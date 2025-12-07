Logo El Espectador
Colombia + 20
Paz y Memoria

SOS Cauca: comunidades se unen en una velatón por la paz este 7 de diciembre

Este Día de las Velitas, cabildos indígenas, consejos comunitarios, parroquias, organizaciones sociales y colectivos se unen para visibilizar la violencia que afecta al Cauca. Hace unas horas, se conoció un ataque con explosivos en Balboa que dejó una menor de edad y varios adultos heridos.

Redacción Colombia +20
07 de diciembre de 2025 - 05:20 p. m.
El pasado junio también se realizó en Cauca una velatón por la paz.
Foto: Gobernación del Cauca
El clamor es colectivo. Este 7 de diciembre, las comunidades del Cauca convocaron a la jornada “Día Blanco por la Paz del Cauca”, para lanzar una alerta y exigir protección de la vida frente al recrudecimiento de la violencia en el departamento.

En cerca de 20 municipios, cientos de personas formarán con sus cuerpos las letras “SOS Cauca”, una imagen que busca transmitir un pedido contundente de auxilio.

“Hay momentos en la vida en que necesitamos gritar, pedir auxilio, decir socorro”, señaló el arzobispo de Popayán, monseñor Omar Sánchez Cubillos, sobre el motivo del encuentro -que reúne a cabildos indígenas, consejos comunitarios afrodescendientes, parroquias, organizaciones sociales, juntas de acción comunal y colectivos culturales-.

La violencia sigue marcando la realidad de la región. Este 6 de diciembre, un ataque con una moto cargada de explosivos en el municipio de Balboa dejó varias personas heridas, incluida una menor de edad. Aunque todavía no se ha confirmado quién estuvo detrás del hecho, las autoridades apuntan preliminarmente al frente Carlos Patiño, de la disidencia Estado Mayor Central (EMC), al mando de Iván Mordisco.

El presidente gustavo Petro se refirió el hecho y dijo en su cuenta de X que acusaría a Mordisco ante la Corte Penal Internacional. “Está lista la acusación a Iván Mordisco para ser juzgado en la Corte Penal Internacional y ampliaremos esta acusación a los jefes de los frentes de Iván Mordisco en el Cauca”, dice el tuit.

Este episodio se enmarca en un panorama más amplio. Em el último año, según la Defensoría del Pueblo, se registraron 18 masacres y más de 800 homicidios, principalmente contra líderes comunales, defensores de derechos humanos e integrantes de pueblos indígenas.

El Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) ha intentado resistir esta violencia.

Para este Día de las Velitas, se suman a este grito comunitario por la paz. “Llamamos a todos los grupos armados para que no se genere violencia en los territorios y podamos avanzar, como teníamos hace muchos años atrás, hacia la paz total en nuestro territorio”, señaló un líder indígena del territorio en un video difundido en redes sociales.

Tras conocerse el hecho violento de las últimas horas, la defensora del Pueblo, Iris Marín, reiteró el llamado de las comunidades. “Hacemos un llamado urgente a los grupos armados ilegales que hacen presencia en el territorio para que abandonen las economías que dañan a la población y a la naturaleza, cesen el uso de la violencia y permitan que el pueblo caucano ejerza plenamente su derecho a la paz”.

✉️ Si le interesan los temas de paz, conflicto y derechos humanos o tiene información que quiera compartirnos, puede escribirnos a: cmorales@elespectador.com, nortega@elespectador.com o aosorio@elespectador.com.

Iliana(21165)Hace 46 minutos
Me uno a esta celebración de la Luz, que es nuestra tradición, y asi hacer parte de la comunidad para pedir paz, y que nuestros pueblos que mas sufren, les sea devuelta su vida normal. Gente luchadora, productora y que aporta mucho a la vida Nacional.
