“Vamos a mirar correctivos para no volver a tener decisiones unilaterales”: Eln

Los videos fueron difundidos por el medio de comunicación oficial del Eln. Foto: El Espectador

Este sábado se conocieron dos videos en los aparecen Pablo Beltrán, jefe negociador del Eln con el Gobierno colombiano, y Silvana Guerrero, miembro de la delegación de esa guerrilla ante esa mesa de diálogo y de quien no se conocía declaraciones públicas desde que se sentó a negociar la paz en Caracas a finales del año pasado.

Aunque se desconoce la fecha de la realización de las grabaciones, producidos por el sitio web Infórmate+, ambas fueron publicadas en su página web este sábado y las respuestas de Beltrán y Guerrero responden a la coyuntura nacional pues abordan temas sobre cómo lograr desde su perspectiva un cese al fuego pactado o cómo proyectan las conversaciones venideras del segundo ciclo de diálogos en México.

Beltrán reiteró lo que ya había dicho la delegación negociadora de la guerrilla: que el hecho de que el presidente Gustavo Petro haya anunciado en vísperas de la celebración de Año Nuevo un cese multilateral, que no fue pactado con el Eln en la mesa, fue motivo para poner a las negociaciones de paz en alto riesgo.

Sobre ello, el miembro del Eln que lo entrevista le pregunta con qué preocupaciones va la delegación de esa guerrilla al segundo ciclo de los diálogos. Beltrán dice: “Cuando el Gobierno saca de forma unilateral decisiones que tienen que ver con nosotros, sin tenernos en cuenta, quiere decir que son decisiones inválidas. Entonces una preocupación que llevamos es esa situación, esa actuación unilateral de presentar decisiones acordadas por una parte como si fueran de dos partes, esa es una costumbre nociva para el proceso de diálogo y la vamos a examinar con ellos y vamos a mirar correctivos. Mientras esos correctivos no existan y no haya compromisos mutuos de que esto no vuelva a suceder, la mesa va a tener una crisis sin resolver”, dijo Beltrán.

De acuerdo con Beltrán, su grupo armado jamás ha perdido voluntad de negociar y siempre han cumplido con lo pactado. “Hemos dicho que queremos un cese, pero ese cese y sus características deben ser un proceso negociado en la mesa. Hecho ese acuerdo, entrará a operar el cese, porque el Eln cumple lo que acuerda”, añadió.

Sobre qué significa un cese al fuego para esa guerrilla, Beltrán dijo: “Aspiramos que en este gobierno podemos hacer un buen acuerdo y que ambos cumplamos”.

Otro punto que trató el jefe guerrillero fue su noción sobre la seguridad territorial para poder negociar sin mayores obstáculos la paz con el Estado colombiano. Siguiendo sus palabras, en Colombia es necesario que “cambie la doctrina de seguridad” para mitigar el asesinato de líderes y lideresas sociales, que según Beltrán se deben al accionar de “multinacionales y agronegocios que quieren muchos territorios para sus proyectos sin pedir consultas previas a las comunidades. Esos grandes poderes en vez de llegar a consensos eligen el camino de exterminar”.

“Avanzar en acciones humanitarias”

Luz Amanda Pallares, conocida en la guerra como Silvana Guerrero, es quizás una de las negociadoras del Eln con más experiencia en diálogos de paz con el Gobierno Nacional y es reconocida desde 2017 por tratar temas de género dentro de la guerrilla. Estuvo presente en los diálogos de Quito y La Habana, que si bien no tuvieron éxito en la práctica, dejaron bases para lo que son hoy puntos básicos que exige esta guerrilla en la mesa.

En el video -la primera declaración de Guerrero desde que iniciaron estos diálogos-, la negociadora dijo que la base es y seguirá siendo “construir sobre lo construido” y que más allá de que está toda la voluntad de que los diálogos prosperen, están listos para todos los escenarios posibles.

A su vez, Guerrero fue enfática en que para ellos va a ser clave realizar ajustes a la agenda ya pactada y “avanzar en acciones humanitarias como llevar alivios a la población privada de la libertad” y a sus compañeros de filas, referidos por ella como “presos políticos del Eln”.

Guerrero es investigada por la Fiscalía por su presunta participación en el atentado del Eln a la Escuela de Cadetes General Santander de la Policía en 2019, acto terrorista que dejó un saldo de 22 jóvenes uniformados muertos y que desencadenó en la suspensión de los diálogos de paz con el Eln en ese momento. Esas investigaciones y la orden de captura que le siguió por ese hecho fueron sus pendidas a raíz del inicio de la mesa de negociaciones con el Gobierno Nacional el 21 de noviembre de 2022.

Gobierno y el Eln se encontrarán el martes en Caracas

Aunque el video habla del segundo ciclo de negociaciones que está presupuestado que será en México, el viernes se conoció que habrá en encuentro previo el próximo 17 de enero en Caracas, Venezuela, donde se hizo el primer ciclo.

Sin duda será un día crucial para las negociaciones entre el Estado y el Eln. Ese día se reunirán sin agenda definida ambas partes para tratar de superar justamente el impase generado por el anuncio presidencial de un acuerdo sobre cese al fuego bilateral, que la guerrilla rechazó porque no se negoció en la mesa, y ajustar los protocolos para que no se vuelva a repetir una situación similar.

De todas maneras, el tema ya estaba en discusión y ha sido una constante solicitud del Eln, reiterada el pasado 19 de diciembre, cuando esta guerrilla declaró un cese al fuego unilateral por el fin de año.

En este encuentro el Eln llegará con exigencias al gobierno Petro para que no se vuelvan a hacer anuncios de manera unilateral -tal como lo dice Beltrán en el video- y le recordará a su contraparte que hace menos de un mes habían acordado, justamente, que todos los anuncios sobre los acuerdos se hacen de manera conjunta.

Por su parte, la delegación del gobierno explicará las razones que llevaron al presidente Petro a hacer un precipitado anuncio y tratará de que se retome el trabajo de la mesa de diálogo para avanzar en la agenda durante el ciclo en México. Por parte del equipo de negociación del Gobierno viajarán: Otty Patiño, Danilo Rueda, Iván Cepeda, María José Pizarro, Nigeria Rentería, José Félix Lafaurie y Olga Silva.

Esta diligencia durará cerca de una semana, y se espera que al final se confirma la fecha para el segundo ciclo de conversaciones que será llevado a cabo en México en febrero.