SOS Cauca: comunidades se unen en una velatón por la paz este 7 de diciembre

El pasado junio también se realizó en Cauca una velatón por la paz. Foto: Gobernación del Cauca

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El clamor es colectivo. Este 7 de diciembre, las comunidades del Cauca convocaron a la jornada “Día Blanco por la Paz del Cauca”, para lanzar una alerta y exigir protección de la vida frente al recrudecimiento de la violencia en el departamento.

En cerca de 20 municipios, cientos de personas formarán con sus cuerpos las letras “SOS Cauca”, una imagen que busca transmitir un pedido contundente de auxilio.

“Hay momentos en la vida en que necesitamos gritar, pedir auxilio, decir socorro”, señaló el arzobispo de Popayán, monseñor Omar Sánchez Cubillos, sobre el motivo del encuentro -que reúne a cabildos indígenas, consejos comunitarios afrodescendientes, parroquias, organizaciones sociales, juntas de acción comunal y colectivos culturales-.

La violencia sigue marcando la realidad de la región. Este 6 de diciembre, un ataque con una moto cargada de explosivos en el municipio de Balboa dejó varias personas heridas, incluida una menor de edad. Aunque todavía no se ha confirmado quién estuvo detrás del hecho, las autoridades apuntan preliminarmente al frente Carlos Patiño, de la disidencia Estado Mayor Central (EMC), al mando de Iván Mordisco.

El presidente gustavo Petro se refirió el hecho y dijo en su cuenta de X que acusaría a Mordisco ante la Corte Penal Internacional. “Está lista la acusación a Iván Mordisco para ser juzgado en la Corte Penal Internacional y ampliaremos esta acusación a los jefes de los frentes de Iván Mordisco en el Cauca”, dice el tuit.

Siete heridos civiles en Balboa, Cauca, frente a la cooperativa de caficultores, pequeños campesinos de la región asociados, es una acción que se llama TERRORISMO. Y como sus autores se dedican es a cuidar al narcotráfico de cocaína, se llama, y aquí si Trump tiene razón:… pic.twitter.com/pkYAJfyit4 — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 7, 2025

Este episodio se enmarca en un panorama más amplio. Em el último año, según la Defensoría del Pueblo, se registraron 18 masacres y más de 800 homicidios, principalmente contra líderes comunales, defensores de derechos humanos e integrantes de pueblos indígenas.

El Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) ha intentado resistir esta violencia.

Para este Día de las Velitas, se suman a este grito comunitario por la paz. “Llamamos a todos los grupos armados para que no se genere violencia en los territorios y podamos avanzar, como teníamos hace muchos años atrás, hacia la paz total en nuestro territorio”, señaló un líder indígena del territorio en un video difundido en redes sociales.

🚨¡Urgente llamado al pueblo caucano!

Desde el Macizo Colombiano, hacemos un llamado urgente a toda la comunidad del Cauca para apoyar el Día Blanco por la Paz este 7 de diciembre.



🕯️Encendamos una luz por la vida, la paz y nuestros territorios, es momento de unirnos como pueblo pic.twitter.com/yqyN1728cb — Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) (@CRIC_Cauca) December 7, 2025

Tras conocerse el hecho violento de las últimas horas, la defensora del Pueblo, Iris Marín, reiteró el llamado de las comunidades. “Hacemos un llamado urgente a los grupos armados ilegales que hacen presencia en el territorio para que abandonen las economías que dañan a la población y a la naturaleza, cesen el uso de la violencia y permitan que el pueblo caucano ejerza plenamente su derecho a la paz”.

✉️ Si le interesan los temas de paz, conflicto y derechos humanos o tiene información que quiera compartirnos, puede escribirnos a: cmorales@elespectador.com, nortega@elespectador.com o aosorio@elespectador.com.