jaque uno de los tres procesos de paz urbana que lleva el Gobierno de Gustavo Petro en su política de paz total, sino que también abre varias dudas sobre la situación de seguridad del puerto. Hace unos días, este diario dio a conocer denuncias de la población sobre hombres armados “patrullando” las calles del puerto. De acuerdo con cifras oficiales, en enero de este año hubo 14 homicidios en Buenaventura. Además, también se han denunciado hostigamientos a la población.

Fabio Cardozo, jefe de la delegación de Gobierno en este diálogo, habló con Colombia+20, sobre el fin de la tregua y admitió que al menos hace dos semanas estaba roto ese acuerdo.

¿De qué manera impacta en la mesa el comunicado de Los Shottas sobre la ruptura de la tregua?

Hay una suspensión de la tregua de los armados en este momento que se ha traducido en una ola de violencia en Buenaventura en los últimos 15 días. Este es un comunicado que abre una puerta y que es importante si creemos que la tregua es una contribución para el proceso que estamos adelantando. Esto genera condiciones favorables para avanzar.

Dado que no se han puesto de acuerdo con las estructuras, eso es una tregua entre ellos, uno de los dos actores toma la decisión de proponernos adelantar un cese de hostilidades y pactarlo con nosotros. En ese caso sí tiene validez que nosotros construyamos un instrumento de seguimiento para el cumplimiento por parte de ellos del cese de hostilidades.

De alguna manera interpela al otro lado para hacer lo propio. Tengo pendiente una conversación con ellos y vamos a valorar porque también en la última conversación con la jefatura de esta estructura criminal señaló que estaban dispuestos a acordar y que se comprometían a no afectar a los civiles y que no iban a castigar más a la población civil.

Espero que ese compromiso se honre y si no hay tregua, entonces que haya compromisos con el Gobierno en el sentido de levantar el castigo a las comunidades. También mantienen la voluntad de mantenerse en la mesa y avanzar en el espacio de diálogo.

¿Cuál es la postura de la banda Los Espartanos tras la ruptura de la tregua con Shottas?

El grupo Espartano, que todavía no se ha pronunciado, también se comprometió a través de su máximo jefe en asumir la agenda que es la estrategia de paz del Gobierno y que consiste en promover cultura de paz y reducción de violencias.

El jefe de los Espartanos, también ha dicho que está dispuesto a participar directamente en la mesa de conversaciones. Ese es un asunto que estamos valorando jurídicamente para darle tránsito.

Es una realidad paradójica y es que efectivamente hay una violencia desatada, pero por el otro lado hay avances importantes en la mesa, o por lo menos en la voluntad de seguir adelante con el Gobierno.

Si se llegan a dar enfrentamientos, ¿se van a acordar algunos mínimos humanitarios en la mesa?

Eso ha existido siempre. Cada uno defiende el territorio que controla. Este tipo de circunstancias, pues yo no las voy a animar porque eso tiene que desaparecer. Es decir, el que tiene que tener el copamiento territorial, el que tiene que tener el ejercicio de la potestad pública es el Estado. No voy a hacer acuerdos sobre esa base porque no vamos a despedazar Buenaventura y entregar, como de facto parece ocurrir, un pedazo para el uno y otro pedazo para las bandas criminales. Es el Estado el que tiene que obrar con su majestad en el conjunto del territorio y es el Estado el que tiene que garantizar el ejercicio de los derechos de las personas.

No son ningunas treguas las que tienen que garantizar la tranquilidad en Buenaventura, es la presencia del Estado.

¿Se podría pactar un cese al fuego unilateral con cada una de las bandas criminales?

Desde mi punto de vista es mucho más importante. Ese alto el fuego no solamente tendría como objeto, desde luego, que no haya enfrentamientos, que no haya violencia ejercida sobre las comunidades, sino sobre todo nos facilita una ruta para avanzar en la estrategia de paz propuesta que conduce al desmonte de las bandas criminales. Es decir, desescalamiento de violencias, transformación territorial y desmonte en las estructuras criminales.

¿Qué sabe sobre la denuncia de hombres armados “patrullando” las calles de Buenaventura?

Eso corresponde, es el actuar, directamente, de las bandas criminales.

*Esta pieza periodística hace parte de la iniciativa “Comunidades que Transforman” de El Espectador, el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ por su sigla en inglés) y la Embajada de la Unión Europea. Esta es una alianza para producir contenidos que narran los esfuerzos de las organizaciones comunitarias, las autoridades y el sector privado en la construcción de paz.

