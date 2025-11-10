Arranca la COP30, inflación de octubre, fin a cierre de gobierno en EE.UU. y más

Foto: Eder Rodríguez

🔴 Comienza la COP30, la cumbre más importante de cambio climático

Desde este lunes y hasta el 21 de noviembre se llevará a cabo en Belém do Pará, Brasil, la COP30, la cumbre de Naciones Unidas sobre cambio climático que reunirá a cerca de 200 países. Lo que está en juego allí no es menor, los países deberán negociar de forma colectiva cómo enfrentar la crisis climática, establecer metas comunes y acordar los mecanismos para ponerlas en práctica.

Uno de los grandes hitos de esta cumbre será la presentación de nuevas NDC, Contribuciones Nacionales Determinadas. Según explica el Instituto Humboldt, estas representan el compromiso de cada país para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y fortalecerse frente al cambio climático. Cada cinco años deben actualizarse.

El otro punto será la financiación para alcanzar las metas que se propongan en la cumbre. Una de las iniciativas que se va a discutir será la del Tropical Forests Forever Facility (TFFF), una iniciativa global liderada por Brasil que busca movilizar 25.000 millones de dólares para remunerar a más de 70 países en desarrollo por conservar y restaurar sus bosques tropicales.

En esta guía le contamos los puntos clave de la COP30.

🔴 ¿Cómo se comportó la inflación en octubre?

Este lunes 10 de noviembre se publicarán los resultados del Índice de Precios al Consumidor (IPC) para el mes de octubre de 2025. Este indicador económico mide la dinámica de los precios de la canasta básica familiar y es fundamental para conocer cómo cambia el costo de vida de las y los colombianos.

El resultado de inflación para el mes de septiembre de 2025, fue de 5,18 %, lo que quiere decir que aumentó 0,08 puntos porcentuales con respecto al mes de agosto.

🔴 Senado de EE. UU. alcanza acuerdo bipartidista para poner fin al cierre de Gobierno

El cierre de Gobierno más prolongado en la historia de Estados Unidos podría llegar a su fin. Este domingo, medios locales como CNN y Fox News reportaron que los senadores alcanzaron un acuerdo bipartidista para reanudar la financiación federal y terminar con la parálisis que ya suma 40 días, dejando a miles de empleados sin salario y afectando servicios básicos en todo el país.

Según las primeras versiones, el acuerdo contempla una medida temporal para financiar al Gobierno hasta enero, mientras continúan las negociaciones sobre temas clave como los subsidios de salud del Affordable Care Act (más conocido como “Obamacare”), los beneficios alimentarios y los recientes despidos de empleados federales ordenados por el presidente Donald Trump. Se espera una votación en la cámara alta del Legislativo para confirmar el pacto, lo que marcaría el primer paso hacia la reapertura de las agencias federales.

🔴 Petro cargó contra Bernie Moreno y anunció medidas

Desde Santa Marta, donde lidera la cumbre CELAC-UE, el presidente Gustavo Petro lanzó un fuerte mensaje contra el congresista republicano Bernie Moreno, a quien señaló de estar detrás de un plan para acusarlo de narcotraficante y llevarlo preso. El mensaje del mandatario llegó luego de que se conociera, a través de una publicación de Cambio, una fotografía en la que se ve a un alto funcionario del gobierno de Donald Trump con una carpeta que incluía una imagen, genera con inteligencia artificial, del presidente Petro y de Nicolás Maduro como si estuvieran presos en una cárcel de Estados Unidos.

Según Petro, se trata de un problema de “seguridad nacional” por el intento de apresar al presidente sin pruebas. De esta manera, el presidente dio a entender que tomará acciones legales a nivel internacional: “Ni Colombia ni América Latina pueden estar bajo chantaje. En reunión con la delegación de la OEA expondré estos hechos y después de ella, tomaremos las medidas que toca tomar”, señaló en su mensaje.

🔴 Un mes del alto al fuego en Gaza

Se cumple un mes desde la entrada en vigor del alto el fuego en Gaza entre Israel y Hamás, durante el cual las tropas israelíes han matado a más de 240 gazatíes y tres soldados de Israel murieron por ataques de grupos palestinos, y no se ha completado aun la primera fase del acuerdo a falta de la entrega de cuatro cadáveres de rehenes por parte de las milicias palestinas.