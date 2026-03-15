Publicidad

Home

Colombia
Cali

Cali registra más de 200 homicidios en lo que va de 2026

Entre enero y marzo, los registros superan levemente los del año pasado.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Colombia
15 de marzo de 2026 - 08:15 p. m.
Cali acumula 205 asesinatos entre enero y marzo de 2026.
Cali acumula 205 asesinatos entre enero y marzo de 2026.
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Aunque la cifra es apenas tres casos mayor a la de 2025 en ese mismo periodo, la ciudad de Cali ha registrado ya 205 homicidios entre el 1 de enero y el 12 de marzo de este año, según los datos del Observatorio de Seguridad.

Los casos de violencia no han dado tregua en la ciudad: en 2024 se registraron 164, mientras que la cifra de 2023 correspondía a 189 casos.

Vínculos relacionados

Profesora fue asesinada en Puerto Berrío; autoridades buscan a dos sospechosos
Incendio en el sur de Armenia dejó 20 viviendas destruidas y varias familias afectadas
Hallan el cuerpo de una adolescente en vivienda de Sahagún, Córdoba; autoridades investigan

Pero, ¿qué dicen las cifras?

De acuerdo con las estadísticas del mismo Observatorio, los hechos registrados también se leen de acuerdo a la zona. La Comuna 14 concentra la mayor cantidad de asesinatos en Cali, con 19 casos. Le siguen las comunas 15 y 21, con 15 registrados en cada una, mientras que la 18 reportó 14 homicidios y la 13 sumó 12. Las comunas 6 y 8 registraron 11 casos, y la 20 cerró la lista de las más afectadas con 10 homicidios.

Así las cosas, y en lo que va del año, la ciudad registra un leve aumento de homicidios del 1% respecto a 2025.

🗞️Puede interesarle: Mánager de Blessd atropelló a ciclista en Medellín; habría estado bajo efectos del alcohol

Según declaraciones difundidas por El País Cali, el exsecretario de Seguridad de Cali aseguró que, además de reforzar el trabajo coordinado de la Fuerza Pública en zonas críticas, es fundamental que el Estado amplíe su presencia con todos los servicios necesarios en territorios históricamente marginados.

“A pesar de que se producen capturas por la acción continua de las autoridades desarticulando estructuras criminales en la ciudad, lo que es claro es que todavía no se tocan las decisiones que se han tomado por parte de las autoridades, no se han tocado las fibras más finas que mueven el crimen”, aseguró para el medio.

Además, durante los primeros dos meses del presente año, la Fiscalía General identificó dos homicidios de mujeres como feminicidios, uno más que en el mismo lapso de 2025, según los Informes Mensuales Seguridad y Convivencia 2026.

Por Redacción Colombia

Temas recomendados:

Cali

Noticias hoy

Noticias Cali

Últimas Noticias

Últimas Noticias Colombia

Violencia

Cifras homicidios Cali

Violencia en Cali

Asesinatos en Cali

El Espectador

Seguridad Cali

Noticias

Colombia

Noticias Colombia

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación

 

El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.