Impuesto al alumbrado, ICA y más, aprobados por el Concejo: así votaron

Pese al cúmulo de críticas de varios sectores económicos y ciudadanos, la reforma del alcalde Carlos F. Galán cruzó una votación turbulenta, pero a su favor. Con una votación apretada, la corporación aprobó los artículos más polémicos del proyecto de la Alcaldía. El impuesto del alumbrado, el ICA y otros cargos fueron aprobados tras más de nueve horas de debate en plenaria del Concejo de Bogotá.

La votación se extendió por más de nueve horas. Son cerca de 50 artículos que contiene el Proyecto de Acuerdo 724 / 709 de 2026 y cada uno es votado en la plenaria. Sobre las 8:00 p.m se habían votado más de 37 artículos. Mientras los más polémicos, por impactar el bolsillo de los bogotanos, pasaron su prueba más difícil para la administración, aún quedan por votar los relacionados a los incentivos tributarios que también causan controversia.

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Impuesto al alumbrado: el corazón de la reforma

El alcalde Carlos Fernando Galán y la Secretaría de Hacienda lograron blindar y aprobar el corazón de la reforma tributaria, garantizando las metas de recaudo y la financiación de proyectos de modernización e infraestructura. Para la votación del Artículo 9 y 10 (Alumbrado Público Inteligente y financiamiento predial), participaron 43 concejales, obteniendo 23 votos a favor y 20 votos en contra.

Con estos artículos se avala la modernización de la red de alumbrado público a tecnología LED y la instalación de sistemas telegestionados e Internet de las Cosas. Se crea, además, la sobretasa al Impuesto Predial Unificado para financiar el sistema a partir del 1 de enero de 2027.

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Las opiniones fueron variadas. El concejal Samir Abisambra, que votó a favor, justificó: "he hablado por el secretario de salud y me dice que este proyecto le va a ayudar a mejorar la asistencia. He hablado con el secretario de seguridad y me dice que le va a ayudar con a mejorar el tema de seguridad en Bogotá. Espero de con este acto de confianza, las cosas efectivamente sucedan en la ciudad. Porque hoy lo que viene pasando con Enel es un tema gravísimo y aquí está la responsabilidad de la administración".

De otro lado llovieron críticas de quienes votaron en contra. Diana Diago, del Centro Democrático, indicó: "voté no al engaño de esta administración a los ciudadanos. Como se lo manifesté al alcalde Carlos Fernando Galán el día que nos reunimos, hace dos días, tiene la oportunidad de oro porque se le vence el contrato con Enel el 30 de noviembre. Pueden buscar otro operador, pueden buscar una salida distinta para Bogotá, para que por lo menos los costos sean nuestros. Hoy el concejo de Bogotá, que lo sepan bien los ciudadanos, le aprobaron al alcalde regalarle a Enel un montón de recursos. Y sobre todo con una entidad como la UAESP, que solo ha mostrado indiferencia, que solo ha mostrado inactitud. No fue capaz ni siquiera de sacar el esquema de aseo y ahora le van a entregar billonarios recursos para este tema del alumbrado público", señaló.

Concejales que votaron a favor el artículo 9

Dario Fernando Cepeda Peña Humberto Rafael Amín Martelo Heidy Lorena Sánchez Barreto Edward Aníbal Arias Rubio Julián David Rodríguez Sastoque Andrés Leandro Castellanos Serrano Andrés Ernesto García Vargas María Clara Name Ramírez Elkin Jamsir Huertas Carrasquilla Cristina Calderón Restrepo Jesús David Araque Mejía Juan Manuel Díaz Martínez Fernando López Gutiérrez Ricardo Andrés Correa Mora Juan David Quintero Rubio David Saavedra Murcia Andrea Carolina Hernández Ucrós Álvaro Acevedo Leguizamón María Victoria Vargas Silva Armando Gutiérrez González Óscar Jaime Ramírez Vahos Samir José Abisambra Vesga Germán Augusto García Maya

Concejales que votaron en contra del artículo 9

Emel Rojas Castillo Rubén Darío Torrado Pacheco Rolando Alberto González García Óscar Fernando Bastidas Jacanamijoy Julián Forero ("Fuchi") José del Carmen Cuesta Novoa Andrés Darío Onzaga Niño Angelo Schiavenato Ribadeneira Quena María Ribadeneira Niño Jairo Alonso Avellaneda García Julián Espinosa Ortiz Samir Bedoya Piraquive Rocío Dussán Pérez Ana Teresa Bernal Montañez Julián Felipe Triana Vargas Fabián Andrés Puentes Sierra Donka Atanassova Jakimova Julián Uscátegui Pastrana

El ICA fue aprobado

El Artículo 21° modifica las tarifas del Impuesto de Industria y Comercio (ICA) en Bogotá, reestructurando el cobro según el tipo de actividad económica. Entre sus medidas se fija una tarifa progresiva para el sector financiero y bancario del 20 por mil hasta el año 2027, reduciéndose al 19 por mil en 2028 y al 18 por mil a partir de 2029. Adicionalmente, se diferencian las tarifas de servicios gastronómicos y de entretenimiento, otorgando un 13 por mil a hoteles, 12 por mil a restaurantes y 11 por mil a bares, y se mantiene un cobro preferencial del 4 por mil para la edición de libros, confección de ropa y venta minorista de alimentos y medicinas.

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Quena Rivadeneira, del Pacto Histórico, votó en contra y criticó el artículo aprobado: "que no se le olvide a Bogotá esta imagen de quiénes votaron por este artículo 21 que castiga directamente a los sectores que hacen parte de la economía popular y la economía de los hogares. ¿Quiénes además mueven la economía bogotana? Esta reforma habla de una simplificación sencilla del ICA, pero detrás de ese discurso mentiroso hay una realidad: 169 actividades económicas tendrán una tarifa más alta y hay y hay sectores donde el golpe es muchísimo más evidente".

Concejales que votaron a favor

Dario Fernando Cepeda Peña Humberto Rafael Amín Martelo Heidy Lorena Sánchez Barreto Edward Aníbal Arias Rubio Julián David Rodríguez Sastoque Andrés Leandro Castellanos Serrano Andrés Ernesto García Vargas María Clara Name Ramírez Elkin Jamsir Huertas Carrasquilla Cristina Calderón Restrepo Jesús David Araque Mejía Juan Manuel Díaz Martínez (Cambió de NO a SÍ) Fernando López Gutiérrez Ricardo Andrés Correa Mora Juan David Quintero Rubio David Saavedra Murcia Andrea Carolina Hernández Ucrós Álvaro Acevedo Leguizamón María Victoria Vargas Silva Armando Gutiérrez González Óscar Jaime Ramírez Vahos Samir José Abisambra Vesga Germán Augusto García Maya

Concejales que votaron en contra

Emel Rojas Castillo Rubén Darío Torrado Pacheco Rolando Alberto González García Óscar Fernando Bastidas Jacanamijoy Julián Forero ("Fuchi") José del Carmen Cuesta Novoa Andrés Darío Onzaga Niño Angelo Schiavenato Ribadeneira Quena María Ribadeneira Niño Jairo Alonso Avellaneda García Julián Espinosa Ortiz Samir Bedoya Piraquive Rocío Dussán Pérez Ana Teresa Bernal Montañez Julián Felipe Triana Vargas Fabián Andrés Puentes Sierra Donka Atanassova Jakimova Julián Uscátegui Pastrana

Sobretasa Bomberil y otros artículos aprobados

Posterior a la votación del artículo del ICA, la Plenaria del Concejo aprobó el artículo 22 de Sobretasa Bomberil y los ajustes de procedimiento tributario. Mediante este, se estableció que este tributo aplicará a personas naturales y jurídicas obligadas al ICA que registren ingresos netos iguales o superiores a 38.000 UVT. El Artículo 23°, el cual reguló la presentación de una declaración anual y fijó un mecanismo de anticipos bimestrales del 1% sobre el impuesto causado.

Al final de la jornada, algunos concejales pidieron aplazar el resto del debate al lunes 28 de septiembre, luego de extensas horas de votación y argumentos de cada concejal presente. Aunque el concejal ‘Papo’ Amín, presidente de la corporación, indicó que la votación acabaría a las 7:00 p.m., este se prolongó, generando más debate. Al cierre de la redacción de esta nota, en el cabildo continuaba la votación de más artículos. La transmisión en vivo continúa en el canal del Concejo de Bogotá, donde puede revivir la votación de cada artículo.

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