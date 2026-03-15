Cali registra más de 200 homicidios en lo que va de 2026

Cali acumula 205 asesinatos entre enero y marzo de 2026.

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Aunque la cifra es apenas tres casos mayor a la de 2025 en ese mismo periodo, la ciudad de Cali ha registrado ya 205 homicidios entre el 1 de enero y el 12 de marzo de este año, según los datos del Observatorio de Seguridad.

Los casos de violencia no han dado tregua en la ciudad: en 2024 se registraron 164, mientras que la cifra de 2023 correspondía a 189 casos.

Pero, ¿qué dicen las cifras?

De acuerdo con las estadísticas del mismo Observatorio, los hechos registrados también se leen de acuerdo a la zona. La Comuna 14 concentra la mayor cantidad de asesinatos en Cali, con 19 casos. Le siguen las comunas 15 y 21, con 15 registrados en cada una, mientras que la 18 reportó 14 homicidios y la 13 sumó 12. Las comunas 6 y 8 registraron 11 casos, y la 20 cerró la lista de las más afectadas con 10 homicidios.

Así las cosas, y en lo que va del año, la ciudad registra un leve aumento de homicidios del 1% respecto a 2025.

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Según declaraciones difundidas por El País Cali, el exsecretario de Seguridad de Cali aseguró que, además de reforzar el trabajo coordinado de la Fuerza Pública en zonas críticas, es fundamental que el Estado amplíe su presencia con todos los servicios necesarios en territorios históricamente marginados.

“A pesar de que se producen capturas por la acción continua de las autoridades desarticulando estructuras criminales en la ciudad, lo que es claro es que todavía no se tocan las decisiones que se han tomado por parte de las autoridades, no se han tocado las fibras más finas que mueven el crimen”, aseguró para el medio.

Además, durante los primeros dos meses del presente año, la Fiscalía General identificó dos homicidios de mujeres como feminicidios, uno más que en el mismo lapso de 2025, según los Informes Mensuales Seguridad y Convivencia 2026.