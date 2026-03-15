Asesinan a menor de 15 años en Cartagena; su padre resultó herido al intentar defenderlo

Imagen de referencia./ El adolescente recibió un disparo en la cabeza tras una riña en el barrio Olaya Herrera. Foto: Archivo

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Omar Flórez Ricardo, un adolescente de 15 años, fue asesinado con un arma de fuego la noche de este jueves 12 de marzo. El hecho tuvo lugar en el barrio Olaya Herrera, en Cartagena, en la cancha del sector 11 de Noviembre.

Alrededor de las 7:15 p. m., la víctima y otros jóvenes jugaban en esa zona, lanzando piedras entre ellos, cuando una alcanzó a golpear —al parecer, en la rodilla— al presunto responsable del asesinato. El hombre de 23 años inició una discusión que rápidamente pasó a los golpes.

“Nosotros estábamos en la puerta de la casa y de repente llegaron varios niños a avisarnos de que Omar estaba peleando”, le aseguró una prima de la víctima al diario EL UNIVERSAL, en Cartagena.

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Luego de que la madre del menor interviniera y los separara, Omar regresó a su vivienda junto a su familia. Pero, poco después, fue sorprendido por el mismo individuo, quien en esta ocasión llegó acompañado y lo atacó por la espalda.

Según relataron sus familiares, la riña parecía haber terminado tras ese episodio; no obstante, el agresor se retiró del lugar y minutos más tarde regresó con un arma de fuego. Disparó varias veces desde una moto, impactando a Omar directamente en la cabeza. Marelis Contreras, tía del menor, relató a RCN que el agresor “se paró y le hizo el primer tiro y no le dio. El segundo se lo pegó en la frente”.

El adolescente fue trasladado a un centro asistencial cercano, pero murió minutos después. Aunque su padre intervino para defenderlo, también fue agredido con piedras, botellas y armas blancas; ahora, debido a los múltiples ataques, permanece en un estado de salud delicado en la Clínica Madre Bernarda.

La Policía Metropolitana confirmó que, gracias a la colaboración de vecinos, el presunto homicida fue localizado y detenido. El comandante operativo, Carlos Nieto, indicó que el hombre quedó a disposición de la Fiscalía General.