"Araña", extraditado a EE.UU, dólar al alza, Santa Fe en Santa Marta y más en El Despertador

Detrás de esto hay una diversidad de variables, entre las que se encuentra el fortalecimiento global del dólar (impulsado por los rendimientos del Tesoro estadounidense y las expectativas de…

🔴 ¿Seguirá el repunte del dólar? Luego de estar cerca de la barrera de los COP 3.000, el dólar ha registrado una semana de repuntes. El jueves la cotización de la divisa cerró en COP 3.349,30, consolidando un alza de COP 134,3 pesos frente al cierre del miércoles (COP 3.215) y unos COP 150 por encima del comienzo de las transacciones del lunes (COP 3.199).

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Detrás de esto hay una diversidad de variables, entre las que se encuentra el fortalecimiento global del dólar (impulsado por los rendimientos del Tesoro estadounidense y las expectativas de las decisiones que tome la Reserva Federal en lo que resta del año), así como la dinámica propia de la oferta y demanda locales. La más reciente Encuesta de Opinión Financiera de Fedesarrollo apunta que la divisa cierre septiembre en un rango entre COP 3.102 y COP 3.184, con COP 3.126 como respuesta mediana.

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Para diciembre, los analistas esperan que la tasa de cambio esté en COP 3.240, lo que se traduce en una reducción frente al pronóstico de la edición anterior.

🔴Colombia rompe relaciones con Irán

La Cancillería colombiana informó este jueves la decisión del gobierno de Abelardo de la Espriella de romper relaciones con la República Islámica de Irán, en medio de su acercamiento con Israel. Asimismo, designó como grupo terrorista a la Guardia Revolucionaria.

Según el comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, las relaciones se rompieron formalmente el 19 de septiembre pasado.

"Esta decisión soberana responde a los pilares que guían la política exterior del Gobierno en materia de seguridad nacional y hemisférica, y lucha contra el crimen transnacional, teniendo en cuenta presuntos vínculos del gobierno de Irán con grupos terroristas internacionales y otros grupos narcoterroristas que amenazan la seguridad del país", dice el documento.

Mientras la embajadora de Israel (país en guerra con Irán) en Colombia, Vivian Aisen, felicitó al gobierno por la decisión, el embajador de Irán en Bogotá dijo que la ruptura está basada en argumentos irresponsables y calumniosos.

🔴De la Espriella liderará agenda en Santa Marta con posesión de Gutiérrez

El presidente Abelardo de la Espriella tendrá el grueso de su agenda de este viernes en Santa Marta. El jefe de Estado liderará dos eventos clave en la capital del Magdalena en medio de una semana en la que ese departamento ha sido golpeado por una ola de violencia a raíz del paro armado promovido por las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN). Y será precisamente uno de los primeros temas de su agenda. El mandatario encabezará un consejo de seguridad en Santa Marta para evaluar la crisis que azotó esta semana a ese municipio. Allí se remarcará su apuesta por enfrentar a los grupos armados y esa iniciativa de una ley de sometimiento como política central en la seguridad y su confrontación contra el Narcotrafico.

En horas de la tarde, también desde Santa Marta, De la Espriella va a posesionar a Joaquín Gutiérrez como nuevo presidente de Ecopeltrol. Quien fuese uno de sus principales asesores en la campaña presidencial tomará las riendas de la principal empresa del Estado en medio de una crisis tras el paso de Ricardo Roa, exgerente de la campaña de Gustavo Petro. La posesión será en la quinta de San Pedro Alejandrino.

🔴Impuesto al alumbrado, ICA y más, aprobados por el Concejo: así votaron

Este jueves 24 de septiembre el Concejo de Bogotá votó el primer ‘round’ de la plenaria de la controvertida reforma tributaria del alcalde Carlos Fernando Galán. Con votaciones estrechas, la corporación aprobó los artículos más polémicos de la Alcaldía.

Entre ellos destacan la creación de la sobretasa al Impuesto Predial para financiar el alumbrado público inteligente, el aumento de las tarifas del ICA para el sector financiero hasta el 20 por mil, y el reajuste a la Sobretasa Bomberil junto con sus anticipos bimestrales. Con estos puntos ya definidos a favor del Distrito, el debate y la votación del texto restante continúan en el recinto.

Así fue la votación en la plenaria.

🔴Alias "Araña" será extraditado a Estados Unidos

Geovany Andrés Rojas, alias “Araña”, será extraditado a Estados Unidos en la mañana de este viernes, 25 de septiembre. El jefe de los Comandos de Frontera, una de las estructuras disidentes de las Farc, es solicitado por ese país por delitos relacionados con el narcotráfico. Su extradición fue firmada por el presidente Abelardo de la Espriella el pasado 26 de agosto.

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Según confirmaron fuentes cercanas al procedimiento, Rojas será entregado a las autoridades estadounidenses entre las cuatro y las cinco de la mañana. El traslado estará acompañado por miembros de la Policía Metropolitana de Bogotá, la Dijín y la Interpol. Actualmente, alias “Araña” se encuentra recluido en el pabellón de extraditables de la cárcel La Picota, al sur de Bogotá.

Rojas fue capturado el 13 de febrero de 2025 en un hotel del occidente de Bogotá, donde participaba en una rueda de prensa al cierre de un ciclo de conversaciones entre la CNEB y el Gobierno del expresidente Gustavo Petro. El pasado 15 de septiembre, además, fue imputado por su presunta responsabilidad en 16 homicidios cometidos en Caquetá entre 2020 y 2024, según la Fiscalía.

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🔴Los líderes se reúnen para renovar compromisos frente a futuras pandemias

Los líderes mundiales se reúnen en la ONU para intentar cerrar la brecha que dejó el covid-19. La cita, que se celebra este 25 de septiembre en Nueva York, busca renovar los compromisos políticos para prevenir, prepararse y responder ante futuras pandemias y se cerrará con una declaración orientada a la acción. Uno de los asuntos centrales será avanzar en la puesta en marcha del Acuerdo Pandémico de la OMS, adoptado en mayo de 2025.

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El acuerdo busca establecer un marco común para que los países mejoren la vigilancia, la preparación, la cooperación y el acceso equitativo a vacunas, diagnósticos y tratamientos. Pero todavía falta una pieza clave: el anexo sobre Acceso a Patógenos y Participación en los Beneficios (PABS), que establecerá cómo se compartirán rápidamente muestras e información sobre virus con potencial pandémico y cómo, a cambio, se repartirán de manera equitativa los productos médicos desarrollados a partir de ese material. Solo después de que la Asamblea Mundial de la Salud adopte ese anexo, el acuerdo podrá abrirse a firma y ratificación; para entrar en vigor necesitará la ratificación de 60 países.

🔴Santa Fe juega por Copa BetPlay en Santa Marta

Santa Marta atraviesa una situación de orden público compleja tras una operación de la Fuerza Pública contra las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN). El panorama puso en duda la realización del partido entre Unión Magdalena y Santa Fe por la Copa BetPlay, que ya había sido aplazado previamente. Sin embargo, el encuentro mantiene su programación para esta tarde, a las 6:00 p. m., en el estadio Sierra Nevada, aunque una de las posibilidades que se analiza es que se dispute a puerta cerrada.

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En lo deportivo, Santa Fe llega con ventaja de 2-0 tras imponerse en el partido de ida en Bogotá, por lo que Unión Magdalena deberá remontar para continuar en la Copa BetPlay. El conjunto samario necesita ganar por dos goles para llevar la serie a los penaltis o por una diferencia mayor para avanzar directamente. El ganador de la llave enfrentará a Fortaleza FC en la siguiente ronda.